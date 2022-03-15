獻給毛小孩爸媽四種居家植栽注意事項 與動物和諧共處

【撰文｜Nina you 圖片來源｜Corner Green 植角、Pexels】

許多人家中都希望有個毛小孩能夠陪伴自己，不管是出於需要陪伴，或是想要幫助，接受一個生命到日常空間中，是需要做許多準備的。牠需要的空間配置、活動範圍，到室內植栽是否對毛小孩有毒，一切細節都必須一再替牠考量，才能夠創造出人與動物之間和諧共處的美好場域，給予彼此平衡的休憩空間。

這次我們來看什麼植栽對毛小孩無害安全，而什麼是一定要避開的吧！

小豆樹

屬於含羞草屬的小豆樹，是近期開始受歡迎的觀葉植物。

擁有白天鋪開葉片，晚上關閉進入睡眠狀態的可愛特性，喜歡排水良好、保水能力強的土壤，在春天至夏天時，會開出淡黃綠色的小花。

葉片小兒綿密的小豆樹對動物無害，越長越大時，甚至可以當作貓咪玩耍的小場地，記得盆栽選得穩一點，擺在家中便成為溫暖又可愛的植栽風景。

細葉棕竹

屬於多年常綠性灌木的細葉棕竹，適合在溫暖、半陰且通風良好的環境中生長，向上生長、相互交織的棕竹，放置在居家中，增添了一層沉穩氣息。

而這樣的棕竹，對貓狗皆是無害的，在室內增添綠意，豐富視覺感受的同時，還能兼顧毛小孩的健康是再適合不過的了！

愛心榕

大片葉面的愛心榕，大片如愛心形狀的葉子，柔軟又明亮，整棵樹長成愛的形狀。愛心榕葉脈清晰，需要擁有良好光罩，在冬季更要控水，時常轉動花盆，需要悉心照顧的室內觀葉植栽。

但這樣柔和的愛心榕對動物是有危險的，需要讓它與毛小孩們保持一定距離，小心不要讓牠門啃咬到了葉子。

日本白斑龜背芋

室內人氣植栽的龜背芋，近幾年出現在許多人的家中，適應性強、耐陰、耐陽，也有一定的耐旱性，屬於新手照顧植栽的熱門選擇！

如同千年龜背的葉片，終年碧綠，擺在哪個空間中都能讓其中多了一道暖流，而這日本白斑龜背芋是來自龜背芋的基因變異，呈現出更加迷人特殊的樣貌。

但龜背芋對於貓狗都是有毒的，且葉面大，更容易讓毛小孩們接觸到，基本上有貓貓狗狗在居家空間的人們，是不建議選擇龜背芋在家中的。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期