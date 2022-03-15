專訪／開箱大學教師的家 看得到101的新古典微奢景觀宅

【撰文｜Harper 攝影｜張國耀】

誠如現代雕塑藝術之父奧古斯特‧羅丹所言：「這個世界從不缺乏美，而是缺少發現」，發現美已是如此艱難，如果能夠住在「美」之中，誰說那不是一個完美的世界？

在這間為大學教師量身打造的雅緻華奢寓所中，不拘泥於任何風格的蒔築設計總監朱皇蒔，完美融合業主生活習慣、興趣喜好與主張對稱美的新古典風格，並以現代設計手法與異材質拼接、切割點綴其中，讓我們透過與設計師、業主的對談，抽絲剝繭，發現所有關於美的細節。

本案概況與業主需求

業主：當初會選擇這個建案，除了地緣關係，能夠就近照顧父母，也因為喜歡它擁有多面開闊景觀的視野，因此最大的需求就是要保留可以遠望台北101的這一面窗景，以及足夠的收納空間，設計師在一開始就釐清我們的具體需求，在與設計師的聊天過程中，他會讓我們認知到他的每一個概念或設計都是出自於明確的想法與根據，所以後來我們也越來越信任他，對於設計圖，我們幾乎沒有作任何更動。

餐廳上方具葉片意涵的吊燈，隱晦地呼應空間氛圍。

公共空間設計

本案公共空間採開放式設計，從玄關、餐廳到客廳一氣呵成，以長方形大片新古典雕刻天花貫穿公領域，連接起空間一體感，大地棕色壁面佐以綻放各處的自然元素作為點綴，以不可思議手法融合新古典風格與業主自身個性、喜好於無形之中。

設計師在甫進門處就為客人準備一個大驚喜，在38坪的房子裡是很難得可以看到這樣大面積、長條形的玄關設計，開放式的設計更加放大了心裡的震撼，當初為何會有這樣的發想，以及整個公共空間的設計理念為何？

設計師：其實很多很特別的東西是我們也沒有在別的案場做過的，就是希望帶來新的東西，善用這個空間得天獨厚的條件，構築一個比較大器的空間，營造類似飯店、甚至百坪豪宅的開闊感。

業主：看了那麼多個案作品，加上與其他設計師的接觸，我們也直覺玄關設計就是隔出一個方正小空間，經設計師提醒才發現原來可以這麼不同，許多設計師會依區域劃分，設計不一樣顏色或造型的天花，但現在整面天花帶來的穿透感，讓我們自己或來訪的親朋好友都覺得好像住在超大坪數的房子裡，玄關雙出入口的設計除了加強這種空間感，也更方便訪客進出與穿脫鞋子。

設計師：對格局有了初步構想後，透過來回不斷對談，深入瞭解業主的日常生活與個性、喜好，從中挖掘可以加以詮釋、與裝潢結合的靈感，印象中初次碰面我們就相談甚歡，業主夫婦分享了去大峽谷時印象深刻的經驗，玄關進門處的砂岩色系大理石地面就是以此為靈感而挑選的，營造彷彿置身沙漠的遼闊感，再以左側綠色大理石磚與異材質銜接面板點綴空間中的綠意及活潑感。

大理石紋路反射在鏡面中，彷彿沙漠中一朵盛開的鮮花。

業主：設計師很厲害的一點在於，他在空間裡加入貼近我們生活習慣與興趣喜好的元素，更同時把這些素材與新古典風格完美融合，挑選油漆顏色時，也是以我們喜歡出門旅遊、喜歡去國家公園為發想，選擇大地棕色來擘畫空間中的荒野氣息，並以充滿繽紛花草的沙發牆壁紙妝點、呼應整體自然氛圍。

設計師：其實我們就是希望，這個家對業主是別具意義的，不只是漂漂亮亮而已，每一個細節都是以他們的回憶、經歷打造出來的，客廳中手工打造的義大利大理石電視牆，帶有動物氣息的豹紋花紋呼應設計主題，而我們進一步將原本完整一片的大理石，切割錯置，在對稱工整的空間中營造具跳躍感的視覺焦點，這樣的手法與前方玄關鏡面是類似的，當你細細品味就會發現，我們用很多隱喻的手法來表現空間的整體感，並在細節處以銅條、金色等細節凸顯視覺張力。

和室空間設計

設計師：考量到使用人口不需要那麼多臥室，最初這個空間就是規劃為多功能空間，可以供小孩閱讀、玩耍，因為有配置具收納機能的臥榻，甚至也可以兼做客房，為了配合衣櫃左側和室推拉門收起時的對稱美感，在相對位置設計與門片外型相同櫃體，當推拉門收起時，會融入整個櫃體，成為對稱幾何的一部分，搭配隱藏式手把設計，整體氛圍彷彿是一片完整而具設計感的牆面。

主臥室空間設計

設計師： 主臥室由本來分為獨立兩房的主臥和更衣室合併而成，原始空間對業主夫婦來講不是那麼便利，透過拆除隔間牆除了能擴大空間、增添靈活性，也省去多餘開關動作，同時滿足業主保留面向101窗景的訴求，讓主臥有更遼闊的視野。

同樣為了保留窗景，我們將收納櫃體設置於兩側，並在梳妝台擺放於景觀窗前方，能夠推拉收納的梳妝鏡平時能夠收置於櫃體後方，一方面有實用機能，也不會喪失窗景、採光與通風。

更衣室與臥室之間，我們利用玻璃拉門設計，讓業主夫婦在不論白天起床或晚上休息時，都能一眼透過看到遼闊景觀，玻璃門的穿透感也有助於擴大整體空間感與採光動線。

女主人：主臥室是我最喜歡的空間，每次踏進去都感覺自己住在宮廷裡，當初除了改變格局，選色時我們心裡也有過掙扎，彼此討論很久，但看到實際空間後真的非常驚艷，包括親戚、長輩也都覺得非常華麗、高雅。

設計師：配色其實是發想於業主夫婦對旅行的自由嚮往，所以我們採用比較大膽、狂野的顏色，除了象徵著很自由奔放的感覺，也呼應外面公共空間的設計理念，大自然、原始裡面有一些激發激情的東西，或是一些比較奔放的想像，同時又有強烈的視覺張力，因此我們選用偏暗色調，帶沉穩氛圍的朱紅色，將凡爾賽宮、雄布朗宮中經典的紅色與金色等古典元素納入空間，包含玻璃門片上特別設計的噴砂，與房間裡其他元素相呼應，營造出宮廷、飯店般的華麗美感。

業主回饋與感想

業主：住進這種房子，我只能說是幸福感爆棚，設計師花很多時間去了解我們的興趣、背景，起初找了很多設計師在談，遇到很多很明顯比較敷衍的經驗，但朱設計師都會跟我們定期見面、溝通，他有他的創新和設計感，有些在我們的想像之外，他都會詳細說明，說服我們採納，除此之外，設計師也會傾聽我們的想法與需求並依此為設計發想，把居住功能放在第一順位，同時將美感完美融入其中，專注於細節工藝，讓我們充分感受到，他不會複製自己過去的作品，也不會複製別人的作品。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期