在綠海下的漂流木招牌 聽見藝術的真摯聲吶

【撰文｜rippling 圖文提供｜秋刀魚藝術中心】

午後陽光從層層密密的小葉欖仁樹冠撒落下來，照在秋刀魚藝術中心那漂流木組構成的魚型招牌，既與環境相合，又富活潑趣味，不僅讓人好奇這個一開就是18年、大內藝術特區的第一家畫廊，是怎麼樣的藝術空間。

會以秋刀魚為名，當從創辦人黃敏俊說起。24歲即以童年餐桌上常出現的秋刀魚入畫，最後舉辦秋刀魚畫作個展的黃敏俊，在以室內設計師身份賺到錢後，不僅圓了專職畫家的夢，更與妻子廖苑如一同開立畫廊。而這間畫廊，同樣與秋刀魚相連結，他們期待畫廊能如秋刀魚之味能轉苦為甘，且要如其箭頭形狀具未來指標性，並且在物美價廉如秋刀魚的定位下，向大眾推廣價格平實的優良藝術品。

2003年，夫婦倆在內湖這個曾經的藝文沙漠，買下了一處清幽且擁有庭院的空間時，當時，他們沒想過十幾年後，大直內湖一帶會成為新興蓬勃的藝廊聚集地，僅只是憑藉著自身對藝術的熱愛，在這個含夾層總面積僅有80坪左右的空間，開啟了台灣年輕藝術家的推廣之路。

走進歐式的雕花大門，庭院給予了參觀者進入藝術世界的過渡空間，夫婦倆在此擺設了桌椅，讓人得以愜意在此賞覽植栽與雕塑。該處的綠景隨著大片玻璃門的通透，延展到室內，與內部的暗綠石磚輕聲相和。

推開與大門招牌相呼應的漂流木門把，得以瞧見的，除了適合展現藝術品的白牆，便是格柵式的天花板設計，以及工業風十足的懸吊感夾層。黃敏俊表示，格柵不僅能帶來挑高天花板的表情變化，更能減低空間的回音。而夾層的使用不僅隔出了辦公區、另一個展間，也讓立體空間有了節奏變化。

廖苑如表示，因為沒有租金壓力，秋刀魚藝術中心能不過度向市場靠攏。於是，台灣年輕藝術家漫畫、雕塑乃至於當代水墨等各式創作，都能宛如天花板的投射燈，以更為聚焦的姿態推展到大眾面前。

然而，秋刀魚藝術中心對當代藝術的推廣不止步於此，2018年，他們推出了「聲吶計畫」，向更多年輕藝術家招手，給予他們讓人看到的機會，至今已經到了第三屆的聲吶計畫，展出地點就在藝術中心那宛如懸吊半空的夾層。夫婦倆以己身之力打造的這個實驗空間，宛如為新一代藝術家創闢出一個充滿希望的苗圃，並且以秋刀魚的箭頭形象，正更進一步地指引在地的人才，更具勇氣地走進藝術世界。

藝術收藏tips

黃敏俊表示，木雕作品的原料倘若是台灣在地木材，材質本身狀態即與環境達到平衡，自然通風擺放即可，刻意擺放到空調空間反而可能會造成材料的乾裂。然而如果台灣木雕要移動放到乾燥氣候區，即需先擺放在箱子裡，待到木材適應當地氣候再取出。

秋刀魚藝術中心

台北市中山區基湖路137號1樓

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期