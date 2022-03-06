顛覆陶藝館印象 以現代極簡空間呈現陶器形式美學

【撰文｜rippling 圖文提供｜純Object】

在敦化南路與信義路交叉口巷弄裡，今年11月新開幕、兼有藝廊與陶藝教室空間的純Object，以擁有前庭後院的奢侈之姿，座落在這樣一個寸土寸金、商業繁忙的區域裡，好似在告訴人們，步調再快，都有個能讓人深深呼吸，回到與大地、與自己相處的地方在等你。

純Object負責人賴絹雅告訴我們，這個空間是她與先生原先要做自家行銷公司的工作室，然而仔細評估後，這對藝術大學出身的夫婦卻在空間中見到了藝廊的雛型，於是就與台南的青青土氣合作，打造了一個兼有藝廊與陶藝教室的新品牌，讓前來觀看藝術的人和體驗學習者，都能對空間中的另一個機能產生興趣，增加深入交流的機會。

原先這棟建築物是隔成兩間獨立套房使用，他們去除其中一間的衛浴廚具等設備，打造出完整7坪方盒子藝廊，而另一間12坪套房，也是將浴缸等所有設施全數打掉，只留下教室需要的廁所。為了不讓人在小坪數空間裡感到逼仄，天花板不做包覆，重新牽設的管線外露且漆成白色，讓空間顯得挑高。

賴絹雅告訴我們，她喜愛的風格是現代清新的，再加上喜愛陶藝的先生也不若過往陶藝家或收藏家著重於釉藥的展現，更關注形式造型美感呈現，於是在預計有八成會是陶藝展的純Object，即以白色牆面、淺灰無接縫地坪以及大片落地窗，打造出一個有別於過往濃厚古樸風格的陶藝印象，而顯得十分現代極簡的藝廊空間。

在教室的部分，丹麥系統層架、形制簡單的長桌皆選擇木色淡雅的橡木，輔以金屬材質的結合，呈現與同業運用古件、漂流木等材料很不一樣的現代氛圍。不上漆的木長桌得以吸水，讓陶土不會因為附著在桌板上而在拉扯中破裂；教室原先的前後鋁門窗改為可打開的四片折門，倘若天氣良好，得以關掉會使陶土易於乾裂的冷氣，讓空氣自然對流；側面鐵門改為比例優雅的長窗，讓自然光線透入，折門添加捲簾則能遮擋西曬的刺眼光線，如此種種，皆呈現了純Object得以現代思維與美學，打造適宜於親近陶藝的最佳環境。

純Object最令人著迷的，莫過於前後庭園了。西曬的前院栽植了一棵耐候的斑葉海桐，盎然的常綠灌木置於造型簡樸的台灣石盆裡，身影穿透落地窗，延伸成為畫廊的一部分。而午後陽光同樣也會穿過玻璃照進室內空間，為自然的陶作，乃至於正在規劃展出的木器、石雕、漆器、金工等自然材質創作，在自然光影裡做出最魔幻的呈現。而在秋冬或陰雨天等光線較弱的時候，室內的投射燈仍能提供沈浸感受。想必往後，在這裡無論是什麼樣的展覽，都能讓人感受到自然與創作相互疊加的力量。

陶藝品養護tips

賴絹雅表示，陶藝作品不需要特別保養，也毋須特意控制收藏空間的溫濕度，平時僅需以乾布擦拭，並注意作品的安全性即可，是相對容易收藏的材質。

純Object

台北市大安區敦化南路二段63巷21弄27號1樓

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號/2022 第138期