走出臺北 三間不在臺北的花藝店提案

【撰文｜Nina you 圖片來源｜Corner Green植角、Dream Garden、酉 5pm.twcaude】

植栽成為現在生活居家質感裡的必要元素，綠意在空間中點綴出愜意、舒適感，我們在家中更可以從植物感受到生命力的蔓延。在這樣的時刻，提案三間花藝植栽店，提供每個想帶一個滿意又喜愛的植物回家的人不同選擇！

提案一：Corner Green植角

圖片來源：Corner Green植角facebook

圖片來源：Corner Green植角facebook

同時為造型店及植物專賣店的植角，坐落於新竹巷弄裡的轉角處。從室外到內都被綠意包圍，植物們佔領這個轉角處，成為巷弄中的一處自然風景。

店內空間同時要兼顧造型店的打理空間，以及大量植物擺放而不影響空間美感及動線。從為了布置店面而思考空間，到後來發展成實體店面，植角成為許多人想帶一盆回家時的店家選擇，亦或商業空間的合作選項。能夠在植角看花花草草、喝杯咖啡，意外地愜意放鬆空間。

Corner Green植角

地址：新竹市東區民生路170巷13號

電話：03-5338739

粉絲專頁：Corner Green植角工作室

提案二：Dream Garden

圖片來源：Dream Garden

圖片來源：Dream Garden

圖片來源：Dream Garden

在新竹的小小一間花藝工作室—Dream Garden，是主理人Tammy利用自家空間打造的花草小天地。Tammy曾在日本求學而接觸到嵯峨御流的插花流派，講求與自然共處，注重葉子與花的並行存在，讓Dream Garden形成別處花藝教室沒有的氣質。

接受客製花禮、捧花、婚禮布置，也有開花藝課程讓人們接觸東洋或西洋的花藝以及不凋花課程，在小空間中展現多樣花藝之美。

Dream Garden花藝工作室

地址：新竹市光華街62巷7號1樓

電話：0905236850

官方網站：Dream Garden花藝工作室

提案三：酉 5pm.twcaude

酉 5pm.twcaude facebook

酉 5pm.twcaude facebook

酉 5pm.twcaude facebook

酉 5pm.twcaude facebook

為臺灣第一間塊根植物的專門店。建築從內到外皆為老闆親自設計，幾何清水模搭配透亮的玻璃，再加上戶外沙漠造景，整體營造出原始生態的樣貌。

從彰化搬來台中的酉，除了塊根植物的圍繞外，店內也有販售職人手作盆器，及附設販售咖啡甜點的5pm。酉時，傍晚五點至晚上七點，正好是太陽西下時，陽光灑落在植物與建築物上，光澤最美麗的時候，從名字出發到空間整體，都富有濃厚美感。

酉 5pm.twcaude

地址：台中市南屯區新富二街128號

官方網站：酉 5pm.twcaudex

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期