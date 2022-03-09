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疫下如何／以人為本 認識「WELL健康建築」白金認證建築！邁向健康新里程

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學
寶舖212成為全台首獲「WELL健康建築」最高白金等級認證的建築建案。
寶舖212成為全台首獲「WELL健康建築」最高白金等級認證的建築建案。

【文字整理｜編輯部 圖片提供｜寶舖建設】

疫情打亂了生活節奏、限制人們日常行為，也改變了許多設計面向，編輯部特別企劃「疫情時代的居家設計」專題，我們觀察到，住家除了日常的休息娛樂，額外被賦予成為辦公、健身、育兒等功能場所；同時，家用建材的選用上也更強調抗菌好清潔；無接觸、智能家電更創造前所未有的詢問度；也因此，期待藉由多篇文章的綜合報導，分享疫情世代的居住趨勢，不只提供設計新觀點，也推薦優質廠商產品於大眾，鼓勵在疫情底下也要好好過生活。

「WELL健康建築」亦重視心靈健康，寶舖212規劃大型裝置藝術與大量植栽，打造親生命美學。
「WELL健康建築」亦重視心靈健康，寶舖212規劃大型裝置藝術與大量植栽，打造親生命美學。

「病態建築症候群」讓民眾意識到建築物對健康的影響，而近年COVID-19疫情更進一步推升居住健康觀念。堅持只蓋健康好房子的寶舖建設，繼2020年旗下「孕學林產後護理之家」成為全球首座獲得「WELL健康建築」最高白金等級認證並獲Discovery報導後，「寶舖212」今年也成為全台首獲白金等級認證的建築建案。

台灣建築業界唯一擁有兩座 WELL健康建築白金級認證建物企業

由全球健康建築認證機構IWBI（International WELL Building Institute）訂定的「WELL健康建築」在全球早已行之有年，此認證包含建築空間中的空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神與社區等十項指標，並結合醫學、科學與行為研究嚴格把關，通過認證後仍必須持續監測及通報，以確保空間健康的持久性。

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WELL白金級證書，寶舖212公共空間榮獲IWIB訂定WELL健康建築最高白金級認證。
WELL白金級證書，寶舖212公共空間榮獲IWIB訂定WELL健康建築最高白金級認證。

2021年落成的「寶舖212」是由IWBI委託財團法人台灣建築中心執行WELL性能驗證，為確保經得起公正第三方查驗，並讓「寶舖212」住戶可以擁有永續健康空間，寶舖建設特別斥資200萬採購空氣、水質、照度及噪音等檢測設備，在正式性能驗證前，預先測試數次再根據結果持續優化環境品質。

為長期維護健康建築標準，寶舖建設斥資採購空氣、水質、照度及聲音等檢測專業設備，並根據檢測結果優化環境品質。
為長期維護健康建築標準，寶舖建設斥資採購空氣、水質、照度及聲音等檢測專業設備，並根據檢測結果優化環境品質。

寶舖建設副總經理陳松林指出：「寶舖建設秉持著為台灣民眾蓋健康的好房子為目標，建立八大安全系統，不僅打造全台首獲WELL健康建築白金認證的建築建案，更是業界唯一擁有兩座白金認證的企業。未來寶舖的每一個建案都將持續秉持理念，也期望帶動更多民眾對於健康建築的重視。」

結合產學意見 寶舖212克服多項挑戰

坐落在羅斯福路上的「寶舖212」，繁忙的交通使空氣品質的狀況備受考驗。寶舖212特別裝設空氣清淨機，並24小時開啟的全熱交換器，同時於室內放置活性碳以吸附空氣中的污染物質、舖設除泥地墊、定期檢測空氣品質等作法，使環境中的PM2.5、PM10與甲醛濃度遠低於標準。寶舖212設置三道淨水設備，透過除氯系統與紫外線殺菌技術，以高於自來水廠的標準，提供住戶良好水質。

透過電子儀表監測，24小時控制PM2.5、PM10、甲醛濃度，在交通繁忙地段也能維持室內空氣高品質標準。
透過電子儀表監測，24小時控制PM2.5、PM10、甲醛濃度，在交通繁忙地段也能維持室內空氣高品質標準。

此外受到疫情影響，寶舖建設參考學界教授建議的「No Touch」健康概念，首創住宅少見的感應式「滅菌門」，噴灑抗病毒噴霧形成強大保護膜，為住戶健康安全把關。

落實「No Touch」健康概念，寶舖212首創設置「滅菌門」，為住戶健康安全把關。
落實「No Touch」健康概念，寶舖212首創設置「滅菌門」，為住戶健康安全把關。

此外，同重視心靈健康的WELL健康建築指標，寶舖212的外觀以碎片化的圖騰來隱喻AI海量的未來，與「燈光詩人」賴雨農共同設計，以燈光摩斯密碼報時，讓建築隨著風動、溫度，有著不同的燈光語彙。在公共區域，更有大型裝置藝術與植栽，創造寶舖「親生命美學」，讓美感融入住戶日常。

融合建築孕學林的多年經驗 寶舖建設建立八大安全系統

經過多年投入，寶舖建設已經發展出自身獨有的健康建築體系 - 「八大安全系統」，而WELL健康建築認證指標為系統內其中一項。此系統擴大「健康」定義，亦關注住戶身心靈健康安全、建築結構安全、防疫安全、機器設備安全、裝修管線安全、居家裝修安全等許多安全面向，而位於中正區，緊鄰寶舖212且剛完售的建案「寶舖CARE」同樣是以此系統設計規劃興建，以最嚴謹標準持續打造健康好房子！

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

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