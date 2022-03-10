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人文隙光 敞新盎然 H.F. Office

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整理｜郭昭君 圖片提供｜蘊致空間設計】

傳統踏實的建設公司一代，逐步交接給充滿變革活力的企業二代，辦公空間得以如何改造，方能體現企業邁向新紀元的氣象？蘊致設計使用絕美端景牆轉化企業形象，並透過異材質與圖樣的拼接結合，展現大刀闊斧的突破意圖，打造出「讓人不想下班的空間」。

隙光端景 翻轉剛硬企業質地

一間建設公司的門面該是什麼模樣？設計師在擁有絕佳採光的入口櫃台後方，捨棄尋常規矩的logo牆面，改以光影描繪清晨陽光透過樹梢灑落的隙光，玻璃端景牆在古銅金的時尚雅緻包框下，召喚晴明清風婆娑耳畔，並與入口磨石子地板相映，以柔性自然氛圍翻轉剛性企業形象，展現企業欣欣向榮、充盈希望的意象。

現代材質 造就通透敞亮視覺

不僅改變主視覺印象，設計師更要進一步重置辦公空間體感。原先封閉的會議室，牆體換成可電控的液晶玻璃，不僅科技感十足，平時視覺得以敞朗通透，需要時也能隨時切換，形成隱密遮蔽場域，並成為可供書寫的板牆。

鏤空鐵件層架的運用，同樣取代隔間阻斷，維持視覺的流動開放，打破部門同事間的距離，也讓僅有1.3米的走道不顯逼仄。此外，設計師聰明運用木皮與圓角曲面，平衡玻璃、鐵件、水泥等剛硬材質，以空間語彙塑造企業外圓內方的質地，再輔以綠意植栽，形塑盎然品味印象。

斜切分割地坪 打破實體界線

除了敞開封閉空間，設計師使用等高線、黑白圓點兩種地毯，斜切分割辦公區域，大膽打破部門界線。最後匯聚於董事長室，並向上延伸到該空間牆面，以精準計算與施工重塑空間一體性，並在高級質感之中，營造嶄新活潑氣象。

幾何古董燈具 接迎人文與活力

入口處招待區上方，設立刻意精挑細選的50年代義大利古董燈具。簡潔幾何的優雅趣味形制捎來人文氣息，其色彩組合更延伸立定了點綴空間的磚紅與灰藍。於是，在淡雅木色、現代水泥、黑色鐵件交織出的輕盈現代空間裡，會議桌、主管辦公室牆面等，以醒目卻不顯衝突的色彩，添增空間新穎活力，讓走進空間的每個人，都能充滿愉悅心情。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

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