極致斷捨離的美好 竹北25坪極簡主義者的家

【圖文提供｜Lowell】

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新竹竹北｜25坪｜新成屋｜2房2廳

建材：木地板、鐵件、樂土

傢具：萬物Wonderwood Vintage的曲木餐椅、單椅及寫字桌

屋主是名工程師、家中飼養兩隻貓，多年前受到紀錄片《極簡主義：記錄生命中的重要事物》感動，展開一連串「斷捨離」的生活實踐。在他的家中，不僅看不到任何多餘雜物、也幾乎沒有擺放收納櫃，整體空間因此顯得更寬敞明亮，屋主也在這樣空無一物的極簡空間中，找回生活的舒適與平靜。

Q：裝修前有哪些需求？

我希望家中盡可能簡單、不要有閒置空間拿來生灰塵，也不想要過於複雜的設計。因此捨棄天花板、電視牆，以及過多不必要的收納櫃，藉此還原空間最純粹本質。取而代之，我選擇在公領域的中央放置大桌子，讓家人能夠聚集在同一空間一起活動；同時也選擇鋪設全室木地板。赤腳走動或躺平午休都很舒服！另外規劃廚房時也強調一定要安裝一台洗碗機，省下來的時間花在自己喜歡的事物上不是很棒嘛！

Q：喜愛的室內風格？資訊和靈感參考來源？

我偏好北歐、日系等不過度裝飾、顏色簡單的風格；內裝的設定上也減少固定式的裝潢，改以家具或擺設為主。裝修房子時，我有參考一些國外網站Design Milk、Houzz、Designboom的資訊，有各國的設計案例、單品及生活風格介紹。另外竹北「萬物Wonderwood Vintage」的老闆夫妻也很熱心介紹及協助規劃，讓我更確定未來家的方向！

Q：旁人如何形容你的家？

東西也太少了吧?！

Q：最滿意的空間？

設計師整合客、餐廳區，並且打通原始房間改成多功能空間，讓視覺毫無阻礙，不只讓家裡貓貓可以盡情活動，三五好友來席地而坐聊天也很開心，尤其喜歡周末午後躺在木地板上看風景、睡午覺。原本建商規劃的走道跟利用率低的房間透過修改格局整個開放，每個空間每天都會用到，一點都不浪費。

Q：會給同樣有裝修需求的人哪些實用性建議？

我建議把有限資源投資在每天都會用到的地方，例如木地板、自己喜歡且會頻繁使用的家具，而非摸不到的天花板、裝飾用的裝潢、燈具等。固定式的裝潢可以改用獨立的家具代替，好看而且使用的彈性高，以後換屋也可繼續利用，環保永續。

Q：推薦的傢具品牌？

我推薦專營歐洲進口二手家俱的歐洲古董選品店「萬物Wonderwood Vintage」、以及蒐羅現代，經典設計師的家具購物網站nest.co.uk （購買的家具可以協助寄送到台灣！）

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期