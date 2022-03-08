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美麗盪漾 感受空間的質韻與蛻變

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整理｜Eason 圖片提供｜近境制作】

為了以溫暖、體貼的情緒設想空間的諸多可能，同時在醫美領域中注入更多的使用者感受，因而進一步在空間中使用蛋的意象作為復進、自我追求的傳遞，訴說未來將至的美好與蛻化的氣質，除了美的形狀、無瑕的追求外，弧型醞釀孵化的光暈，包裹著更多安全感，讓心靈的踏實程度與自信價值油然而生。

發揮巧思打破設計框架

運用回字形動線將具備不同需求的格局分開，讓陌生患者彼此之間暗藏著溫柔不相互打擾的小默契，櫃台與大堂穿透的配置，運用微水泥的包覆感與不同的門片材質，形成區域間的變化，使空間穿透呼吸，並建立場域間的連結與對話，同時消除室內密閉感與醫療緊張感，使得醫美診所內的機能明確劃分並相互連結，並在通透的同時，保留了醫療環境的隱密性。另外，恢復室嘗試藉由空間形塑完整視覺效果，並對未知體驗置入實際存在感，再利用材料延伸溫暖特性。

從細節著手 勾勒空間多元可能性

因應原始基地的採光條件，運用材質特性，帶入更充裕的照明，色調上使用大量微水泥，櫃體結合手刷銅的光澤與開放式的櫃體嵌燈，搭配造型天花呼應不同場域之間的起點，將散落四處的光線聚集成為感官的延伸，在重量對比下呈現緩合、漂浮的時尚迷離氛圍，為醫療空間增添超乎想像的奇幻色彩。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

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