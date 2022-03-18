看Hannah的留學宅 用氣味形塑生活質感－出國讀書天天都心曠神怡

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聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整理｜Jocelyne Lin 圖片提供｜Hannah Liu】

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Coventry（考文垂）市中心｜5.5坪左右｜屋況8成新｜

格局方正（長方形）即使住兩個人都滿有餘裕的。

在疫情持續的今日，Hannah與男友Danny在2021年前進英國考文垂就讀Warwick Business School，租屋處選擇距學校20分鐘車程，但機能較便利的地方，他們各租一間小套房，打理各自的空間，這回我們要來開箱Hannah的小天地，親臨遠在異國的生活況味。

Q：喜愛的室內風格？

我偏愛的室內風格有兩種，一種就是北歐風，像現在這間就有種IKEA 樣品屋感，所以每天都很像在外面住飯店、度假的感覺。灰調、不太花俏的傢俱，能讓整體空間呈現簡約沈靜優雅的質感，深得我心。

另外我也很喜歡日式風格，總是以自然元素作為空間基底，例如木質與植栽。日本人也很擅長製造收納空間，讓所有物件都各置其位。

Q：旁人如何形容你的家？

地點方便便利性佳（離火車站步行15分鐘/ 公車站步行3分鐘 / 超市等等購物區步行3-5分鐘），環境優美，公共空間高級整潔，甚至還有服務優良的櫃檯 & 維護技師（水電工那種）。

Q：佈置資訊和靈感參考來源？

隨心所欲。

Q：最滿意的空間？

第一個是我的書桌，因為這個書桌非常的長，是我一直都夢想的工作環境，之前在家裡的書桌很小，又沒什麼隱私，若要讀書或做事我都會出去外面咖啡廳，但有了這個大書桌，可以非常專心，現在就比較不喜歡往外跑，天天都想趕回家辦公。

沙發區的部分，因為沙發非常舒服，我很喜歡躺在上面看書，旁邊有個落地窗還可以看風景，好像不用特別出去哪裡就心曠神怡。

Q：最滿意的設計？

原本的空間設計：

便利且設計優良的收納空間，讓整間房間不會太雜亂、明亮光線、超大書桌、個人可愛的小廚房、小吧台、獨立擁有雙人床（double bed size)、落地窗和沙發區

自己的設計：

掛廚具鉤子/ 擦手巾/ 擴香瓶/ 三段式小檯燈（可攜式折疊燈（裡面本身就有行動電源）、廁所的門把上掛擦手巾、廚房掛勾收納

Q：佈置過程中最有趣或印象深刻的事情？

會想擁有更多獨處時間，變得不再想要在外辦公，喜歡在自己的家做事，還變得勤勞打掃，想維持環境香味與整潔，在家天天都很開心，懶得出門！

Q：給同樣想要佈置家裡的人哪些實用性建議？

好的收納空間、光線都很重要，另外環境整潔也是一大重點，將臥鋪跟書桌整肅乾淨，就能昇華生活品質，而若再加上喜歡的香氛，心情就能更開闊愉悅了。

Q：推薦的傢俱品牌？

我對傢俱品牌不是很有研究，畢竟之前跟家人住在一起，沒什麼動力自己佈置。但我自己蠻喜歡IKEA的，東西簡約有質感又耐用。

此外，也很推薦讓家裡香香的香氛蠟燭，我特別喜歡加拿大蠟燭品牌「Hollow Tree」，它大多都是木質調香氛蠟燭，還主打天然、環保、手工，裡頭成份是天然高級椰子油，容器是陶瓷瓶，對環境非常友好。其中最喜歡的味道是“Trails End”，由Pine resin 松木樹脂、charcoal 木炭、Oud 沉香木勾勒的味道，宛若漫步於帶著一點濕氣的森林的高級感，沈香也是許多奢華香氛品牌愛用的味道之一。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

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