防貓抓沙發是什麼？貓抓布沙發與貓抓皮沙發優缺點報給你知

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喵～家裡供奉貓皇大人，又想要幫家裡添置沙發，卻害怕新買的沙發被抓磨到遍體麟傷，不忍心也不能責怪心愛的貓貓，只能自己抱著沙發痛哭流涕！

想讓家裡的貓皇與沙發和平共處，你可以試著了解貓抓布/貓抓皮沙發，接下來讓發哥帶你了解貓抓系列的世界吧！喵～

貓抓布沙發／貓抓皮沙發是什麼？

貓抓系列布料是由高密度的特殊織法組成，是一種耐磨擦的布料，讓貓爪不容易勾進布料，降低想要磨爪的慾望，他們最大的不同在於外觀和觸感，可分成皮革材質以及布面質感，而他們也有各自的優缺點。

貓抓布沙發與貓抓皮沙發的優缺點

如何挑選適合的貓抓沙發？4大重點必須知道

材質｜貓抓皮&貓抓布構造

貓抓皮材質為超纖合成皮料，貓抓布為超纖亞麻平織布，它們都有耐磨防潑水抗髒汙的優秀功能，雖同樣利用細密的編織手法製造，但不同的布料製造商都有各自的做法。

耐磨係數｜阻擋寵物利爪

耐磨係數越高，防抓功能越好。想要有效抵擋毛小孩的攻擊，建議挑選5萬轉以上的貓抓沙發。無論多麼厲害的布料都經不起尖銳的指甲來回抓磨，還是需要時常替寵物們修剪指甲。

防潑水｜防止飲料、尿液

貓抓皮及貓抓布都有防潑水功能，液體潑灑在沙發上呈現水珠狀，只要立即擦拭就不會滲入沙發內部，不須擔心異味殘留。但經過貓抓皮使用年限及貓抓布清洗次數，防潑水效果會逐漸減弱。

耐汙力｜清理醬料、碎屑

貓抓皮／布沙發都能方便清潔，平時只需拂塵撢、吸塵器清掃灰塵，再以清水擦拭，就能保持沙發乾淨；即使遇到較難去除的油漬，使用中性清潔劑加上牙刷，髒汙就能快速分解。

貓抓皮/布沙發該如何清潔保養？

◆沙發保持清爽乾燥

台灣天氣潮溼，在家中放置除溼產品或定期開啟除溼機，可降低空氣中的濕度，以防濕氣影響沙發的使用年限，沙發內材有木材框架、泡棉及彈簧，定期除溼不但對人體有幫助，也避免沙發因潮濕而發霉損壞，延長貓抓沙發的使用年限。

◆避免沙發不當保養

牛皮沙發需定期使用保養油，保持觸感柔軟、維持色澤，但貓抓皮屬於人工合成皮並不適合上油保養，錯誤的保養不但不能為沙發加分，還會導致貓抓皮硬化甚至龜裂脫皮，那就得不償失囉！

◆定期正確清潔沙發

受到眾多喜愛的貓抓沙發，有著防潑水耐髒汙好清潔的特性，只要定期利用吸塵器清除沙發上的灰塵碎屑，再以清水沾溼抹布（擰乾不滴水為主）擦拭沙發，就能讓貓抓沙發保持乾淨。

◆中性清潔劑去除油膩汙垢

不小心潑灑飲料至貓抓沙發時，只需以清水擦拭即可，假如沾染到湯汁、醬料等較油膩的污漬時，可搭配中性清潔劑去除油污，避免使用強酸、強鹼的去汙用品，以防破壞貓抓皮/布結構，縮減沙發的壽命。

貓抓沙發常見問題

●為什麼貓抓系列可以逃脫貓的魔掌呢？

貓抓系列的布料大多都是防磨係數很高的材質，耐磨係數的測驗單位以幾萬轉來描述，市面上通常以三萬轉、五萬轉、十萬轉等來形容，耐磨係數越高代表越耐磨，而且貓抓系列會讓寵物們降低磨沙發的慾望，因為爪子不易勾進布料，沒有拉扯磨爪的樂趣，所以寵物們比較喜歡紗窗、紙板，卻較少看過寵物們去抓牆壁吧！喵～

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●貓抓系列真的都抓不破嗎？

沙發耐磨的程度要取決於耐磨係數，但是不管耐磨係數再高，還是要記得定時的幫家裡的毛小孩修剪指甲，因為即時耐磨係數再高，也受不了毛小孩們尖銳的爪子喔！

●除了防貓抓還有什麼功能

貓抓系列的產品皆有防潑水的功能，液體在沙發上會成水珠狀，只要立刻清理，就不會滲進沙發裡，所以不論是寵物大小便、不小心潑灑出來的食物飲料，都能快速地清理乾淨。

除了防潑水之外貓抓系列的產品耐髒汙好清潔，不小心沾到液體只要拿著紙巾稍微擦拭就可以消除掉大部分的水分或污漬，遇到頑固一點的髒汙可以利用肥皂水+牙刷，就可以輕鬆解決髒污問題，建議可定期的交給專業清理人員做沙發清潔喔！

●溫馨提醒

貓抓系列的布料雖然防抓防潑水抗汙好清潔，但也要好好保護愛惜沙發，隨著洗滌的次數以及使用年限，防潑水的效果會逐漸減弱，貓抓系列是許多家裡擁有毛小孩的人會挑選的布料，也適合有孩子的家庭挑選，小孩調皮起來的破壞能力跟毛小孩可是不相上下的阿～

知道了貓抓系列的特性後，建議大家多到實體的體驗館參觀試坐，真實地觸摸沙發布料，感受沙發的軟硬舒適度，畢竟沙發一坐就好幾年，親自走一趟，能夠挑選到一款最適合自己的沙發喔！

貓抓沙發系列推薦

尼可沙發布料採用比利時貓抓布，耐磨係數高達20萬轉左右，防抓功能非常好；沙發椅背可前後調整，改變坐椅深度，家中不同身高的成員都能以最放鬆的姿態坐在沙發上；腳椅附有一個超大置物空間，可收納生活雜物用品，使居家空間更加整潔。

格林沙發身穿進口比利時貓抓布，同樣有效防止寵物利爪，防抓耐磨功能一級棒！沙發頭枕可作多段式調整，自由選擇合適的角度，讓你全身都能舒適放鬆。格林沙發造型氣質優雅，體型寬敞大器，非常適合擺放在坪數較大的空間中。

米羅沙發布料採用涼感貓抓布且內含奈米玉石粉，幫體表溫度下降1~2度，因而感到透氣涼感舒適，讓你在炎熱的夏天下，久坐不悶熱。米羅沙發還具有防抓防潑水好清潔的超棒功能，是許多飼主的最佳首選喔！

沙發先生家居在北中南都設有體驗館，並且擁有自己的沙發工廠，不必擔心沙發來路不明，品質有保障！我們打造明亮舒適的百坪空間，客製化沙發滿足您的需求，讓專業親切的人員為您服務，我們力求給每一個客人都有最棒的沙發體驗！

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期