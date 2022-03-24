實現人屋一體的居家場域—開箱三重簡約機能的生活空間

【撰文｜Jenny 攝影｜Jocelyne Lin】

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三重區集美街｜71坪｜4年｜4房

氣質保持低調的黃老闆，在居家空間中保有高級美感。以從極簡風格出發，打造less but better的居家美學，這次來看看家中使用設計得精簡卻富有高功能性的智慧家電，搭配空間氣質而有「人屋一體」全新住宅樣貌。

Q： 您喜愛的室內風格？

較喜歡極簡風格，不喜歡太過花俏的居家風格。

Q：旁人如何形容你的家？

簡單卻保留質感，幾乎都用擁有外型簡約兼具高功能性的家電，一種現代感的居家環境。

Q：裝修、佈置過程中最有趣或印象深刻的事情？

對「智慧家居」一直擁有高度熱忱，在家中對於電器的選擇也有較多的著墨。進幾年智慧家庭也越來越有話題性，將智慧家居放入日常中，以實現家電自由，自己家中便安裝了「美居切」開關面板，去遠端控制整個家中的燈光設定。使用智慧家電也不再只是年輕人的權力，淺顯異動、容易操作的商品也已漸漸在市面上出現。

在不一樣的地方都裝上了美居切智慧面板，讓我能實現在原端控制家中不管是客廳、餐廳或玄關的燈具，這讓整個住宅便利性與智慧性都提升許多，更能夠實現人屋一體的理想。

Q：推薦的裝修或傢具品牌？

Bosch洗碗機、best貝斯特烤箱。

這些家電外型簡約，能夠好好地融入在居家風景中之外，也擁有實用性、機能性。極簡的設計美學能讓空間中保持最大程度的乾淨，越簡單的設計，更考驗能帶給消費者越直覺性的使用方法，這也會是越來越普及的設計美學。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期