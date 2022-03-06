快訊

15萬美元邀龐培歐演講 誰埋單？

以地中海風情為底蘊 打造異國感餐廳

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Nina you 圖片提供｜亞維空間設計】

「亞維空間設計」總監簡瑋琪Joanna因經常出國，對於品嚐過各國美食的她，佳肴一直是生活中不可或缺的部分，美好的食物能夠替日常增添一層質感。從有質感的生活中尋求感動，自然而然就能培養出高級品味。同時日常質感從食物到空間都環環相扣，整體空間定調也會影響其他器皿或是傢俱選擇。這次Joanna總監受邀為一名來台開餐廳的以色列名廚創造一間道地的地中海風餐廳，就讓我們一起來看看她運用了哪些巧思，打造這間「皮塔地中海料理餐廳」。

中東的神祕色彩，揉合地中海風格

以色列主廚希望能夠在空間中，融入地中海風情，讓以色列的美食與氛圍能夠合為一體，成為人人來體驗美食與空間時，都印象深刻的餐廳。

中東有些神祕色彩，再加上帶點民族感或古希臘美學，結合古典與浪漫的地中海風格，Joanna將不同元素巧妙地，用各種方式運用在同個空間，讓這間位於竹北的皮塔地中海料理餐廳充滿異國之美。

以花磚拼湊出趣味，空間展現設計巧思

在入口處，便可看見具地中海建築意象，有窗花鐵件的門片，再搭配上下兩端的紅磚，打造出復古韻味。門口進來後，腳下便是延伸鋪設的六角花磚，並銜接木紋磚，迥異風格讓空間提升了神祕感，更有種設計上的玩味。

空間裡有許多花磚的鋪設巧思，如櫃檯旁的立面或是洗手間的牆壁，都使用了不同花磚，復古、浪漫之感便是在這些細節中堆疊而上。

復古感交融於現代，不同材質創造新色彩

在空間兩面牆壁做了不同設計，於左側牆，規劃了以復古文化石所堆砌的石牆，並在其中嵌入一座一座圓拱形展示櫃，圓拱形也是地中海建築特色亮點之一。一座一座的展示櫃上，擺上酒、花或任何具美感的小物，讓人在用餐時好好地享受空間之美，更是增加用餐時的快樂！

而右側牆面，則創造了一種較原始、樸素的感受，讓整體空間有一面牆保持不失質感的乾淨，調和空間中的通透感。

而在天花板，則用了石木角材搭配銅色吊燈，再加了些低調的投射燈，深色天花板讓整體氛圍添上了沉穩氣息。較沉著的天花板，與食物的鮮艷顏色形成對比，更凸顯料理的美味。

地中海料理融合了許多地區的特色，交織成獨有樣貌，Joanna所打造的異國感地中海餐廳，將窗花、紅磚、花磚、木質和石牆，巧妙地融合為一，構建地中海風情的空間。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號/2022 第138期

延伸閱讀

迎太魯閣馬拉松上萬人潮 2市集享美食遊花蓮

台灣首位！中研院院長廖俊智獲以色列總理獎

全球軍力排名台灣強過以色列？內行鄉民點出關鍵：錢沒白花

今年出國前～先讓Jo Malone以水仙、苦橙香遊覽地中海

相關新聞

顛覆陶藝館印象 以現代極簡空間呈現陶器形式美學

在敦化南路與信義路交叉口巷弄裡，今年11月新開幕、兼有藝廊與陶藝教室空間的純Object，以擁有前庭後院的奢侈之姿，座落在這樣一個寸土寸金、商業繁忙的區域裡，好似在告訴人們，步調再快，都有個能讓人深深呼吸，回到與大地、與自己相處的地方在等你。

以地中海風情為底蘊 打造異國感餐廳

「亞維空間設計」總監簡瑋琪Joanna因經常出國，對於品嚐過各國美食的她，佳肴一直是生活中不可或缺的部分，美好的食物能夠替日常增添一層質感。從有質感的生活中尋求感動，自然而然就能培養出高級品味。同時日常質感從食物到空間都環環相扣，整體空間定調也會影響其他器皿或是傢俱選擇。這次Joanna總監受邀為一名來台開餐廳的以色列名廚創造一間道地的地中海風餐廳，就讓我們一起來看看她運用了哪些巧思，打造這間「皮塔地中海料理餐廳」。

在家中搭建空中走廊？開箱高雄超高層景觀渡假宅

本案位於高雄市三民區，為一戶緊鄰愛河的高樓層景觀渡假宅，原始格局為70坪的樓中樓配置，因應業主喜好與需求，以木質調元素擘畫空間，並藉各領域木地板跳色設計揉捻全室調性，整體呈現溫暖、透亮的現代日式風格，重新鋪設的樓梯是本案設計精神之縮影，以使用者角度出發，打造更貼近生活與自然的宜居微奢寓所。

穿越時間界限 在日常中體現不同緯度的美—嘉義的日式老宅

老物件的美好是什麼？ 在嘉義有間選物店—舊美好，駐於一間約三十五坪的老木屋，主理人黃先生希望打造一間沒有時間限制的空間。讓老物不只是老物，以物件的美感出發，傳遞韻感、傳遞臺灣民藝的美好。

在極簡裡追求高雅精細 在溫潤新空間推展亞洲藝術

創立於2018年的Each Modern亞紀畫廊，著重於亞洲戰後與當地藝術推廣，創辦人黃亞紀藉由寫作翻譯、策展評論等各種方式，致力提升亞洲藝術家的影響力，今年（2021）九月，亞紀畫廊搬新家，從新展館的迷人呈現，顯見創辦人的特性。

以檜木與騎樓構築台灣藝術空間

位於內湖的白石畫廊・台北，最受關注的便是由日本建築師隈研吾所設計的空間，這位擅長運用天然建材，堆疊組構出具東方禪意「負建築」的設計師，在此之前未曾設計過畫廊空間，他是如何想像台灣與畫廊呢？可以從這個從規劃到完工歷時整整一年，2017年開幕的畫廊窺見一二。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。