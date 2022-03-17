快訊

爭3子女打官司 王力宏、李靚蕾調解9小時達成「這共識」

大舉升息1碼出乎市場預期 楊金龍透露決策「三關鍵」

讓老物扮演生活想像的一角 探索各式的美

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Nina you 圖片提供｜鳥飛古物】

葉石濤曾說：「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」，採訪時鳥飛古物店主理人葉家宏先生也提到了這段話。獨特的人文氣息、巷弄文化，讓整個城市樣貌、店內空間樣貌都有專屬台南的氣質。

感受歷史痕跡，想像未來生活

「想像」一直是葉先生和我們提到的重點，想像古物的樣貌並賦予意義、想像空間、也想像生活，每一步、每個部分一一相扣。

葉先生從學生時期便熱愛蒐集古物，蒐集多了、擁有了自己選物眼光，更希望能傳遞給人古物的美，因而開啟了與空間、與古物、與人們密集交流的生活。從最初的倉庫，到現在近四十坪更大的空間，鳥飛古物不斷地進化，與葉先生不斷改變的眼光也許也有關係。不變的是他一向在意空間中的光線、動線和穿透感。

於鳥飛古物店的第三個基地，是位在巷子旁的公寓一樓的空間，一樓相較於其他樓層更寬、更挑高，很適合作為店面。位置上較沒有西曬問題，比起其他屋子，室溫就少了一、兩度，在炙熱的台南裡是珍貴的。

以最單純的空間，傳遞更豐富的想像

鳥飛古物到了第三個空間，更貼近現階段葉先生對古物店的想像。

上一個空間走的是比較精緻的風格，葉先生希望這裡能做最低限度的裝修，讓老東西成為主角，使空間走向單純。場域維持舊有樣貌才富有美感，也更能與店內古物相互輝映。

比起做很多情境陳列，更傾向古物被不一樣地看見，呈現它真實樣貌，包括店內的門、窗、招牌都是。因為保持了店內通透感，光線映照著古物，讓進來的人們也都能被發亮的物品們吸引，空間與物品相輔相成，形成鳥飛古物店的美。

在門口，鳥飛古物店的招牌是以老舊的大鋸子去雷射割字，直接反映了賦予老件新的可能性、不同意義。原先是林業用來鋸木的大鋸，葉先生這時也帶來新的意義—「聚財」（鉅材），這就是老物如此讓人玩味的地方吧。

被修復的物品們，附加獨特性成了時代藝術品

近二十年，正好踏上了老房翻新、懷舊的風潮，人們不再一味的追求新東西，帶動了欣賞老物的美。葉先生談到蒐集到的老件有90%都需要修復，但並不會重新上漆等改變外貌，僅修些五金等讓它能被使用，如同他堅持的維持舊有樣貌，延續老物的流動。

他自己也曾經摔到一座老虎陶瓷娃娃，一點也不希望成為老物終結者，帶去給友人修復後，金繼的痕跡讓老虎像刺了半甲，這個延續又讓老件成為了另一件新藝術品。獨一無二、無法仿造的藝術品。

看見老物時，我們最常問的：「我們還可以拿它來做什麼？」，也許去了一趟鳥飛古物店就能有更多想像。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

延伸閱讀

維護海岸環境 花蓮豐濱海廢藝術成亮點

台北／燈々庵自然流日本料理 每道菜色都像是藝術品！

自行車坐墊有山大王？維樂發表兩款虎年生肖款

喝酒救老虎 福虎珍稀葡萄酒攜手保育機構 拯救野生虎

相關新聞

讓老物扮演生活想像的一角 探索各式的美

葉石濤曾說：「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」，採訪時鳥飛古物店主理人葉家宏先生也提到了這段話。獨特的人文氣息、巷弄文化，讓整個城市樣貌、店內空間樣貌都有專屬台南的氣質。

與植物共同修行的藝術

進入花藝的世界，碰見各式各樣的插花流派，不同插花方式能夠體現人的氣質。其中，在臺灣花藝中流傳著也許連日本人也不太清楚的插花流派—嵯峨御流，在新竹的小花藝教室中，傳遞著低調卻蘊含大自然力量的古老流派。 Dream Garden主理人Tammy自日本留學時，意外地體驗到了插花，對於當時生活壓力大的他，突然找到了出口，馬上就決定與老師學插花，正式踏上這條路。

聚焦細節、長遠實踐！設計總監始於真誠的設計哲學

「畫出來的圖面，能否實際落實，考驗個人的設計功力，一點點的差異都是需要學習的地方，也是我認為設計有趣的原因，激勵我在這條路上保持熱忱。」樂葳設計（Life Well Design）總監閔薇薇期許自己能貫徹「在美好空間中好好生活」的理念，不隨潮流風格起舞，堅持設計應當回歸生活本質討論，才能為居住者量身打造貼合其生活需求，且總能感到放鬆、舒適的空間。

創造空間性延續 走入新舊融合之美的空間

即使是平日下午，鬧咖啡內仍然有許多帶著電腦或書的人們，就這樣坐在這在轉角邊間三面採光的弧形建築中。鬧咖啡一、二層樓為咖啡廳、三樓作為鬧空間展覽藝廊，四樓正規劃中，大量傳統水磨石成為空間重點，門口設計成兩處，外帶口在大門敞開的一旁，想要內用，必須走到巷弄旁的側門，區隔的門口別有用心。

竹北綠帶水圳旁的深呼吸 咫尺自然30坪舒心宅

Wonderwood Vintage萬物傢俱傢飾是一間位於新竹高鐵站附近的古董傢俱店，品牌主理人小可一家三口就住在離店不遠、步行即可抵達的幽靜社區，購屋時除了選擇理念相合的建商，也看上住家附近環水圳、鄰綠道的自然環境。夫妻倆依循獨到的選品眼光及美學品味，沒有另外找設計師，選擇自行發包工班，適度留白的設計，讓老物件的魅力嶄露無遺，成功打造出眼前這間敞亮開闊的舒心宅，現在就來聽小可分享裝修過程中的種種思考吧！

日籍設計師操刀 特耐裝飾軟片為JR東日本大飯店 台北注入日本魂

JR東日本大飯店 台北 正式登台，座落於台北精華地段，交通便捷的南京東路上。內部設計為日籍設計師操刀，在新舊飯店轉換之際，設計師面臨的考驗是如何在不更改主結構的限制下，從過往中式大器的飯店氛圍轉變為雅緻日本風，展現JR東日本大飯店 台北的日式質樸美學。極富經驗的設計師，在不帶一絲猶豫下，在多個飯店空間選擇使用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，配合日式細緻工法，做為其快速精確打造日本風情的秘密武器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。