【撰文｜Eason 圖片提供｜英奇設計】

給人體貼、親切感的屋主家人，為人淡然高華，處事謙遜有禮，而善於感受房屋使用者人、事、物的張琪珮設計師，透過其洞悉能力，從屋主的氣息、個人喜好、生活習慣做設計發想，傾心為屋主量身打造屬於他的美好家園。

在25坪3房2廳的挑高空間裡，透過寧靜又安定的北歐風格，與木質元素完美搭配，營造自然清新、溫潤宜人的居家舒適感，當陽光灑落進屋內時，更讓空間呈現出溫暖和煦的舒心氛圍，輕易地讓「家」成為最放鬆的領地，也賦予心靈能夠得到平靜的重要歸屬感。

簡單又自然 塑造獨樹一幟視覺美感

從室內通風、空間採光、環境風水、人體工學等為思考要點，在方正的格局裡，經由設計師巧妙的擘畫鋪陳，再加上精挑細選的色調搭配，讓視覺上呈現出北歐風的多種層次風格，而這些色調也都擁有各自獨特的名稱，令空間的個性融合了生活的趣味性，自然而然襯托出獨有的個人氣息，例如：客廳以「Public Park」命名的湖水藍綠色為基調，搭配米白色系的家具，在視覺上給人最單純的樸實質地，透過牆上充滿童玩元素的抽象畫，更賦予整體空間和樂融融、放鬆愉悅的空間氣息，讓這個家的光景充滿快樂與歡笑。

主臥房部分，以「Violet Morning」為名的薰衣草淡紫色為色彩主軸，搭配白色藝術線板設計的衣櫃，讓空間展現出高貴優雅的迷人質韻，在心靈上給予安定的慰藉之感；另一臥房為家人們的休恬之用，以「Iced Eart」淡藍色為主色，給予家人們最放鬆、安逸的環境氛圍；書房為「Chocolate caramel」，由杏桃紅的色調呈現，與黑色多功能家具運用，房內窗外陽光普照，使得整個空間瀰漫在如焦糖巧克力般快樂甜蜜的氛圍裡。每個空間透過不同色調的完美搭配，位處北歐風格的居家架構下，更清晰的勾勒出它們被賦予的特色風采與美好質感。

從細節做變化 展現空間氛圍多樣性

由於設計師運用生肖五行色彩元素轉換成設計建材實體，帶給全家人獨一無二的空間想像，「金色」是最契合這個生肖空間的顏色，考量周全的設計師，因而從客廳到每間臥房的飾品畫作，其畫框的色調上都以金色為主，達到統一與律動的協調感。客廳入門對角線的天花上設計的一盞光源引導燈，以金色為色調呈現，充分讓整個場域在視覺上有著一體成形的舒適感，同時運用了科學設計與古典風水中的智慧達到舒適安定的空間作用。此案中的照明規劃亦相當出色，設計師安排燈光可以依照屋主的使用情境做調整，不管是想將色溫調整成適合浪漫氣氛的3000K色溫、提供家人情感連結或是邀客人來家裡同樂的4000K色溫、表達屋主的溫馨熱情或是想要專心閱讀的6000K色溫，都能讓心靈與視覺擁有最健康的光源，藉以保護視力及維持身心靈最佳狀況。設計師一心替居家空間開展了更多元的使用氛圍，同時搭配每個區域不同牆面的色調，呈現出多彩豐富的光影變化。

張琪珮設計師利用人體功學的設計理念及美學的設計元素，表現出空間的協調律動感，進一步強化收納機能，使用者在生活上因為設計師的巧思，無形中拓展了空間坪效，同時具有良好生活機能，在帶入北歐風格之餘，更融合屋主本身如同君子般內斂溫柔的特質，讓人對於住家面貌從此擁有不一樣的認知。