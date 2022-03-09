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人文風情饗宴 一睹東方意象之美

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Eason 圖片提供｜成舍設計】

當你踏入這間堅持傳統的正宗粵菜餐廳，就能感受一股自然之美的魅力席捲而來，由象徵富貴與永恆的朧月蓮，作爲餐廳第一眼的主視覺，能看出設計師將空間與自然巧妙結合，進一步藉由空靈飄渺又帶點仿生的自然曲線所組成的圖騰，希冀能與藝術產生微妙的共鳴，這時抬頭張望整個空間場域，讓人彷彿進入了東方潑墨書畫的藝術世界，一步步將饕客的視覺延伸到室內，來到這裡不只滿足味蕾，更盡享成舍設計精心打造的美感氛圍。

頗富巧思的鋪陳與設計

本案從電扶梯上來的視覺規劃，希望藉由一面自然岩石質感的牆，搭配著光影與玻璃的折射與漫射，輕易地將品牌視覺清楚帶出來，同時也代表朧月蓮本身頑強與永恆的精神。接著，透過視覺分化的方式，由一個廊道產生兩個不同的空間分其左右，廊道木質感的天花與帶點潑墨感的藍色地磚，希望讓人進入廊道後可以開始將心慢下來；散客區的部分，則是沿著櫃台與仿輕舟感的地面（葉片方式拼成）延伸到室內，而背牆的部分由岩片做爲背景，搭配著赤璧賦進入到其內，營造輕舟緩入的時間流動感，彰顯東方古典美的質感品味。

以人為本 襯托美學素養

在散客區，為了提供客人一個溫潤舒適的美好用餐環境，於是設計師在扇形木格柵空間下特別將稜角弱化，並將植物散落在空間裡的各個角落，希望特意營造出的綠意氣息能夠圍繞著客人共饗。此外，在扇型的背牆部分，為了將東方設計語彙帶入空間，因此透過不同的藝術品、茶具穿插於其中，避免視覺只停留在牆面，也藉由木格柵及潑墨的流明天花，創造出多重視覺面向的概念，促使賓客從中感受精心設計的美學意象。

另一方面，從包廂區沿著廊道進入空間時，可以發現右側配置不同形式與層次的櫃體，產生視覺上的引導作用，左側則希望以一個圓傳達東方團圓哲學並以此帶入空間；蜿蜒的過道由芒草（植物）與窗花分佈於兩邊，藉由鏡子的反射使人產生另外一個空間的體驗；包廂中從天花到家具，再到地坪的部分，皆以圓形做表現，同時也與入口處的團圓起到前後呼應的效果。本案藉著自然、藝術等語彙，搭配人文氣息，在每個不同角落產生不同氛圍，不僅讓賓客流連忘返舌尖上的美味，更充分徜徉於瀰漫東方色彩的用餐環境內。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

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