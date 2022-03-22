10招聰明收納設計 將機能提升至美學層次

【撰文｜Living 編輯群 圖片提供｜成舍設計】

多數台灣人喜歡往家裡堆疊存放物品，所以想要保持家中整齊，除了要養成良好的清潔與整理習慣之外，有系統、完備的收納規劃更是居家生活不可或缺的要素。在小宅當道的現代社會中，到底該如何兼顧生活起居的舒適度與充足的收納空間呢？快來看看設計師如何因應不同空間與風格，以最貼近使用者的角度，創造功能、美學兼具的收納提案。

【第一招】鐵件與層板，豐富立面層次

收納可以很簡單，同時成為視覺造型的一部分。面對空間中畸零、細碎的角落，若硬是增加櫃子，有時成效反而比不放還差。不如試試用鐵條與層板創造輕量的開放式展示櫃，不管是貼著壁面或是任何高度，都可以隨心自由應變。

【第二招】將興趣融入收納設計中

不管是什麼樣的興趣，當它累積與深化到一定程度時，就能成為個人專屬的特色。喜歡紙膠帶的業主，搜集了各式各樣的紙貼紙，但市面上卻難以找到大型收納紙貼紙的櫃子，為此，設計師設計了適當深度與寬度的櫃子，搭配玻璃櫥窗，將紙貼紙們成為個性風格的特色裝飾。

【第三招】妙用暗門創造留白

隨著櫃體的演化，門片也發展出了更多元的樣態，包括門片開闔、滑門、雙開門、按壓門等方式，其中無把手的暗門可以簡化過於繁複的視覺，賦予留白的感受，同時保留收納雜物的空間。

【第四招】以導弧修潤銳利邊角，創造零死角收納機能

為了讓使用者在空間中動線更為順暢與安全，家具會做有弧形導角或特殊切面以修飾過於銳利的櫃角。本案就是一個將弧面導角和收納夾層完美結合的例子，藉由將弧形區域打開，進而使其使用方式不受特殊角度侷限，創造沒有死角的收納方式。

【第五招】中島展示台 達到分門別類的功能

如果室內坪數允許下，且物品種類較多，不妨在更衣室裡加座中島吧！置於空間中央的中島收納櫃，如精品專櫃的展示台，適合收納手錶、飾品及領帶等，其表面採用玻璃鋪陳，分門別類的陳列方式，讓選搭時能一目瞭然。

【第六招】玩轉跳色與幾何，創造豐富視覺變化

大面積的收納展示牆，容易產生單調乏味的感受，若巧用跳色設計、不規則的錯落層板，不僅可以活化空間，帶來有趣的視覺變化，同時也可以作為個人化的品味展現。本案利用富有質感的墨綠色鋪陳，輔以幾何分割、造型書桌，完美烘托了書桌的優雅，詮釋出重質不重量的有機生活。

【第七招】滿版收納＋安全活動梯

善用屋高創造滿版收納櫃，可以極致發揮空間坪效，然而太高的地方，不易拿取書籍或物品，設計師建議可架設安全活動爬梯，方便取物之外，也能大幅增加收納空間。

【第八招】預先規劃，以應未來生活使用

面對未來的不確定性，本案的收納牆面中刻意保留了一處可以安放電視的位置。考量到裝電視所需的電路與各式機櫃，設計者在下方與旁邊保留了許多櫃位，保留應對各種未來安排的應變能力，在視覺美學方面，則以異材質結合跳色設計，翫味出充滿變化的端景。

【第九招】專櫃式設計，打造女王更衣室

更衣間不只是打扮自己、收納夢想的空間，更是展示自信與魅力的所在。針對喜好打扮的屋主，設計師採用專屬訂製的吊掛衣架、以及大容量的包包置物架，打造專屬的夢幻天地，讓女孩們寵愛自己，展示精心蒐藏的包款與衣服。

【第十招】洞洞板收納法，打造球鞋端景牆

針對有收藏限量球鞋的男士們，設計師建議可利用洞洞板收納法，並於周圍加裝間接照明，讓屋主能隨心所欲地擺放自己的珍藏鞋款，讓空間貫徹以「鞋」為本的穿搭哲學。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期