走進繽紛小巴黎 竹北40坪充滿生活感的家

【圖文提供｜fumi】

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新竹竹北｜40坪｜新成屋｜3房2廳

建材：凱恩塗料、三毛櫸實木地板、竹簾、鐵件、磁磚

傢具：Wonderwood Vintage萬物傢俱傢飾、Mr.Living、波蘭Sits

此案屋主夫妻都是工程師，家裡還有一隻狗狗，這間是2018年的預售屋，我們買房主要是看建商，當時大硯建築只有這個案子，我們就挑了面南朝公園、格局方正的戶型。

Q：裝修前有哪些需求？

一開始與設計師溝通，不想做整間滿滿的櫃子。不喜歡東西都收在櫃子內，也會覺得滿壓迫，如果把東西都陳列出來，像是星巴克城市杯、或去日本旅遊蒐集的小物，那就變成一種生活擺飾。另外，我本來也要求不要做天花板，但可能設計師有他的堅持，我就決定要做就不要太死板，因此設計師依照我現有的一些道具(器材)，設計類似滑雪道概念的波浪天花板。

Q：最滿意的空間？

廚房是全開放式的，與餐廳空間合併，整體氛圍營造的不錯，把原本櫥櫃拿掉、地板改做金鋼砂水泥，廚具也換成設計師設計的實木(山毛櫸廚具) 很喜歡取代人造石檯面的不鏽鋼廚具檯面以及用各種木材構成的蒙德里安經典圖案的中島檯面；另外也從萬物（古董家具店）購入放城市杯的架子。其實我覺得開放式的家具，並沒有大家想像的灰塵很多；大家擔心的油煙問題，其實現在的抽油煙機都還不錯，加上空氣清淨機，大致上，擔心的油煙問題，開一下大概一晚味道就會自然散掉了。

Q：旁人如何形容你的家？

通常會說View很好、空間很大。

Q：最滿意的設計？

設計玄關天花板時，我有跟設計師溝通，想要波浪造型，他可能也知道我有滑雪興趣，所以就做了類似白色滑雪道的天花板，另外也是全室唯一選用樂土漆塗的區域。

Q：會給同樣有裝修需求的人哪些實用性建議？

我覺得不要有天花板迷思，大部分人可能覺得要包管，但其實天花板會是一筆滿大的費用，而且東西包起來有時候也不太好維修。另外，可能也是個人喜好問題，我有經歷住在都是系統櫃的地方，也住過沒有櫃子的空間，權衡之下會覺得不用有系統櫃迷思。家本來就是用來住、用來生活的，如果都全部收起來，沒有個人在空間生活的痕跡，會有點可惜。

家具挑選方面，會覺得入住之後再慢慢增加家具是不錯的選擇，可以根據家庭的生活習慣，慢慢營造家的感覺，這樣去挑選每一樣物品入厝，很是生活趣味。

Q：推薦的建材廠商？

我覺得窗簾還滿好看，臥室我都用風琴廉、台灣的牌子，顏色很不錯，跟家的風格滿搭配。我的陽台選擇在外面裝「篁城竹簾」的竹簾，幾年前有人分享，裝竹簾先從室外把太陽輻射擋掉，其實比裝窗簾更好，後來想了想，覺得好像可以試試看，除了經濟又實惠，也滿環保，燒掉就是大自然的東西。它可以部分透光，雖然下午還是多少有點反光，我覺得可以接受程度，也滿喜歡從竹簾間，陽光灑進來的感覺。另外，室外簾主要有防水功能，不需要清洗。

Q：推薦的傢具品牌？

我們家其實沒有餐桌，沙發前面的桌子是從萬物購入的玫瑰木，總共有三種模式，可以往外展開，客人來的時候就拿來當餐桌，也可以往下收納變成茶几。chair兩張是我們自己從日本訂的，沙發右邊的單椅也是從萬物找的。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期