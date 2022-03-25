以家為圓心為地方注入繽紛色彩 畫家成為里長後的新天地

【文字│Jocelyne Lin 圖片│馬里斯】

「每個人心中都有一隻飛馬」說的是他畫筆下的世界，與他看待世界的方式，無論從事什麼工作，都要實現眼前的那個理想伊甸園，從畫家到街頭藝人再成為里長，高雄市豐裕里里長謝錫元也可稱畫家馬里斯，現在以家為據點，同時也作為辦公室，嘗試讓豐裕里成為更好的地方。

以一個乾淨的立面構成，內推的庭院將陽光充分引入室內，同時保有隱私，這個地方作為馬里斯服務里民的工作室外，也是他們一家三口的起居空間。先前作為畫家的他，不僅在藝術畫作的表現上十分出色，連空間設計也難不倒他，簡潔的空間物基底之下，收容著饒富童趣的繪畫作品與藝術裝置，廚房吧台空間層層疊放他喜愛的碗盤，像是一間小型餐館，看似滿滿的物件擺在一起，卻不顯凌亂，反之堆疊成一種生活風格品味。

然而看似繽紛快樂的生活光景，馬里斯卻不是像他的畫作風格一樣天真爛漫，經歷過不美好的家庭，他靠著自己的力量扭轉逆境，再透過藝術的力量持續改善身邊的環境，或許是看不慣，他在2018年時成為了一位里長，從那時開始到今日都一直持續的為地方奮鬥著。

除了一直以來很關注的流浪動物議題，到與生活環境息息相關的垃圾問題，他都身體力行找出問題的痛點並想辦法解決，雖然看到他在社群上分享有些與里民不愉快的互動，但耐心溝通下與實際的改善，讓越來越多人理解馬里斯的理想並給予支持，在2020年還入圍台灣動物保護行政監督聯盟友善動物傑出村里長奬，並榮獲「動保教育獎」，除此之外，在剛當上里長時，即使不滿一屆四年，就榮獲了特優里長獎。

沒有花車遊街的里民活動，馬里斯常常是透過藝術行動來影響里民，像是舉辦動物面具遊行派對，亦或是街友掃街等另類活動，雖然作法與其他里長截然不同，但卻開創了新的道路，誰說里長就要那樣當？他用自己的方式演繹了改變不需要制式作法，變好有許多路徑，從今以後他也會繼續寫下更多可能性。

左改造前，右馬里斯改造後

同場加映

在2020年馬里斯舉辦了第二屆的「揪豐派動物面具遊行派對」社區活動，藉由大眾參與藝術強化居民的動保觀念，洗刷流浪動物製造髒亂的污名，並邀請仰角視覺整合共同製作，此次活動的設計還獲得「金點獎標章」。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期