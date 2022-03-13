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從鏤空玻璃花棚走進乾燥花世界

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Rippling 圖文提供｜SAW看見綠】

台南海安路向內，具設計感的立體斜角階梯，讓路過行人不由得注意到一棟帶有鏤空花房的三層透天白色建築，這裡即是主打乾燥花的花藝店SAW看見綠。

從台北到台南，從市集到老屋

主理人Aqua告訴我們，為了能結合植物與生活，讓自然素材展現生活美學，工業設計出身的他，與有室內設計背景的小龍，在台北成立了SAW看見綠工作室，並且到處參加創意市集。當時，他們販售小盆植栽、苔球和國外正興起的乾燥花，後來發現台南擺攤處有棟日式混西洋風的65年老屋出租，他們就這樣待了下來，將原本是紡織工廠，後改裝成黑暗酒吧的建築再做翻轉，讓它成為一個明亮、自然且具美感的乾燥花空間。

立體的斜出階梯與玻璃花房

SAW看見綠以斜切面階梯引人駐足，並製造走入花藝空間的儀式感，走進門後，鋁條組構成的鏤空玻璃花房，是國外曝曬乾燥花的專業棚架，這裡引入的明朗日光，也成為適合植物生長的溫室環境，於是他們讓更多的綠植進到這個空間，並且無心插柳成為許多人打卡的熱點。

台式歐風元素的層次拼貼

走過玻璃花棚，原先較為日式的門改換成擁有簡潔線條的圓拱造型，添增乾燥花的歐洲氛圍。進到室內，台南老屋常見的長條型空間即在眼前。團隊為了呈現明亮視覺，去除會阻絕光線的隔間，部分天花板改貼木色壁紙，讓花店裡敞朗通透，又增加了層次。而地板也在市場流行之前，即引入了簡明卻有歐洲元素的人字拼。

從衝擊視覺到舒適呈現

在開店初始，為了讓人對乾燥花這種較為新穎的花材產生好奇，他們讓花束如瀑布一樣從天花板翻湧而出，營造出磅礴視覺，讓進到店裡的人，都能如臨花海，感受到乾燥花的豐富潛力。2019年後，他們認為市場已熟悉了這樣的花材，取得也相對容易，於是在空間呈現上，便轉變讓人們能更專注看見單品或花藝作品，以及這樣的花材如何應用在一般空間裡，整體視覺變得更為簡單舒適。

乾燥花材捲起後疫情國際風潮

Aqua表示，在疫情期間，國外花藝師開始推崇乾燥花藝。由於大量鮮花因運輸受阻無法出口，更具永續性，不若鮮花耗損大，也比人造花來得真實的乾燥花因而受到矚目，婚宴、飯店等大型美學展示，也逐漸使用乾燥花做佈置，這樣的風潮或許也會蔓延到台灣也說不定。

從自然出發的混搭花藝

SAW看見綠的花藝設計以自然為師，在現今流行結合鮮豔永生花與蕭瑟乾燥花的混搭潮流中，Aqua即告訴我們，要想完美呈現這兩種花材特質又不顯突兀，即要觀察大自然真實樣貌，注意色彩變化，作品才能像鮮花一樣自然。

SAW看見綠沒有忘記他們的品牌初衷是自然植物而不僅止在乾燥花，於是，他們今年承租下相鄰的街口房屋，開始在裡頭栽植了植物花卉，如果你經過，便能見到綠植從白色矮牆探出頭來，或許下次再來，已經能進到裡頭，看到SAW看見綠的另一個面貌。

乾燥花養護 Tips

縱使乾燥花可以觀賞的時間比鮮花還久，倘若沾有灰塵，使用毛筆刷或吹風機冷風輕吹即可。然而，Aqua仍建議乾燥花材也當適時汰換，如他們店裡都會隨著時節更換花材，讓眼底的風景與大自然同步。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

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