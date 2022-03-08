疫下如何／強化居家抗疫力！首選建材：化妝矽酸鈣板

【撰文｜Halle Kao 圖片提供｜欣蘭企業】

疫情打亂了生活節奏、限制人們日常行為，也改變了許多設計面向，編輯部特別企劃「疫情時代的居家設計」專題，我們觀察到，住家除了日常的休息娛樂，額外被賦予成為辦公、健身、育兒等功能場所；同時，家用建材的選用上也更強調抗菌好清潔；無接觸、智能家電更創造前所未有的詢問度；也因此，期待藉由多篇文章的綜合報導，分享疫情世代的居住趨勢，不只提供設計新觀點，也推薦優質廠商產品於大眾，鼓勵在疫情底下也要好好過生活。

疫情肆虐全球、至今仍未減緩，被迫長時間待在家的你，是否更加意識到居家舒適的重要性？既然日常無法隨心出遊，每個當下更該懂得繽紛生活，編輯部特別推薦一款由欣蘭企業代理的日本A&A淺野化妝矽酸鈣板，不僅取得日本抗菌產品技術協會SIAA認證，抑菌能力備受肯定；更具備施作快速、風格多元，且無毒好清潔等特性，讓你簡單就能維持環境整潔、落實嚴峻疫情下的自我防疫！

特色一、SIAA標章認證，有效抑菌、好清潔

日本A&A淺野化妝矽酸鈣板之所以具備抗菌效能，是因為採用無機抗菌劑，塗裝於表面裝飾層，該技術已取得日本權威抗菌產品技術協會SIAA標章認證，符合嚴格之抗菌標準規範，能防止抗藥性金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等多種病毒附著、繁殖，也因此成為各大醫院負壓隔離病房、療養中心、商場，甚至教育機構的指定建材！

特色二、施工快速、無異味，輕裝修首選！

疫情持續嚴峻，居家裝修施工也可能受到影響，甚至被迫暫停，這時，選擇使用以特殊雙面膠帶與接著劑，就能輕鬆安裝的A&A淺野化妝矽酸鈣板，可說是格外方便，舉例來說，想要換新衛浴老舊磁磚，不需要拆除工程，僅需確認面材表面平整，貼上即可換新風格，過程中更少了傳統油漆臭味及粉塵，不論客廰、廚房、浴室，甚至私密的臥室都適用，成為疫情下，打造居家抗菌舒適空間的最佳選擇。

特色三、顏色紋理選擇多！美感機能兼備

近年來，A&A淺野化妝矽酸鈣板也順應市場風格趨勢，持續於面材呈現上求新求變，藉由印刷技術的提升，製造出豐富色彩、高品質之產品規格。其中，包括以滾輪烤漆產生摩登的壓花壓紋產品；或利用特殊烤漆技術，達到高擬真度之木紋及大理石紋效果，也因為多元花色的特質，A&A淺野化妝矽酸鈣板被廣泛用於商場、醫療機構、教學中心，可說是一款美學機能兼備的新世代科技建材。

特色四、隔音、耐震、防火又防潮的無毒建材

此外，A&A淺野化妝矽酸鈣板也具備穩定度高，耐震、防火且防潮特質，主要是因其無機質材料組成，本身就具備優異防火性，也不會因潮濕或水氣產生反應，適合台灣海島型氣候；同時又輕巧柔韌，即使遭遇強震倒塌，也因重量輕、可發揮解壓功能，將傷害減至最低。

針對隔音效能，由於該產品經高溫、高壓養生處理，材質堅實，加上隔間系統配合玻璃棉之填塞，可有效阻隔噪音，而被廣泛使用於錄音室等要求安靜之場域。綜合以上所述，A&A淺野化妝矽酸鈣板不只安全抗菌，還具隔熱、耐震、隔音效果等特性，且不含石棉、無毒健康，作為新世代的環保綠建材當之無愧！

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期