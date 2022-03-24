布沙發推薦／高品質沙發怎麼挑？常見布料優缺點大公開

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精緻布沙發 優雅過生活

網路上有這麼多布沙發推薦，但你知道布沙發要如何挑選嗎？布沙發的布料有各式各樣，常見的棉麻布、貓抓布、涼感布等等，你知道它們都有什麼優缺點嗎？不知道從何挑選布沙發，以下列出幾個考量分類及推薦，看完之後或許你就能找到適合自己的布沙發囉！

常見布料的優缺點比較

布沙發挑選｜如何選擇適合的布沙發

如何挑選適合自己的布沙發款式呢？首先你需要思考自己的需求，觀察自己的家中空間格局、家庭成員人數需求或是各種特殊條件，適合寵物的款式、個人喜愛風格或是沙發實用功能性，前往購買沙發之前，可以先待在家中做好事前功課，或是繼續往下看看還能注意那些事情及精緻的沙發推薦吧！

布沙發推薦｜考量家中寵物

許多擁有毛小孩的飼主們在挑選新沙發時都會有個困擾纏身，擔心新沙發無法逃脫寵物們的手掌心，生怕哪一天回家看到遍體麟傷的沙發，只能自己抱著沙發心痛哭泣。那就挑選貓抓布沙發吧！擁有貓抓布功能的布料，耐磨細數通常都有一定的水準，具有耐磨抗抓的功能，降低 寵物想要磨爪的慾望，只要記得定期幫寵物修剪指甲，就能讓沙發長長久久地陪著你。

《圖 尼可沙發》

尼可沙發

如果你還在煩惱如何讓家裡的寵物與沙發和平相處，那就選擇尼可沙發吧！尼可沙發的布料採用比利時貓抓布，耐磨細數高達20萬轉，能夠降低寵物想要抓磨的慾望，沙發椅背擁有前後調整的功能來配合你的各種坐姿，而且腳椅內還有設計一個收納櫃，增加家裡的置物空間，尼可沙發擁有這麼多的優點，還能和你的毛小孩相親相愛，絕對是你的最佳選擇！

《圖 格林沙發》

格林沙發

想讓你的空間展現典雅氣質的感覺，你可以挑選格林沙發，沙發外型時尚優雅，並且身穿進口比利時貓抓布，可防止貓狗的利爪刮破沙發，沙發與寵物能夠和睦共處，讓飼主們放下忐忑的心情；格林沙發的頭枕有七段式變化，小幅度的變化幫你找到最適合的角度以達到放鬆身軀，享受格林沙發帶來的美好生活。

布沙發推薦｜生活風格喜好

裝潢格局百百種，有北歐風、無印風、工業風或鄉村風等等，不要隨便挑選一套沙發就往家裡擺，搭配錯誤的風格沙發只會讓空間看起來不協調，進而影響每天的心情，在決定好自己喜歡的裝潢風格之後，就能好好挑選一下同樣風格的布沙發款式。

《圖 米羅沙發》

米羅沙發

北歐風的裝潢風格中，該擺放什麼樣的沙發，才能夠完美的搭配呢？米羅沙發或許會是你不錯的選擇!蓬鬆可愛的外型，並且可做跳色搭配，為空間帶點活潑明亮的氣息，沙發椅腳採用木頭材質，溫潤的木質帶給人溫暖也更加融合整體。除了外型適合北歐風格之外，米羅沙發本身也有很多優點，全套沙發可做拆洗，不用擔心髒污碎屑、塵螨堆在沙發縫隙裡，布料採用涼感貓抓布，擁有防抓防潑水好清潔的特性，透氣材質的布料以及內含奈米玉石粉，相對降低體感溫度，讓你擺脫煩躁的壞心情。

《圖 尼斯沙發》

尼斯沙發

喜歡日式無印風格中給人溫馨輕鬆、寧靜舒適的感覺，那麼在挑選沙發上，尼斯沙發就非常適合搭配這樣的風格，尼斯沙發擁有蓬鬆可愛的外型、布料顏色採用百搭灰色加上棉麻布料，搭配木質家具，整體自然樸實並帶點溫馨之感。長條狀的椅身及沙發功能像是積木一般，一個尼斯沙發可作寬敞的雙人沙發，兩個椅身可以組成寬敞雙人床，最大的特色為活動式椅背，隨時依照不同的心情與坐姿，靈活調整沙發椅背，底部擁有止滑層設計讓你安心倚靠。

布沙發推薦｜實用功能型

沙發除了注重外觀造型也需要講究舒適度及功能性，在挑選沙發上，有些人喜歡外觀時尚，有些人重視沙發實際性，如果你講求沙發的實用性質，希望它能為你的生活帶來方便及放鬆，那你就需要好好研究一下每一款沙發的各種功能性，有些功能看似多樣卻不實用，觀察自己的生活習慣來比對沙發的功能，才能找到適合自己的功能型沙發。

《圖 雙功能沙發》

雙功能沙發

如果希望沙發不只是普通沙發還能擁有多樣功能性，雙功能沙發不是普通的沙發款式，正如它的名字一樣，名符其實的多種功能及其一身，沙發頭枕可以做五段式調整，想端正姿勢看書、優閒看劇放鬆頸部，一切隨心所欲；椅背還能前後移動，調整坐深空間，讓你擁有更寬敞的座位，輕鬆坐躺都很舒適，想在上面翻滾也沒問題，雙功能沙發椅腳離地15公分，不再需要搬開沉重的沙發，掃地機器人、吸塵器都能方便作清掃。

《圖 龐德沙發》

龐德沙發

擁有活潑跳脫思考，喜歡沙發多變化的人，你一定會喜歡龐德沙發它，可是號稱沙發界的變形金剛，龐德沙發雖然平時看似小巧可愛，但是只要你想要有更大的座位需求，它也能變成寬敞的沙發床，沙發扶手可進行五段式調整，從90度彎到180度，椅背也能前後移動40公分，適合租屋族及小家庭，空間坪數不大，小巧的龐德沙發不會讓整體空間顯得太過擁擠，享受舒適的龐德沙發也能體面地接待前來投靠過夜的朋友們！

布沙發｜小知識大解惑

布沙發Q&A

Q1：布沙發是否比較不透氣，夏天會令人燥熱？

A1：一般的布沙發跟皮沙發在夏天悶熱的氣候下，都要搭配冷氣、電風扇，才會舒適，但到冬天時，布沙發就比皮沙發更溫暖一點。布沙發也有不同的布料，可以選擇有涼感功能的布料，沙發先生家居有涼感貓抓布和頂級涼感布，讓你盡情挑選喜歡的布沙發！

Q2：是不是皮沙發比布沙發好呢？

A2：好沙發的概念是在於自己到底喜歡什麼沙發，皮沙發跟布沙發都有各自的優缺點，先了解自己的需求，有養寵物嗎？自己偏好哪種布料？家人的喜好？再上網看看沙發款式，並且親自到現場試坐，找到最適合自己的沙發才是最重要的，即使再好的沙發，你不喜歡都不會是最好的沙發！

Q3：要如何清潔布沙發？

A3：你知道嗎？布沙發除了一般的棉麻布，還有貓抓布、涼感貓抓布等等...這些布料都要怎麼清潔呢？千萬不要以為統統都丟進洗衣機洗就可以搞定，不然等到你看到那些損傷的布料，你也會恨不得把自己丟進去洗一洗了！還有平常要如何保養清潔，才能讓布沙發嶄新不褪色呢？下篇文章有更詳細的介紹，想知道更多布沙發清潔，不要錯過它呦！

沙發先生家居｜提供高品質布沙發

希望看完以上這些資料及推薦，能幫助你更了解自己需要什麼樣的布沙發，沙發先生家居提供多款精美布沙發，擁有貼心客製化服務，尺寸、布料、顏色統統都能自行挑選搭配，在做好事前功課之後，親自到鄰近的體驗館實際參觀，一定能找到適合自己的布沙發。

沙發先生家居在北中南都設有體驗館，並且擁有自己的沙發工廠，不必擔心沙發來路不明，品質有保障！打造明亮舒適的百坪空間，客製化沙發滿足您的需求，讓專業親切的人員為您服務，力求給每一個客人都有最棒的沙發體驗！

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期