虎你知影哪個季節最適合裝修

【撰文｜編輯部 圖片｜pexels】

你知道什麼時候裝修最適合嗎？今天就讓設計王告訴你！

正所謂新的一年新的氣象，許多人在這個時候都會想要重新佈置甚至裝修家裡，而事實上「春季」也是一年之中最適合裝修的時節，就讓我們來一起看看為什麼吧！

Reason1.天氣穩定

雖然台灣春天還是有梅雨季，但相較於其他季節，天氣相較穩定，天氣好對施工來說就更加方便。

Reason2.工人體力好

過年期間，是人人休息吃飽的時候，因此年後工人都會比較有精神，和體力，這時裝修出來的品質也會比較好。

Reason3.木材含水率剛好

施工時所使用的木材不是越沈品質越好，木材中的水分往往會增加會提高木材的容積重量因此才會很重，而一般若我們要使用木材則建議使用含水率19%以下的木材，因為含水率越高，強度越低。而春季時台灣地區的環境多在12~15%左右所以較好使用。

Reason4.黏著劑易乾

同樣是因為天氣穩定，雨水較少，黏著劑就比較容易乾，因此貼好的東西不易走位、變形，這正是春天裝修十分重要的一點。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期