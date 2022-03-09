快訊

朱芯儀確定將切除右邊乳房 「把性徵切掉衝擊很大」

「無意推翻烏克蘭政府」 俄外交部：軍事行動按計畫進行中

悠然北歐 居家安逸

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Eason 圖片提供｜英奇設計】

給人體貼、親切感的屋主家人，為人淡然高華，處事謙遜有禮，而善於感受房屋使用者人、事、物的張琪珮設計師，透過其洞悉能力，從屋主的氣息、個人喜好、生活習慣做設計發想，傾心為屋主量身打造屬於他的美好家園。

在25坪3房2廳的挑高空間裡，透過寧靜又安定的北歐風格，與木質元素完美搭配，營造自然清新、溫潤宜人的居家舒適感，當陽光灑落進屋內時，更讓空間呈現出溫暖和煦的舒心氛圍，輕易地讓「家」成為最放鬆的領地，也賦予心靈能夠得到平靜的重要歸屬感。

簡單又自然 塑造獨樹一幟視覺美感

從室內通風、空間採光、環境風水、人體工學等為思考要點，在方正的格局裡，經由設計師巧妙的擘畫鋪陳，再加上精挑細選的色調搭配，讓視覺上呈現出北歐風的多種層次風格，而這些色調也都擁有各自獨特的名稱，令空間的個性融合了生活的趣味性，自然而然襯托出獨有的個人氣息，例如：客廳以「Public Park」命名的湖水藍綠色為基調，搭配米白色系的家具，在視覺上給人最單純的樸實質地，透過牆上充滿童玩元素的抽象畫，更賦予整體空間和樂融融、放鬆愉悅的空間氣息，讓這個家的光景充滿快樂與歡笑。

主臥房部分，以「Violet Morning」為名的薰衣草淡紫色為色彩主軸，搭配白色藝術線板設計的衣櫃，讓空間展現出高貴優雅的迷人質韻，在心靈上給予安定的慰藉之感；另一臥房為家人們的休恬之用，以「Iced Eart」淡藍色為主色，給予家人們最放鬆、安逸的環境氛圍；書房為「Chocolate caramel」，由杏桃紅的色調呈現，與黑色多功能家具運用，房內窗外陽光普照，使得整個空間瀰漫在如焦糖巧克力般快樂甜蜜的氛圍裡。每個空間透過不同色調的完美搭配，位處北歐風格的居家架構下，更清晰的勾勒出它們被賦予的特色風采與美好質感。

從細節做變化 展現空間氛圍多樣性

由於設計師運用生肖五行色彩元素轉換成設計建材實體，帶給全家人獨一無二的空間想像，「金色」是最契合這個生肖空間的顏色，考量周全的設計師，因而從客廳到每間臥房的飾品畫作，其畫框的色調上都以金色為主，達到統一與律動的協調感。客廳入門對角線的天花上設計的一盞光源引導燈，以金色為色調呈現，充分讓整個場域在視覺上有著一體成形的舒適感，同時運用了科學設計與古典風水中的智慧達到舒適安定的空間作用。此案中的照明規劃亦相當出色，設計師安排燈光可以依照屋主的使用情境做調整，不管是想將色溫調整成適合浪漫氣氛的3000K色溫、提供家人情感連結或是邀客人來家裡同樂的4000K色溫、表達屋主的溫馨熱情或是想要專心閱讀的6000K色溫，都能讓心靈與視覺擁有最健康的光源，藉以保護視力及維持身心靈最佳狀況。設計師一心替居家空間開展了更多元的使用氛圍，同時搭配每個區域不同牆面的色調，呈現出多彩豐富的光影變化。

張琪珮設計師利用人體功學的設計理念及美學的設計元素，表現出空間的協調律動感，進一步強化收納機能，使用者在生活上因為設計師的巧思，無形中拓展了空間坪效，同時具有良好生活機能，在帶入北歐風格之餘，更融合屋主本身如同君子般內斂溫柔的特質，讓人對於住家面貌從此擁有不一樣的認知。

延伸閱讀

這些生肖婚前愛玩，婚後懂得保持距離！

北歐童話風 溫暖馨彩恬居

自行車坐墊有山大王？維樂發表兩款虎年生肖款

幸運數是6、發財瞄準這方位 風水數秘學解析2022開運指南

相關新聞

在綠海下的漂流木招牌 聽見藝術的真摯聲吶

午後陽光從層層密密的小葉欖仁樹冠撒落下來，照在秋刀魚藝術中心那漂流木組構成的魚型招牌，既與環境相合，又富活潑趣味，不僅讓人好奇這個一開就是18年、大內藝術特區的第一家畫廊，是怎麼樣的藝術空間。

人文風情饗宴 一睹東方意象之美

當你踏入這間堅持傳統的正宗粵菜餐廳，就能感受一股自然之美的魅力席捲而來，由象徵富貴與永恆的朧月蓮，作爲餐廳第一眼的主視覺，能看出設計師將空間與自然巧妙結合，進一步藉由空靈飄渺又帶點仿生的自然曲線所組成的圖騰，希冀能與藝術產生微妙的共鳴，這時抬頭張望整個空間場域，讓人彷彿進入了東方潑墨書畫的藝術世界，一步步將饕客的視覺延伸到室內，來到這裡不只滿足味蕾，更盡享成舍設計精心打造的美感氛圍。

疫下如何／以人為本 認識「WELL健康建築」白金認證建築！邁向健康新里程

疫情打亂了生活節奏、限制人們日常行為，也改變了許多設計面向，編輯部特別企劃「疫情時代的居家設計」專題，我們觀察到，住家除了日常的休息娛樂，額外被賦予成為辦公、健身、育兒等功能場所；同時，家用建材的選用上也更強調抗菌好清潔；無接觸、智能家電更創造前所未有的詢問度；也因此，期待藉由多篇文章的綜合報導，分享疫情世代的居住趨勢，不只提供設計新觀點，也推薦優質廠商產品於大眾，鼓勵在疫情底下也要好好過生活。

悠然北歐 居家安逸

在25坪3房2廳的挑高空間裡，透過寧靜又安定的北歐風格，與木質元素完美搭配，營造自然清新、溫潤宜人的居家舒適感，當陽光灑落進屋內時，更讓空間呈現出溫暖和煦的舒心氛圍，輕易地讓「家」成為最放鬆的領地，也賦予心靈能夠得到平靜的重要歸屬感。

美麗盪漾 感受空間的質韻與蛻變

為了以溫暖、體貼的情緒設想空間的諸多可能，同時在醫美領域中注入更多的使用者感受，因而進一步在空間中使用蛋的意象作為復進、自我追求的傳遞，訴說未來將至的美好與蛻化的氣質，除了美的形狀、無瑕的追求外，弧型醞釀孵化的光暈，包裹著更多安全感，讓心靈的踏實程度與自信價值油然而生。

疫下如何／強化居家抗疫力！首選建材：化妝矽酸鈣板

疫情打亂了生活節奏、限制人們日常行為，也改變了許多設計面向，編輯部特別企劃「疫情時代的居家設計」專題，我們觀察到，住家除了日常的休息娛樂，額外被賦予成為辦公、健身、育兒等功能場所；同時，家用建材的選用上也更強調抗菌好清潔；無接觸、智能家電更創造前所未有的詢問度；也因此，期待藉由多篇文章的綜合報導，分享疫情世代的居住趨勢，不只提供設計新觀點，也推薦優質廠商產品於大眾，鼓勵在疫情底下也要好好過生活。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。