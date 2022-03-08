美好日常該有畫相伴 把喜歡模樣掛進生活裡

【撰文｜Halle Kao 攝影｜張國耀】

原創掛畫品牌VG Select，鼓勵大家把喜歡模樣掛進生活裡，與掛畫好好生活。實體店面坐落於民生社區的整齊街廓中，鄰近社區公園、周圍綠意環繞，門面有大片落地開窗，與向內退縮的走道形成友善迎接。視線隨自然撒落的光影向內看，整齊陳列的掛畫作品顯得格外精緻可愛，靜謐地散發各自魅力。

VG Select的誕生，始於主理人Cyndi經營Vintage Living Taipei 臣爵傢俱多年的旅遊經驗，曾為了蒐集北歐老件走訪歐洲各國，旅行中刻意避開觀光行程，深入當地生活，Cyndi發現歐洲不只海報店、版畫店林立，住家也總能看到掛畫佈置，無形中養成每回旅行必帶海報、掛畫與親友分享或留作紀念的習慣，如今創立VG Select原創掛畫品牌就是希望將這份日常美好分享給更多人。

回想從小生長的家，其實生活或多或少都有畫陪伴，可能是萬馬奔騰山水畫，展現大器意境；又或者是全家福，紀念溫馨時刻，雖然圖樣與呈現形式不同，本質依然是以畫妝點生活。長大後，開始建立自己的生活，何不嘗試挑張喜歡的掛畫佈置空間呢？Cyndi補充，「加上這幾年居家裝修風格越簡約，更講求生活感的營造，其實很鼓勵在家找一面牆當作Gallery Wall記錄生活的痕跡。」

VG Select原創掛畫品牌目前提供「White Label」、「Yellow Label」兩種系列，前者是以攝影方式呈現的掛畫，系列作品《Window一幅電影》就是攝影師章潔透過窗景，捕捉異地生活的感受，擺入家中也間接成為與世界相連的橋樑；後者是以攝影素材結合主題設計的掛畫，全新系列《寓植Plenty Plants》選用厚磅防水畫布輸出，佈置場域更多元，植物結合傳統花磚圖樣，更顯百搭可愛。

面對想嘗試掛畫，卻無法想像呈現效果的朋友，Cyndi建議直接動手在牆上用紙膠帶貼貼看感覺，也歡迎使用VG Select提供的模擬服務，提前確認畫面。以下也整理幾個掛畫技巧，給有興趣的朋友，如果還在裝修階段，不妨預留一道白色牆面，於天花板設置內崁式軌道，方便未來吊線掛畫；或在牆上另外安裝鐵件層架，讓掛畫、盆栽或小花器等家飾品，隨時能依心情置換、擺放。

另外，針對已完成居家裝修，或租屋族朋友，使用3M免釘牆掛勾、釘子就能輕鬆掛畫，或甚至將畫直接放在地上都很好看。Cyndi補充，「我們其實鼓勵大家從家裡最看不順眼的角落開始嘗試，很快就會發現原來會因為一幅畫，讓原本不喜歡的角落變美了。」用掛畫展現家的氛圍，就像從個人的書櫃選書，看出對方個性一樣，現在就用相伴日常的原創掛畫，妝點理想的生活樣貌吧！

談到VG Select的未來計畫，Cyndi表示除了會推出更多平價、有質感的掛畫，讓大家有更多元的選擇，也期待和年輕藝術家交流、合作，推出送禮自用兩相宜的系列作品，讓掛畫及藝術以更輕鬆的方式走進大家生活。「只要家裡有個小鉤子、把畫掛上，就可能開始了你對家的另外一種想像，然後一步、一步達到最理想的生活空間，其實很簡單！」

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期