創造空間性延續 走入新舊融合之美的空間

【撰文｜Nina you 圖片提供｜鬧咖啡 攝影｜Jocelyne Lin】

即使是平日下午，鬧咖啡內仍然有許多帶著電腦或書的人們，就這樣坐在這在轉角邊間三面採光的弧形建築中。鬧咖啡一、二層樓為咖啡廳、三樓作為鬧空間展覽藝廊，四樓正規劃中，大量傳統水磨石成為空間重點，門口設計成兩處，外帶口在大門敞開的一旁，想要內用，必須走到巷弄旁的側門，區隔的門口別有用心。

水磨石延伸設計，定調空間氛圍

鬧咖啡的共同創辦人胡漱寵先生本身是建築系背景，鬧咖啡整體空間配置都是自行設計。笑著和我們分享當初鬧咖啡品牌創辦人Monica有資金後，想以空間創業出發，猶豫許久要開什麼樣的空間、該選址在哪。看了各個地方，還是覺得在西門這棟空間面積足夠、採光充足、地點便利，整棟舊屋條件很剛好，只是費了許多心力在修復。

胡先生也說他並不喜歡復古或復刻的東西，他喜歡以新的東西去融合這個舊環境。從老屋中尋找元素並加以呈現，盡可能地完整呈現空間，架高的一樓地板用了中空水泥板，比起木板或金屬的架高會更有踏實感。二樓還有特別設計一面弧形落地玻璃，造出二樓陽台，創造空間的玩味。

保留並重新打磨的傳統水磨石外，在一樓吧檯旁也用了義大利Agglotech水磨石板，融入新舊的磨石子，讓整體空間並不只是感受到老屋的樣貌，而是新的空間關係。

每個地方都有設計的巧思與驚喜，如桌子使用了木屑高壓的沃克板，再於表面重複上了多層硬化漆，呈現微微透亮的感覺，亦或每個空間主題而有不同主要顏色，紅色、綠色、藍色，依然與磨石相呼應，一抬頭、一轉頭都有可能發現設計巧思。

鬧咖啡外還有鬧空間，玩出空間最大可能性

三樓的鬧空間，平時基本上就是個空白空間，讓每次不同的展場需求能擁有最大的靈活性。曾經在這邀請藝術家合作、籌辦人權展、辦派對或是二手市集，甚至是Sofar Sounds Taipei祕密演唱會。

在空間中盡可能滿足展場需求，像是增加白牆做背板、裝設軌道燈、規劃設備影音管道等等。胡先生和我們分享三樓曾經辦過的活動時，也提到了自辦的《白色城中人權藝術展》，其中「協助藝術家」特別設計了圓形布幕空間放映360度旋轉影片。他們完全不在意在牆上鑽洞或做出比較大的變動，只要能找到解方的都會達成！

今年鬧空間也曾辦過陳亮融個展《蛋架免責聲明2.0》，是較輕鬆、互動性十足的展覽，以互動式蛋架裝置作品，探討人與人之間互動微妙的張力，人與裝置的互動也成為作品的一部分。

鬧咖啡接收所有可能性，歡迎一切的安排

整棟空間胡先生幾乎都是做功能性的安排，結合簡約與功能的美學。當初配合老屋內原有的磨石子，選用了許多磨石與水泥製品，其中，店內與樓梯同色的磨石吊燈詢問度與關注度最高。在設計階段時，五金也下了不少工夫，胡先生找到了由中國品牌本土創造出產的磨石吊燈，成為空間中燈具的亮點。

近期，又加入了些國產實木的設計，香杉讓空間增添了些溫度，特別的是胡先生發現在雨天時，也許是因為潮濕，香杉的香味會更明顯，也是他們喜歡的地方。

鬧咖啡與鬧空間，整棟都散發著活力、魔性，在這邊他們歡迎任何人的參與，接受一切發生的可能，和各式各樣的人或作品享受過程與成果。不知道要做什麼的時候，還是到鬧咖啡好了。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期