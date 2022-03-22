無垢美學 要當七夕最亮眼的新娘 - 雲南 W.DRESSES 訂製空間

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純潔與潔白，是設計師必須賦予這個婚紗空間的主旋律，無需複雜的結構，無需斑斕的色彩，在空間裡做減法。

外立面

用現代靈動的牆體線條構成婚紗綢緞的鱗次櫛比，將背後的法式建築包圍環繞，現代與復古的衝突美感從第一眼就開始奠定了基調；不喧賓奪主的燈光帶，把鑲嵌於外立白牆中的展示櫥窗與廣告logo映襯的尤其柔和與安靜。

20世紀初期的法式建築及現代前衛表達的碰撞、交織，在與周圍環境的相處中散發格外的和諧及優雅；夜晚與白天，燈光與陽光，在不同時段中，外觀所顯現的質感截然不同，靈動線條裡也體現著設計師對細節的細膩表達：凹凸關係的排比與鑲嵌關係的呼應，曲線的弧度與直線的比例，都經過反覆推敲；櫥窗以黑色亮面不鏽鋼包邊與收口，在白色背景下嵌入有弧度的牆體，櫥窗的內容也經過設計師精心安排，展示的不止是婚紗，而是替業主表達一種態度、一種自信與驕傲，為品牌調性做出了設計上的精準詮釋。

一共兩個主入口的位置被安排在左右轉角兩側，與櫥窗形成了一前一後凹進和凸出的呼應關係，櫥窗為吸引更多目光注意，將入口向內凹進，給予客人進店前更多的儀式感。並且設計師將儘量簡潔化的logo放在波浪起伏線條最高的東南角位置，顯眼卻低調，是靜待進店者最後一眼的發現，為整個外觀協奏曲做完美結尾。

室內空間

衝突與和諧，是設計師賦予整個外立面若有似無又不經意間傳達的主題，婚紗與西服、歐式與現代，製造視覺的衝突不困難，但在衝突中尋找和諧的那一隅平衡，才是更加難能可貴。純潔與潔白，是設計師必須賦予這個婚紗空間的主旋律，無需複雜的結構，無需斑斕的色彩，在空間裡做減法，將主舞台的搭建圍繞在主角—新娘與婚紗的前後。

設計師以T台秀的理念，將試衣間、化妝區與婚紗展示區向兩邊佈局，將中間的大面積通道形成一個走秀舞台，每一位從試衣間走出來的新娘，都將在注目禮下走向中間的巨大落地鏡，每一位準新娘在此時此刻都會成為主角，把握顧客的心思與心理，也是商業空間設計師必須具備的職業素質。

「T台通道」的作用是多功能的，雕刻的裝置藝術與美輪美奐的婚紗華服放置在T台的中央，即刻成為一場新品發佈的展台；在這場名為「W DRESS」的主題秀中，設計師同樣使用了歐式傳統元素的碎片化解構與現代極簡背景衝突的語言：破碎的羅馬立柱、歐式窗櫺，是預示婚紗的起源和傳承，呈碎片化的漂浮、散落與環繞，預示打破常規的創新，既是品牌調性的創新，也是設計上傳達的創新。

純潔與潔白的主題，不意味著空間上會帶給人冰冷及疏離，設計師替整個空間使用了更加柔和的牆麵線條以及冷、暖色調燈光的合理搭配調節，空曠區域的燈光更加明亮和通透，線條偏向硬朗。而試衣間的燈光與線條更顯柔和溫暖，配合駝色地毯給予顧客起居臥室般的放鬆和自在；光線的冷、暖搭配，在使用白色啞光肌理漆的立面上形成黃與白的對比，冷靜中有一絲熱烈，大開大闔中也攜帶細節及觸感的豐富。

所有的軟裝也均為視覺提供服務，前台、單椅與几桌，在注重舒適性的同時與空間和諧統一，作為婚紗空間必不可少的旋轉階梯被安排在入口中央，有趣的是，整個空間沒有二層，這個旋轉而上的歐式階梯連接地面與頂面，替整個入口的空間做出了視覺的高度延伸與空間上的感官拓展，首次進入這個空間，會如進入巨大宮殿般的空間延展感，設計師的巧妙心思再次體現的淋漓盡致。

整個作品將室內與室外主調呼應，構成更加具有浪漫荷爾蒙的空氣與氛圍，婚紗的陳列更加突顯隨意但可經推敲的色彩搭配與位置，不再只是簡單的堆疊。縱觀全域，無論室內還是外觀，設計師在表現的手法上施展更加精簡的處理，這無疑需要更多的積累與膽量，在充分理解品牌思想的基礎上，將這種思想透過視覺的表達傳遞到每一位顧客的心裡，好把空間完整的呈現出來。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期