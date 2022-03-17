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與植物共同修行的藝術

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Nina you 圖片提供｜Tammy】

進入花藝的世界，碰見各式各樣的插花流派，不同插花方式能夠體現人的氣質。其中，在臺灣花藝中流傳著也許連日本人也不太清楚的插花流派—嵯峨御流，在新竹的小花藝教室中，傳遞著低調卻蘊含大自然力量的古老流派。

Dream Garden主理人Tammy自日本留學時，意外地體驗到了插花，對於當時生活壓力大的他，突然找到了出口，馬上就決定與老師學插花，正式踏上這條路。

簡易花藝工作室，彰顯植物的生命

花藝教室本身就是Tammy的住家，正因父親是建築師，老宅公寓一樓的改建空間，幾乎都是父親自己設計安排的。門口進去後有小片空地，原先是鋪上水泥後，作為停車使用，但他們想要用個綠意前院，自己把水泥都敲掉後，補上了許多植物，小小庭院上面還停著紅色偉士牌老車，家中前院也是別有一種味道。

家中廚房與餐廳是打通的，正好能訂製長桌，創造簡單的花藝工作室，穿過前院，看見諸多植物，正好給了人們轉換感受的時間。

Tammy決定要趁年輕鑽研擁有熱情的事，從工程師做到全職花藝師，想在臺灣推廣嵯峨御流。從日本嵯峨天皇開始發展的插花藝術，相對於華麗插花，更是擁有樸素氣質。雖然大部分日式插花會用到劍山，但此流派卻不太用到它，反而是用一個需與日本進口的「七寶」。將植物卡在洞裡，以防傷害植物根部，尊敬大自然是嵯峨御流派的宗旨，有花的地方就要有葉子，讓整體看起來和大自然風景中的樣貌更接近。

花藝襯托氣質，永遠與空間相呼應

在敦化北路上的王德傳茶莊在2020年中秋檔期時，找上Tammy去設計布置，茶莊整體空間挑高又大，品牌氣質又是偏中式的。想展現大器又要兼顧美感的Tammy想到了把四個方形花瓶拼湊一起成為大花瓶，用龍柳、一些藤，再加些文心蘭，氣派卻仍保持優雅的效果和整體空間相呼應著。

空間和插花藝術能反映整體呈現的感受與走向。像是巴洛克風格的家可能就要配上偏歐式的插花；日式茶室這樣的空間要求會更特別，選花上不能香味重、顏色不能太鮮豔，還會要求到名字不能太難聽。放在後面唯一面牆的玄關處，就偏向擺放單面的花，後方插花要更高，讓整體擁有立體感；但如果是客廳或餐桌，四面八方都看得到的半圓形形狀花器會適合。

一切都要與空間氣質搭配。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

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