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疫下如何／設計總監勾勒的舒心生活－不能沒有「光」和「綠意」

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學
陽光滿室綠意盎然的摩登工作場域
陽光滿室綠意盎然的摩登工作場域

【撰文｜Jocelyne Lin 圖片提供｜蘊致空間設計】

疫情打亂了生活節奏、限制人們日常行為，也改變了許多設計面向，編輯部特別企劃「疫情時代的居家設計」專題，我們觀察到，住家除了日常的休息娛樂，額外被賦予成為辦公、健身、育兒等功能場所；同時，家用建材的選用上也更強調抗菌好清潔；無接觸、智能家電更創造前所未有的詢問度；也因此，期待藉由多篇文章的綜合報導，分享疫情世代的居住趨勢，不只提供設計新觀點，也推薦優質廠商產品於大眾，鼓勵在疫情底下也要好好過生活。

隨著與疫情共存已趨於日常，自起床那一刻，許多生活小細節都因此有些許調整，從生活習慣乃至居家配置也出現了新趨勢，這回我們邀請到多位室內設計領域的專家，與我們分享現在疫情之下，綜合美觀與機能的考量，居家裝修亦或是軟裝佈置的設計觀點。

其中擅長爬梳空間「平衡感」與「協調性」，帶給屋主在和諧設計之下舒心空間的蘊致空間設計，由設計總監紀佳欣與我們分享她近來觀察到，也運用在業主家的設計趨勢。

THE DREAMER BASE
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Ｑ：因為疫情，室內設計的趨勢有了什麼變化？

紀總：首先針對病毒的防範我們在玄關落塵區就做了初步的規劃，除了基本消毒，現在還有各式各樣的殺菌家電，例如電子衣櫥，在規劃玄關時就會先預留空間。再來是針對空氣三大污染類型：微粒、氣態、生物污染，我們用空調設備加裝高效率HEPA濾網，利用高纖維將空氣中的懸浮微粒去除，在過濾PM 2.5、細菌、黴菌和病毒都非常有效。

THE DREAMER BASE
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另外，待在家的時間變長，許多原本待在外的事情都整合到居家空間了，像是將廚房設備升級優化結合、電視電腦化，視聽設備升級內建Netflix等追劇軟體成為標準配備並提升網速。最重要的是，因應居家辦公的需求，還需思考書房或工作區的背景，讓我們的業主在那一小方格能呈現他想呈現的，所以針對這個部分動線規劃也是我們會考慮的重點。其他就是精品家具化的運動器材搭配裝修風格、業主的興趣培養，像是我們之前有幫業主特別規劃全日光照塊根植物、多肉植物的養殖區。也因為最近戶外活動盛行，帳篷等休閒用具的收納儲藏空間或是展示都會是重點。

陽光滿室綠意盎然的摩登工作場域
陽光滿室綠意盎然的摩登工作場域

Ｑ：針對辦公室，蘊致空間設計上回以充滿陽光與綠意的辦公室設計為人印象深刻，在居家辦公的部分有哪些可以借鑑的地方？

紀總：若長時間待在家中難免很悶，我們將綠意帶入立面設計規劃，同時留意陽光的方向，穿透過建材的效果，讓光線自然流淌在空間中。再談到硬裝的部分，利用材料分割的戲劇化張力，能使空間視覺延伸放大，不會感到被壓迫。

此外，為了讓室內也有清新的空氣，我們建議在全空間環境配置高階全熱交換搭配空氣濾清器，落實有氧居家辦公環境，你也可以用環境音樂與自然香氣的擴香，讓人有在森林裡散步的幻覺。

THE DREAMER BASE
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Ｑ：居家辦公，環境佈置上最重要的要素為何？

紀總：首先工作桌與椅子比例高度要符合人體工學，再來燈光照明充足，但視訊會議的時候要有切換美肌照明模式，背景牆的部分可以搭配好看的油漆特殊色或者是有質感的壁紙，清爽乾淨的風格能讓與會者在眾多小視窗畫面中，視覺上顯得最舒服。也提醒一下，工作空間不宜太複雜的佈置最好也不要離廚房太近，避免容易分心容易發胖（笑），如果是書房結合開放式廚房的格局，那就盡量別看到冰箱吧！最後可以在住家各個角落擺上植物，適時消除眼睛疲勞。

陽光滿室綠意盎然的摩登工作場域
陽光滿室綠意盎然的摩登工作場域

Ｑ：針對剛要裝修又有居家辦公需求的讀者，有無什麼樣的建議？

紀總：在做平面規劃時就要先思考工作區是否為光線最優以及最不被干擾的區域，思考如何安排居家工作時的生活動線與日常休息動線，若設計時就先設定好辦公區，不僅好規劃背景牆，還能確認電源網路裝設位置以減少延長線的使用，網路的需求部分要先留意最好是可以用光纖速度才夠快。而如果家庭人數多、空間又夠大，最好能有獨立的辦公區，隔音效果也可以加強。

陽光滿室綠意盎然的摩登工作場域
陽光滿室綠意盎然的摩登工作場域

Ｑ：若無法透過硬裝，有無現有的方式可以改善？

紀總：在室內多擺放有氧植物例如虎尾蘭，或活動式空氣濾淨器，讓最基本的還境條件可以達到一定水準，其他就是家具的舒適度，若將每個小細節調整得宜，也可大大提升居家辦公的舒適度，如挑選適合的燈具、家具。但其實最簡單的就是尋找房子光線最好的位置來進行使用動線與生活邏輯的調整。

H.S. Residence
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Q：關於疫情之下的室內設計，有無案例可以與我們分享？

目前正在施工的空間，業主希望全面開放lounge bar，讓客廳與廚房餐廳沒有界線。lounge bar除了作為一個休憩放鬆，也區隔空間的配置，也可以當作視訊會議的空間，在此空間擺上大型的電視，可以邊品酒，邊與員工進行視訊會議檢討工作進度。（霹靂嬌娃的查理概念）如需開放視訊背景則是從客廳延伸，讓中島精品廚房作為端景，展現紐約上東城雅痞的生活質感。整個房子都是居家辦公的場景的概念！

H.S. Residence
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LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

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