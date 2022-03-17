聚焦細節、長遠實踐！設計總監始於真誠的設計哲學

【撰文｜Halle Kao 圖片提供｜樂葳設計Life Well Design 攝影｜張國耀】

樂葳設計致力於為居住者打造，貼合生活需求的美好空間。

「畫出來的圖面，能否實際落實，考驗個人的設計功力，一點點的差異都是需要學習的地方，也是我認為設計有趣的原因，激勵我在這條路上保持熱忱。」樂葳設計（Life Well Design）總監閔薇薇期許自己能貫徹「在美好空間中好好生活」的理念，不隨潮流風格起舞，堅持設計應當回歸生活本質討論，才能為居住者量身打造貼合其生活需求，且總能感到放鬆、舒適的空間。

樂葳設計的服務項目包括室內設計、老屋翻新及軟裝規劃，回顧13年設計經驗，閔薇薇認為初期就對業主坦白，是快速建立信任，並推動案子順利進行的關鍵，「我接手滿多老屋翻新案，過程中我的角色就像醫生，了解屋主想法、需求後，針對屋況做基本判斷，討論中坦白說明現場狀況，不能有任何欺騙特別重要。」強調房子最終得讓人舒服入住，必須正視老屋翻修常見的漏水問題，及管路更新等基礎工程，也因此得時刻從生活需求出發，替業主長遠著想。

閔薇薇強調坦白是信任的基礎，和業主誠實地討論住屋現況至關重要。

「我不是擅長單一風格的設計師。如果業主喜歡北歐風、工業風，我可以把該元素融入設計，但不能因為追求美感忘記生活。」回顧自身設計歷程，她也坦言曾困惑於對特定風格的追尋，但透過與每位業主聊天，觀察各自對未來生活的想像，逐步領悟出設計不該有所框架，反而得針對不同案子、不同業主個性，挑選合適材料，讓每個人都能擁有自我風格，也才是設計最迷人之處。

捨棄追尋特定風格，閔薇薇更注重自然成形、原始不造作的氛圍擘劃。

跳脫風格框架、打破用料限制，讓樂葳設計有著自成一格的魅力。

懂得享受沿途風景，而非一心渴望抵達目的地，施工現場也常常融入閔薇薇的即興靈感，她舉例說明，「某次工程進行到一半時，我突然靈光乍現決定把白牆改為水泥牆，完成的效果就像一幅巨型壁畫。」交由直覺帶領、跳脫材料運用框架，閔薇薇期待開門第一眼的驚喜感受，並善用天然建材，如板岩、大理石…等，透過恰到好處的鋪張及自然光的照映，營造自然不造作的氛圍。

在乎入門第一眼感受，樂葳設計發揮直覺創作，為空間帶來畫龍點睛效果。

談及未來，樂葳設計不急著追求公司規模擴大，更多時候把重心放在幫忙屋主落實生活空間的可能，也許沒有華麗裝飾，但絕對會是能符合實際需求，且歷久彌新的專屬住居。也許正是堅持設身處地為業主著想的心，樂葳設計許多案源都來自回頭客，「我的設計從真誠出發，透過大量討論，揣摩業主生活態度、需求細節，其實光這樣就可以長久實踐、越做越細，也是我的終極目標。」

不忘初心，樂葳設計將持續設身處地為業主著想，量身打造美好空間。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期