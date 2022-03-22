專售京都町家的不動產公司釋出座落鴨川旁的美麗物件
【撰文｜Jocelyne Lin 圖片來源｜IYEYA】
鴨川，有春櫻、夏天納涼床、秋楓、冬天清新的空氣，又近市中心讓這裡總是人人都想住的宜居之地，這回編輯們在專售京都傳統町家的不動產公司「IYEYA」上，尋到一間位於京都府立植物園附近的物件，站在屋前就可以看見鴨川，兩層樓的配置，也提供了足夠的生活空間。
雖然落成時間不詳，但由於用料實在，屋況仍然完好，不僅適合居住，也可作為工作室和商業空間。
日本傳統町家的特性我們從日本美學之書《陰翳禮讚》可以看出，相較於大採光，陰影的濃淡更能展現日本美的意識。相信喜歡日本的人都有一個町家夢，而這間「植物園前の町家」是你喜歡的那種嗎？
LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期
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