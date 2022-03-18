貓咪的快樂也是人的快樂 人貓一室的共處訣竅

【撰文｜Nina you 圖片來源｜Pexels】

許多人家中都希望有個毛小孩能夠陪伴自己，不管是出於需要陪伴，或是想要幫助，接受一個生命到日常空間中，是需要做許多準備的。牠需要的空間配置、活動範圍，到室內植栽是否對毛小孩有毒，一切細節都必須一再替牠考量，才能夠創造出人與動物之間和諧共處的美好場域，給予彼此平衡的休憩空間。

而這一次，針對打造理想的室內貓所需的生活環境條件，分享貓咪們在家中為什麼總愛往上爬？如何在家中建立牠的安全感，給予貓咪與人都更舒適快樂的日常空間。

觀景區Point

貓咪的安全感建立在能夠掌握身處環境的狀況，用頂天立地的貓跳檯，讓牠能夠在高處俯瞰領地。擁有巡邏天性的貓咪，當家內平面空間較小，也可以利用增加垂直空間來豐富牠活動的動線，以滿足牠的基本需求。

這也是為什麼貓喜歡跳上冰箱上、書櫃上等地方。

而窗戶就是室內貓最好的電視！大面的窗戶讓牠能看見外面飛翔的鳥、移動的車或飄動的樹葉，增加牠的樂趣以外，還可以與室內單調環境平衡。

遊戲區Point

為了要滿足貓咪的狩獵天性，埋伏遊戲也是人與貓咪必須在日常中互動的。最好是能夠以貓隧道、紙箱等，打造充滿變化的環境，讓貓能夠躲藏、衝刺，享受如同在捕捉獵物的快感。

另外便是大家都熟知的磨爪，貓抓板是為了滿足貓咪的標記行為，習慣在牠的領域中留下牠的氣味，除了平面也要顧慮到垂直面的磨爪方向，讓貓咪在磨爪之餘還能伸展身體。

一般牛仔布、劍麻、瓦楞紙等都是貓咪喜歡的材質，放足夠的數量、放對位置，就可以有效避免自己心愛的家具被抓花！

其實，只要從貓咪最基本的需求出發，都能夠好好地與人生活。

亦或可在配置家具時，選擇防貓抓材質。如沙發先生的尼可沙發，布料採用比利時貓抓布，耐磨係數高達20萬轉左右，防抓功能非常好。

劍麻等材質的地毯也深受貓咪喜愛，可大大減少貓咪向沙發等家具破壞的機率。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期