與廣袤田野為伍 遺世獨立的自在天地

【文字整理｜王程瀚 圖片提供｜Nook Architects 攝影｜© DEL RIO BANI】

現在只要提到香檳，大家腦海中首先浮現的應該就是法國香檳區，但其實在80年代之前，西班牙也有香檳，直到該國於1986年加入歐盟後，受到法規限制，加上為了與法國香檳區分，因此更名為Cava，而Cava最主要的生產地就是加泰隆尼亞地區的佩內得斯（Penedés）。本案即位於Penedés的中心地帶，四周為森林、田野與葡萄園所圍繞環抱，近來因為當地政府推出的一系列政策改革，包含學校特殊教育方案的執行，導致遷入人口增加，小鎮也因而重獲生機。

將建築概念引入室內設計 利用多元材料創造舒適空間

屋主期待能夠遠離城市，受惠於現代通訊科技的進步，男女主人可以透過遠端工作的型態在家上班，他們希望藉此爭取更多與家人相處的時間並投入大自然的懷抱當中，當然他們也喜愛當地學校的教育模式，所以想要在這裡興建一棟對於環境影響極低的屋子，因此男女主人優先考量的是空間質量而非建築面積，為此，他們購買了一塊原本可用來蓋兩棟房的土地，但僅在其上建造一棟具備三個立面、擁有更大的內部空間以及與鄰房距離更遠的單戶住宅。

建物共三層樓，但僅有一樓面積最大，往上的兩層樓被分隔成三個區域，藉此增強從底層到斜屋頂之間的對流通風與寬廣視野，至於內部的格局設計同樣遵循了這項原則，即樓層越高，房間就越私密，在此同時，設計師還特意保留了整體的連通感，使得所有房間都面向中庭。

建築本體方面，一樓採用了混凝土與隔熱黏土當成主要材料，而二、三樓與斜屋頂則使用直交式集成板材（Cross-laminated timber, CLT）建造，藉由木料特性

成功消除傳統住宅內外溫差較大導致房內牆面結露、發霉、滴水的熱橋效應。並且因為設計師將房內所有主要區域都相互連結起來，不僅創造出讓人印象深刻的視覺感受，也可以簡單利用對流來調節家中的溫度，或是裝設特製捲簾來遮擋夏季時過於強烈的陽光。

不同區域規劃賦予住家豐富使用機能

此外，屋內的風格則猶如房屋建築材料的反映，例如一樓的混凝土板與二樓以上的木結構等，可以說設計師抱持建築學的想法來形塑室內裝修風格，讓內/外產生視覺上的整體一致性，因此相較一般的別墅，本案在空間與動線安排上擁有更深刻的設計層次。例如室內所有金屬元素，包含結構柱、鋁飾邊與欄杆等，都經過特殊銅飾面處理，以延長其外觀完整度，至於牆面則使用白色磁磚與赤陶灌漿的混合搭配，讓屋主全家人得以享受被自然溫柔擁抱的舒適氛圍，並且喚起人們對於建築與結構材料的關注。

值得一提的是，設計師針對這間住宅的室內與立面設計融入當地的傳統文化元素，如此一來既保有隱私，也無形中增強了內部空間的使用豐富性，除了規劃基本的臥室、客廳、飯廳、居家辦公室之外，還額外增設遊戲室、閱讀區、手工藝工作室等區域，於是即便遺世獨立，但一家人的心依舊能緊密相連，也讓人看到了新時代居住型態的一種多元可能性。