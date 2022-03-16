竹北綠帶水圳旁的深呼吸 咫尺自然30坪舒心宅

【圖文提供｜小可】

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新竹竹北｜30坪｜新成屋｜3房2廳

建材：橡木地板、AICA塗料

傢具：Wonderwood Vintage萬物傢俱傢飾

Wonderwood Vintage萬物傢俱傢飾是一間位於新竹高鐵站附近的古董傢俱店，品牌主理人小可一家三口就住在離店不遠、步行即可抵達的幽靜社區，購屋時除了選擇理念相合的建商，也看上住家附近環水圳、鄰綠道的自然環境。夫妻倆依循獨到的選品眼光及美學品味，沒有另外找設計師，選擇自行發包工班，適度留白的設計，讓老物件的魅力嶄露無遺，成功打造出眼前這間敞亮開闊的舒心宅，現在就來聽小可分享裝修過程中的種種思考吧！

Q：裝修前有哪些需求？

我覺得空間能不能給人舒服感覺很重要，因此選擇不做過多裝潢，反正更注重實用性。考慮到全家人的健康，我特別介意甲醛，也覺得過多系統櫃裝潢，會讓空間很有負擔，所以整體設計簡單，以滿足生活上的需求為主。舉例來說，進門需要鞋櫃，我使用藤皮修飾門片，把比較雜亂的鞋子藏起來，同時為了又不影響另一側隱藏在內的電箱開關，使用可活動式的層板；落塵區則使用具防水、防髒特性的義大利塗料。

Q：最滿意的空間？

我最喜歡主臥室，除了有兩扇落地窗、空間本身也銜接陽台，採光很好，距離戶外很近，我在空間內放了一張古董寫字桌作為化妝桌使用，旁邊有採光、上面在吊上一盞燈，是完全屬於我個人、私密的一個角落，也是忙完一天後能夠徹底安靜、放鬆休息的空間。

房內使用的日本塗料AICA，特別的是請師傅改手工漆塗工法，創造比其他空間更為粗曠原始的氛圍；地板也選用和客餐廳一樣材質的橡木地板，用意是避免需要另裝檔條收邊，全室也因此沒有任何高低落差、無縫接軌。

Q：最滿意的設計？

回歸建築物本身設計，我最喜歡陽台深入生活場域、咫尺就能走到開闊露臺的感覺！室內、外的連通幾乎沒有阻隔，在我睡覺的旁邊、或是在客廳跟小朋友相處的旁邊就是戶外、簡單就能親近自然，是心目中很理想的居家氛圍。

Q：旁人如何形容你的家？

因為工作的關係本來就在販售家具，所以無法避免就是親友來一定會特別去看看我們選用的燈具、傢具等等。除此之外，也常聽到採光好、舒服到很適合睡午覺的回饋！另外到了晚上三五好友小酌聚會，開一盞球燈也會很有氛圍哦！

Q：設計裝修過程中最有趣或印象深刻的事情？

因為選擇自己包辦所有裝修，所以過程其實滿辛苦，水電師傅、木工師傅…等工班都要自己喬；也要自己量地板尺寸、規劃臥榻尺寸，我是以簡單概念出發，例如用廚房門片的圓弧木條線條，修飾空間方正的稜角；又或者想讓木地板的人字條更秀氣、跟師傅溝通把寬度再縮小，雖然說盡量選擇簡單的方式施作，但還是有師傅跟我們反應滿有挑戰的（笑）。

Q：會給同樣有裝修需求的人哪些實用性建議？

我覺得如果要自己發包找到適合的師傅、可以信任的師傅真的重要！另外，我建議不要做太多設計裝潢，回歸到生活基本，可以用現有家俱去擺設和收納。因為每個階段的人生經驗不同，一段時間會想改變空間，所以不要做太多釘死的東西，隨著時間閱歷或美感提升，可能有不同靈感，不過很重要的是一開始基礎打底要打好，有好的基礎就可以發揮空間，要擺、釘、掛畫都很方便。如果發現收納不夠了、或有一天小朋友長大了，其實老傢俱就可以送人或二次流通，再購入符合生活需求的傢俱就好啦！

Q：推薦的建材廠商？

我這次整間房子都使用日本塗料AICA，有類似珪藻土吸濕、除菌的效果，除此之外也可以選擇不同的噴塗方式，客餐廳區是選擇機器噴的，所以看起來會非常均勻；房間裡面希望有更粗曠的感覺，因此選擇請老師傅手工漆塗，創造的效果真的很不一樣！

Q：推薦的傢具品牌？

餐桌吊燈主要是挑選Wonderwood Vintage萬物傢俱傢飾挑選的選品，挑選有百年歷史的法國品牌Holophane，法國的路燈都是這個品牌製作的，把原始路燈上下的洞填補、懸掛起來就像球燈！另外，因為也覺得空間的風格不需要很統一，所以在客廳選了另一個丹麥設計品牌的吊燈，讓整體更活潑一點。一般家中常見的崁燈或投射燈，其實會讓眼睛會很不舒服，所以我們平常使用上都只用吊燈，整體光源比較溫和、也能讓室內更有氣氛。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期