愛閱讀就讓大面書牆成為家風景 開箱設計總監的30坪日系宅

【圖文提供｜Jarvis】

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新北板橋｜30坪｜新成屋｜3房2廳2衛1間廚房

建材：海島型木地板、磁磚、大理石、實材貼皮、美耐板、實木皮

傢具：無印良品、有情門設計家具、詩肯柚木、PiiN品東西家居

從事室內設計的Jarvis和在日系品牌工作的太太，首間房子買在新北板橋，是一間有著3房2廳2衛1廚格局的中古屋軍宅，入住後不急著裝修，反而決定先購入活動式傢具，Jarvis分享，「先買活動式傢具，未來就算要裝修也可以沿用，不用在把家打掉重練時全部丟到，其實也很環保愛地球。」選擇透過實際入住，了解真實的生活需求，讓設計更貼合自身需要。讓我們來看看室內設計師Jarvis，如何打造讓自己也舒適的家吧！

Q：裝修前有哪些需求？

入住一年多，對現階段和未來生活都有較清晰需求，發現自己不需要過多收納櫃，於是決定把舊軍宅比較暗、過多的櫃體拆掉。特別是台北寸土寸金，家不該用來囤物，也不用刻意追求風格設計，有斷捨離概念，留下對自己必要的，回歸真實的生活對我來說更重要。

當時，考慮到主臥空間小，沒辦法有衣櫥空間，所以捨棄一個空間，改成結合儲藏功能的走入式更衣室，純粹收納的空間不需要特殊隔音，所以同步把靠客廳的牆面拆除，變成雙面都可使用的桌子，其實牆有厚度，就算10公分，都能很好做使用。

另外，大部分業主都喜歡陽台外推，我其實不建議，因為家還是需要呼吸空間，陽台對我來說就是一個對空間整體通風有幫助、又能夠有一些綠色植栽的角落。大面落地窗，等於把自然景色引渡到室內，讓整體更寬敞。再加上所在位置樓層高、跟鄰棟距離遠，視野非常好，可以欣賞整個台北盆地、新板特區，是我們家很重要的元素。最初會買這個家，也是一進門就被落地窗吸引，也因此，更確定家的空間配置，真的要融入自身喜好、習慣。

Q：最滿意的設計？

工作關係，我和太太有大量書籍要收納，於是捨棄常見乾淨的電視牆，改以大面書櫃作為客餐廳主牆，刻意設計的兩片大滑門，除了平常不看電視時可以隱藏起來，另外也能夠有多種用途，例如，聖誕節就把聖誕樹擺放在書牆旁、簡單點個LED蠟燭，就能營造節慶氛圍，可以隨心情讓空間有不同表情。

另外，保持家的生活重心在大木桌、而非沙發區，是我們設計時很重要的精神，這個動作可以潛移默化影響小朋友的成長，因為家裡這麼多書，自然而然培養閱讀習慣。實際裝修完後，家裡有了小孩，書櫃比較低矮的地方，就改放小朋友的圖書、玩具，這點也說明書牆其實具備多種功能。

Q：旁人如何形容你的家？

多半都說很溫馨、有家的感覺，很有溫度，真實呈現家的樣貌、沒有樣品屋的感覺，可以從我們的擺飾看出生活的軌跡，其實，有時候刻意把牆留白，即使矮矮一道牆也可以用來記錄小孩高度，對我們來說家是有故事的，故事則是自己慢慢營造出來的。

Q：最滿意的空間？

把最好的風景留給待最長的場域，是我在操作這個案子，很關鍵的一個想法。我們喜歡閱讀，不太常看電視，所以決定把家裡風景最好的位置留給書房，打破過去常常在落地窗旁配置電視牆、沙發、茶几的常規，改成一張大木桌，不只家人聚餐，偶爾也在家工作、閱讀，甚至讓孩子畫畫。餐桌對我來說是很重要的傢具，當初會想買一張實木桌，除了不會輕易丟掉、可以當成傳家寶，也讓以大木桌為中心的區域，成為生活很重要的活動範圍。

Q：設計裝修過程中最有趣或印象深刻的事情？

有些材料並不是所有業主都能想像，所以我會把自家當成實驗場，嘗試使用特殊材料，包括所有房門都用很厚的實木板噴砂、切割成門板，或嘗試不同燈具，感受光對生活的影響。只要對自己負責，可以有失敗機會，是我在裝修自己家的過程中，覺得最有趣的事。

舉一個滿失敗的例子好了（笑），我當時在床頭選用黑色石板，一開始覺得好酷、很少見，但實際生活後，才發現千萬不要在主背牆用深色，特別是夏季開始有蚊蟲，會打不到蚊子，哈哈！這是我一開始完全沒有想像到的事，但就發生了，所以並不是所有設計都是對的，這個經驗對我來說很重要。

Q：會給同樣有裝修需求的人哪些實用性建議？

一定要很誠實地看待自己的生活需求，因為現在裝修成本都很高，時間也會拉得比較長，要理性看待彼此需求。舉例來說，假設平時都會在家煮飯，廚房就屬於機能性高的區域，設備或材料就不能用太差，也要配合烹飪習慣選擇對應設備，比方電陶爐和一般瓦斯爐，用的鍋具就不同。甚至抽油煙機、冰箱容量，也可能隨著居住人數越來越多，需要增加，所以也建議把未來會面臨到的生活實際面考量進來。

Q：推薦的建材廠商？

我推薦京仕的海島型木地板，表面是實木肌理，踩在上面有很溫潤的感覺，特別是早上起床，下床時腳接觸到的感受很好。相較起來，我不喜歡超耐磨或卡扣式地板，對我來說走起來比較冰冷，再加上海島型木地板本身有紋理、京仕的細節處理很到位，整體很舒服。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期