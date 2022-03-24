快訊

烏克蘭宣稱戰事再傳捷報 又一俄羅斯高階將領陣亡

實現人屋一體的居家場域—開箱三重簡約機能的生活空間

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Jenny 攝影｜Jocelyne Lin】

Data

三重區集美街｜71坪｜4年｜4房

氣質保持低調的黃老闆，在居家空間中保有高級美感。以從極簡風格出發，打造less but better的居家美學，這次來看看家中使用設計得精簡卻富有高功能性的智慧家電，搭配空間氣質而有「人屋一體」全新住宅樣貌。

Q： 您喜愛的室內風格？

較喜歡極簡風格，不喜歡太過花俏的居家風格。

Q：旁人如何形容你的家？

簡單卻保留質感，幾乎都用擁有外型簡約兼具高功能性的家電，一種現代感的居家環境。

Q：裝修、佈置過程中最有趣或印象深刻的事情？

對「智慧家居」一直擁有高度熱忱，在家中對於電器的選擇也有較多的著墨。進幾年智慧家庭也越來越有話題性，將智慧家居放入日常中，以實現家電自由，自己家中便安裝了「美居切」開關面板，去遠端控制整個家中的燈光設定。使用智慧家電也不再只是年輕人的權力，淺顯異動、容易操作的商品也已漸漸在市面上出現。

在不一樣的地方都裝上了美居切智慧面板，讓我能實現在原端控制家中不管是客廳、餐廳或玄關的燈具，這讓整個住宅便利性與智慧性都提升許多，更能夠實現人屋一體的理想。

Q：推薦的裝修或傢具品牌？

Bosch洗碗機、best貝斯特烤箱。

這些家電外型簡約，能夠好好地融入在居家風景中之外，也擁有實用性、機能性。極簡的設計美學能讓空間中保持最大程度的乾淨，越簡單的設計，更考驗能帶給消費者越直覺性的使用方法，這也會是越來越普及的設計美學。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

相關新聞

一窺北京上空的隱秘庭院

這是一套位於北海西側的頂樓公寓，為了讓混血女兒獲得更安定、更自由的成長環境，業主委託設計師王大泉替公寓進行了改造。於是，東方與西方、新城與古都、傳統與當代、直白清晰與混沌隱喻，都借由空間巧妙地編織在了一處。

以家為圓心為地方注入繽紛色彩 畫家成為里長後的新天地

「每個人心中都有一隻飛馬」說的是他畫筆下的世界，與他看待世界的方式，無論從事什麼工作，都要實現眼前的那個理想伊甸園，從畫家到街頭藝人再成為里長，高雄市豐裕里里長謝錫元也可稱畫家馬里斯，現在以家為據點，同時也作為辦公室，嘗試讓豐裕里成為更好的地方。

貓咪需要「三層樓」 讓住宅貓化成理想空間

許多人家中都希望有個毛小孩能夠陪伴自己，不管是出於需要陪伴，或是想要幫助，接受一個生命到日常空間中，是需要做許多準備的。牠需要的空間配置、活動範圍，到室內植栽是否對毛小孩有毒，一切細節都必須一再替牠考量，才能夠創造出人與動物之間和諧共處的美好場域，給予彼此平衡的休憩空間。

布沙發推薦／高品質沙發怎麼挑？常見布料優缺點大公開

網路上有這麼多布沙發推薦，但你知道布沙發要如何挑選嗎？布沙發的布料有各式各樣，常見的棉麻布、貓抓布、涼感布等等，你知道它們都有什麼優缺點嗎？不知道從何挑選布沙發，以下列出幾個考量分類及推薦，看完之後或許你就能找到適合自己的布沙發囉！

實現人屋一體的居家場域—開箱三重簡約機能的生活空間

氣質保持低調的黃老闆，在居家空間中保有高級美感。以從極簡風格出發，打造less but better的居家美學，這次來看看家中使用設計得精簡卻富有高功能性的智慧家電，搭配空間氣質而有「人屋一體」全新住宅樣貌。

療養院不再冷冰蒼白 杉木傳統飾紋為奧地利長者構築宜居空間

適宜於年長者居住的住宅，當要呈現什麼模樣？充滿召喚舊時記憶的元素，或是與時俱進，以現代化的便利簡潔陪伴長者走下去？位處於奧地利城市Scheffau一座山腳之下，一間由德國建築師團隊Dürschinger Architekten與SRAP Sedlak Rissland所設計的療養院，顯示新與舊得以兼容於一體，給予年長者既清新又熟悉的生活環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。