3個tips輕鬆「微整」家的模樣－輕鬆擁有雜誌上的居家氛圍

【撰文｜Lin 圖片來源｜istock photo】

談及居家大改造我們可能會聯想到整個拆除再重新裝潢的畫面，就像為人喜愛的電視節目「全能住宅改造王」一樣，但事實上透過軟裝佈置，無需大費周章就能讓居家空間搖身變成攝影棚般的家，這回就讓我們一起看看有哪些小撇步，一起迎接美好的日常生活吧！

Tips1.櫃子上的風景

觀察現代居家趨勢可以看見軟裝逐漸取代硬裝，其中一個顯著的改變便是系統櫃逐漸被可活動櫃體取代，櫃子也逐漸從隱身在牆中、不被注意的角色變成吸睛的存在，而利用櫃子上的擺飾更是營造居家風格的一大關鍵！在好看的細木作櫃子、藤編質感櫃子、工業感鐵件櫃子上陳列一些風格擺飾，便能瞬間讓家裡多出一個好看的端景，無論是雜誌、花瓶、藝術品、燭台、線香座、畫，透過有高有低錯落擺放就是一個雜誌頁面上的家了。

Tips2.植物

在空間中添加植物，就能增加氛圍的生命力，這時可以搭配口徑較小的器皿，讓植物能依照自己想要展現的方向伸展。

Tips3.一幅畫

你家的牆壁上有畫嗎？其實畫的存在感很強，越大幅越能對氛圍產生影響，想輕鬆改變家的氛圍，不如現在就挑選一幅符合自己風格，搭配適合的畫框吧！

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期