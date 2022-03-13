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「極致低調就是高調」 以暗黑空間彰顯植物生命力

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Rippling 圖文提供｜小熊森林】

擁有近30年花藝設計經驗的Kelvin，5年前揮別「小熊森林」在台南民生路的小店面，遷至台南中西區，在這個擁有37坪的公寓一樓空間中，他得以更自在地在「低調到極致便顯得高調」的灰黑空間中，體現獨特的花藝風格與哲學。

暗黑與生命力的反差

經營了25年的「小熊森林」，見店名讓人以為會是甜美可愛的花店，然而看到個性切割的招牌設計，便知一切都是誤會。再靠近一步看，僅有45平方公分的橫向招牌、後退而且呈顯一片灰黑的內部空間，在豔陽高照的熱情台南，更是特殊的存在。若不是走廊上及穿透落地玻璃窗得見的植物，兀自展現生命活力，來者恐怕會疑惑是不是走錯了地方。

衝突反差，或許就是小熊森林的魅力了。大學念機械的主理人Kelvin走向花藝之路是一種反差，暗黑空間與植物活力之間的對比同樣也是，甚至，細看店內通透空間裡的擺置，其實也存在反差。

極簡現代與暗黑哥德共處

在花藝陳列區與工作區塊，表情冷靜的混凝土天花板、線條俐落的懸掛花台、長形工作桌，以及簡潔平整的櫃體等，以乾淨線條與量體，構築出現代極簡的空間，是以最大的低調襯托植物的風采。

而在其左側的接待區，位於公寓天井下方，不僅在本區上方裝設玻璃窗，讓自然天光得以進到屋內，更保有原屋的凹槽空間設計，鋪設灰絨毯、放置華麗皇后椅、骷顱頭、羊骨造型擺飾，並加裝黑色厚重劇院絨布垂幕，營造出截然不同的華麗哥德風。

細膩感受每一種獨特

空間設計具有劇場感，照明也是。相較於他者明亮的花房，小熊森林採用的是軌道燈，以聚焦方式讓光源投射在花藝作品上，人們能在暗黑空間中，以更專注平靜的心，沈浸在花卉植物打造的藝術世界，感受眼前生命力的展現，也感受Kelvin如何「觀察花的姿態、顏色、質感，樣貌，用它本身的屬性，結合出其所感受到的生命力」。

在這樣的灰黑空間中，不僅有主理人想要傳達的植物生命力，更體現其細膩花藝哲學。猶如Kelvin所認為的，「強調素材獨特性，才是在植物創作最有意思的事」，於是縱使在極簡的工作區，喜歡各種質感配置的他，仍費盡心思——為錯落開口的櫃體尋找特殊金屬漆、為鐵杉木桌加上H型鋼腳，以及運用金屬方管的打造懸掛花台並使之自成韻律等方式，讓深色空間既富有色系與材質上的立體層次，又能顯得質地輕盈且疏朗穿透。

「小熊森林」在工作桌上方由乾燥植物綁就的造型吊燈，那如同植物的根部樣態，不僅表現了主理人在花藝上的厚植根基，更昭示著一種隨意不規則的未來。想必這樣一間充滿層次驚喜的品牌，必能在新的空間裡，攝取土地上的養份，傳遞更多植物的故事。

達人tips：植物養護

1.給予植物足夠陽光

許多人將各種植物帶進室內空間，期盼引入生命力元素，然而Kelvin提醒，適度評估空間對植物的合適度，提供友善環境，給予足夠的日照，或是為之添加植物燈，以更友善的方式對待植物。

2.保持切花水質潔淨

提供週花服務的小熊森林，也會提醒客人，當季鮮花帶回家插瓶後，記得保持水質的潔淨，適時修剪花腳，如果可以稍稍了解花的屬性更好。「當我們尊重花，花才能給予更長久的回饋。」主理人以疼惜孩子的語氣輕輕說道。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

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