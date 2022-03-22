快訊

宛如地震過後！高雄前金區自強路大塌陷緊急封路

走進繽紛小巴黎 竹北40坪充滿生活感的家

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【圖文提供｜fumi】

Data

新竹竹北｜40坪｜新成屋｜3房2廳

建材：凱恩塗料、三毛櫸實木地板、竹簾、鐵件、磁磚

傢具：Wonderwood Vintage萬物傢俱傢飾、Mr.Living、波蘭Sits

此案屋主夫妻都是工程師，家裡還有一隻狗狗，這間是2018年的預售屋，我們買房主要是看建商，當時大硯建築只有這個案子，我們就挑了面南朝公園、格局方正的戶型。

Q：裝修前有哪些需求？

一開始與設計師溝通，不想做整間滿滿的櫃子。不喜歡東西都收在櫃子內，也會覺得滿壓迫，如果把東西都陳列出來，像是星巴克城市杯、或去日本旅遊蒐集的小物，那就變成一種生活擺飾。另外，我本來也要求不要做天花板，但可能設計師有他的堅持，我就決定要做就不要太死板，因此設計師依照我現有的一些道具(器材)，設計類似滑雪道概念的波浪天花板。

Q：最滿意的空間？

廚房是全開放式的，與餐廳空間合併，整體氛圍營造的不錯，把原本櫥櫃拿掉、地板改做金鋼砂水泥，廚具也換成設計師設計的實木(山毛櫸廚具) 很喜歡取代人造石檯面的不鏽鋼廚具檯面以及用各種木材構成的蒙德里安經典圖案的中島檯面；另外也從萬物（古董家具店）購入放城市杯的架子。其實我覺得開放式的家具，並沒有大家想像的灰塵很多；大家擔心的油煙問題，其實現在的抽油煙機都還不錯，加上空氣清淨機，大致上，擔心的油煙問題，開一下大概一晚味道就會自然散掉了。

Q：旁人如何形容你的家？

通常會說View很好、空間很大。

Q：最滿意的設計？

設計玄關天花板時，我有跟設計師溝通，想要波浪造型，他可能也知道我有滑雪興趣，所以就做了類似白色滑雪道的天花板，另外也是全室唯一選用樂土漆塗的區域。

Q：會給同樣有裝修需求的人哪些實用性建議？

我覺得不要有天花板迷思，大部分人可能覺得要包管，但其實天花板會是一筆滿大的費用，而且東西包起來有時候也不太好維修。另外，可能也是個人喜好問題，我有經歷住在都是系統櫃的地方，也住過沒有櫃子的空間，權衡之下會覺得不用有系統櫃迷思。家本來就是用來住、用來生活的，如果都全部收起來，沒有個人在空間生活的痕跡，會有點可惜。

家具挑選方面，會覺得入住之後再慢慢增加家具是不錯的選擇，可以根據家庭的生活習慣，慢慢營造家的感覺，這樣去挑選每一樣物品入厝，很是生活趣味。

Q：推薦的建材廠商？

我覺得窗簾還滿好看，臥室我都用風琴廉、台灣的牌子，顏色很不錯，跟家的風格滿搭配。我的陽台選擇在外面裝「篁城竹簾」的竹簾，幾年前有人分享，裝竹簾先從室外把太陽輻射擋掉，其實比裝窗簾更好，後來想了想，覺得好像可以試試看，除了經濟又實惠，也滿環保，燒掉就是大自然的東西。它可以部分透光，雖然下午還是多少有點反光，我覺得可以接受程度，也滿喜歡從竹簾間，陽光灑進來的感覺。另外，室外簾主要有防水功能，不需要清洗。

Q：推薦的傢具品牌？

我們家其實沒有餐桌，沙發前面的桌子是從萬物購入的玫瑰木，總共有三種模式，可以往外展開，客人來的時候就拿來當餐桌，也可以往下收納變成茶几。chair兩張是我們自己從日本訂的，沙發右邊的單椅也是從萬物找的。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

延伸閱讀

大立委想選小市長？ 林為洲發文現端倪

返鄉服務、為黨顧基層 林為洲可望月底宣布選竹北市長

外送員崩潰！客點「4萬元披薩」頂到天花板 網嚇：第一次看到

升息「哪些縣市」房價會崩盤？內行人點2地：噴更大

相關新聞

防貓抓沙發是什麼？貓抓布沙發與貓抓皮沙發優缺點報給你知

喵～家裡供奉貓皇大人，又想要幫家裡添置沙發，卻害怕新買的沙發被抓磨到遍體麟傷，不忍心也不能責怪心愛的貓貓，只能自己抱著沙發痛哭流涕！ 想讓家裡的貓皇與沙發和平共處，你可以試著了解貓抓布/貓抓皮沙發，接下來讓發哥帶你了解貓抓系列的世界吧！喵～

走進繽紛小巴黎 竹北40坪充滿生活感的家

此案屋主夫妻都是工程師，家裡還有一隻狗狗，這間是2018年的預售屋，我們買房主要是看建商，當時大硯建築只有這個案子，我們就挑了面南朝公園、格局方正的戶型。

貓咪的快樂也是人的快樂 人貓一室的共處訣竅

許多人家中都希望有個毛小孩能夠陪伴自己，不管是出於需要陪伴，或是想要幫助，接受一個生命到日常空間中，是需要做許多準備的。牠需要的空間配置、活動範圍，到室內植栽是否對毛小孩有毒，一切細節都必須一再替牠考量，才能夠創造出人與動物之間和諧共處的美好場域，給予彼此平衡的休憩空間。 而這一次，針對打造理想的室內貓所需的生活環境條件，分享貓咪們在家中為什麼總愛往上爬？如何在家中建立牠的安全感，給予貓咪與人都更舒適快樂的日常空間。

愛閱讀就讓大面書牆成為家風景 開箱設計總監的30坪日系宅

從事室內設計的Jarvis和在日系品牌工作的太太，首間房子買在新北板橋，是一間有著3房2廳2衛1廚格局的中古屋軍宅，入住後不急著裝修，反而決定先購入活動式傢具，Jarvis分享，「先買活動式傢具，未來就算要裝修也可以沿用，不用在把家打掉重練時全部丟到，其實也很環保愛地球。」選擇透過實際入住，了解真實的生活需求，讓設計更貼合自身需要。讓我們來看看室內設計師Jarvis，如何打造讓自己也舒適的家吧！

看Hannah的留學宅 用氣味形塑生活質感－出國讀書天天都心曠神怡

在疫情持續的今日，Hannah與男友Danny在2021年前進英國考文垂就讀Warwick Business School，租屋處選擇距學校20分鐘車程，但機能較便利的地方，他們各租一間小套房，打理各自的空間，這回我們要來開箱Hannah的小天地，親臨遠在異國的生活況味。

讓老物扮演生活想像的一角 探索各式的美

葉石濤曾說：「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」，採訪時鳥飛古物店主理人葉家宏先生也提到了這段話。獨特的人文氣息、巷弄文化，讓整個城市樣貌、店內空間樣貌都有專屬台南的氣質。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。