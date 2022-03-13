看永續環保思維如何融入設計宅

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聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整理｜Jocelyne Lin 圖片提供｜Ryo】

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在台中市的郊區。建坪約60坪，是差不多四十年的三層樓加強磚造老房子。

上回我們介紹過台中的友善環境生活雜貨店「Home Work家務室」，他們以友善環境為旨，販售裸包裝、成分單純的選物，要讓更多人重視每一筆消費帶來的影響。這回我們來到主理人Ryo的家中，由四個小孩（包含兩隻貓）與夫妻倆構築的家會是什麼模樣？其中又有哪些環保永續的運用？就讓我們跟著Ryo一探究竟！

Q：喜愛的室內風格？

喜歡乾淨、同時溫潤的質感，有經過設計規劃又帶有自然的味道。

Q：旁人如何形容你的家？

聽說像是高級民宿，但我覺得是她沒見過世面

Q：裝修、佈置資訊和靈感參考來源？

幾位我欣賞的設計師。但主要還是回到需求面，以滿足生活需求為主，不做多餘的裝飾

Q：最滿意的空間？

三樓夾層的閱讀小空間（雖然現在都被孩子霸佔）

Q：運用在裝潢的環保設計？

除了部分地板使用超耐磨，其餘建材盡量以天然材料為主。

地面大部分是水泥粉光、扶手是黑鐵焊接、木料以實木和夾板為主、新的磚牆是由修改原來格局敲下的紅磚整理後重砌而成。材料盡量以單一材質為主，異材質之間不以強結合（釘、黏）方式固定，方便後續維修、替換、及回收。

Q：裝修、佈置過程中最有趣或印象深刻的事情？

因為找不到合適的配件，很多配件只好自己設計製作。雖然花了比較多時間（和錢），但可以讓功能更貼合、概念更完整，還是覺得蠻值得的。（但還是希望設計生產配件的廠商可以推出更好更用心的產品）

Q：給同樣想要以永續裝潢或佈置家裡的人哪些實用性建議？

市場上慢慢的有出現兼具美感以及環境意識的產品，只是需要多花一點心力做功課，不僅會對環境友善，更重要的是會對每一位身處其中的人友善。（怎麼好像不是很實用）

Q：推薦的建材或傢具品牌？

我喜歡karimoku、路力家、meta design，也希望大家可以多用國產材。選物的部分推薦 A Design & Life Project、ESAILA、NAKNAK、chihong

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

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