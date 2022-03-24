療養院不再冷冰蒼白 杉木傳統飾紋為奧地利長者構築宜居空間
【資料來源｜archdaily 撰文｜rippling】
適宜於年長者居住的住宅，當要呈現什麼模樣？充滿召喚舊時記憶的元素，或是與時俱進，以現代化的便利簡潔陪伴長者走下去？位處於奧地利城市Scheffau一座山腳之下，一間由德國建築師團隊Dürschinger Architekten與SRAP Sedlak Rissland所設計的療養院，顯示新與舊得以兼容於一體，給予年長者既清新又熟悉的生活環境。
該療養院最引人注意的，莫過於其立面。白色灰泥水平平面間，當地傳統飾紋在窗外以大塊落葉松木鑲嵌於窗外，不僅形式上即給予現代中的傳統暗示，帶來特殊的光影呈現，更為住戶抵擋陽光的直接照射，並且提供隱私上的功能。
近看，龐大的混凝土Y型支架，以趣味不呆板的線條，在療養院入口為平和協調的木平層帶來輕盈的向上動勢，並揭示在此之後的Café Lounge、活動大廳、教堂等公共交流空間。在這些具有活力的空間之後，建築團隊安置了行政區與廚房。
該建築由兩個量體組成，在建築量體相交之處形成的中庭，使跨樓層、不同單位的用餐區與公共區域的視覺產生交流。人們得以各自在54套設備齊全、設計現代的公寓空間中獨自活動，從懸臂式屋頂露台遠眺如畫山景，也能在公寓入口處的座椅歇息閒聊，更能於肆意引入光線的中庭天窗下相遇交流。
而量體由其組合形式分隔出戶外的空間花園、獨立給予失智長者的花園，以及一座兒童遊樂場，更讓人能在戶內外空間的輕易轉換中，更隨時能獲得獨處沈思的機會。於是在此之間，人們得以在社區與個人的緊密與疏離間，尋求生活的最適距離與節奏。
LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期
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