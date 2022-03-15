城市中蘊藏藝術的地下秘境

【撰文｜Halle Kao 攝影｜張國耀】

遠域生活－設計實驗所Design Lab成立於2018年，作為近境制作的延伸品牌，從初聞名稱，感受品牌欲將蓄積已久的設計能量，長遠傳承之祝福；到親至位於大安區安和路的展廳，懾服於黑、灰、白為基調的諾大空間，藝術品、家具家飾如何以恰到好處的擺設，為空間創造更豐富的想像，便能更真實明白遠域生活設計總監余劭珊所傳達的品牌理念，「遠域生活希望藉由多面向的材料開發，包括家具觸感、空間氣味、藝術氛圍，提供更精緻且獨特的訂製服務。」

關注多元面向，遠域生活的展廳就如同一間大型實驗所，首先由低調招牌迎接，再沿大片樓梯拾級而下，白天兩側有綠意簇擁、夜晚則有光線引領往前，推開門則有口字型邊框包圍，示意已正式進入遠域空間。右轉深入基地中央，映入眼簾的是一道深遠長廊、寬闊的佈展空間，以及系列品牌精選的擺設品。

空間除了設計迴字型廊道，讓動線流暢無阻隔，也藉地坪的高低落差，將展廳與空間明確做出區分，同時設置訂製廚具區，讓展廳更加生活化，創造多種層次的選逛體驗。以黑、灰、白為主要基調色系，讓硬體空間本身更具包容性、可變性，突顯每件藝術品、家具單品之本身個性，顯現設計師的巧思心意。

致力於生活與藝術的結合，遠域生活內可見多種藝術品，其中包括日本雕塑家笠谷耕二作品《Dance Banana》，以香蕉為主題的雕塑作品，融入超現實主義設計，為生活中常見卻被忽略的事物發聲，也讓人們從無用垃圾中找到喜悅；另一件錄像雕塑藝術家Marck作品《Black hair》則放置於空間廊道底部，作品將日常片段截取，打破了靜止狀態、使觀者隨影像起伏情緒，與心理層面產生互動。

此外，余劭珊也精選3樣品牌代理之特色家飾品進行分享，第一件是來自比利時的手工香薰品牌ONNO，由於香味之於空間能營造獨特氛圍，氣味的挑選格外重要，因此嚴選品牌ONNO專請著名格拉斯調香師調製8種香味，強調每種氣味都貼近大自然，產品本身半透明的手工切割玻璃瓶身，亦展現獨特風格。

另一比利時家飾品牌ARNODECLERCQ，主要以熱帶硬木為材，運用日本的燒山板技術，保有原木的古色光澤，帶有西非部落文化的元素，部分更結合羊毛設計，適合在Wabi-Sabi中呈現出冬季的氛圍；以及來自於義大利小漁村、由職人手工編織著獨一無二的作品COVO，使用潛水布在抱枕與矮凳上運用，呈現獨有的編織線條感，很適合在現代空間的架構下，呈現出特別質感。

遠域生活－設計實驗所Design Lab品牌主要以４大軸向進行發展、延續，包括設計、生活、材料、藝術，未來將持續致力於設計開創、家飾及材料之開發，期待提供大眾在空間藝術上更為多元的體驗，並回歸設計，提供更具精緻性、獨特性，以及客製化的私宅訂製服務。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期