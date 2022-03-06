以地中海風情為底蘊 打造異國感餐廳

【撰文｜Nina you 圖片提供｜亞維空間設計】

「亞維空間設計」總監簡瑋琪Joanna因經常出國，對於品嚐過各國美食的她，佳肴一直是生活中不可或缺的部分，美好的食物能夠替日常增添一層質感。從有質感的生活中尋求感動，自然而然就能培養出高級品味。同時日常質感從食物到空間都環環相扣，整體空間定調也會影響其他器皿或是傢俱選擇。這次Joanna總監受邀為一名來台開餐廳的以色列名廚創造一間道地的地中海風餐廳，就讓我們一起來看看她運用了哪些巧思，打造這間「皮塔地中海料理餐廳」。

中東的神祕色彩，揉合地中海風格

以色列主廚希望能夠在空間中，融入地中海風情，讓以色列的美食與氛圍能夠合為一體，成為人人來體驗美食與空間時，都印象深刻的餐廳。

中東有些神祕色彩，再加上帶點民族感或古希臘美學，結合古典與浪漫的地中海風格，Joanna將不同元素巧妙地，用各種方式運用在同個空間，讓這間位於竹北的皮塔地中海料理餐廳充滿異國之美。

以花磚拼湊出趣味，空間展現設計巧思

在入口處，便可看見具地中海建築意象，有窗花鐵件的門片，再搭配上下兩端的紅磚，打造出復古韻味。門口進來後，腳下便是延伸鋪設的六角花磚，並銜接木紋磚，迥異風格讓空間提升了神祕感，更有種設計上的玩味。

空間裡有許多花磚的鋪設巧思，如櫃檯旁的立面或是洗手間的牆壁，都使用了不同花磚，復古、浪漫之感便是在這些細節中堆疊而上。

復古感交融於現代，不同材質創造新色彩

在空間兩面牆壁做了不同設計，於左側牆，規劃了以復古文化石所堆砌的石牆，並在其中嵌入一座一座圓拱形展示櫃，圓拱形也是地中海建築特色亮點之一。一座一座的展示櫃上，擺上酒、花或任何具美感的小物，讓人在用餐時好好地享受空間之美，更是增加用餐時的快樂！

而右側牆面，則創造了一種較原始、樸素的感受，讓整體空間有一面牆保持不失質感的乾淨，調和空間中的通透感。

而在天花板，則用了石木角材搭配銅色吊燈，再加了些低調的投射燈，深色天花板讓整體氛圍添上了沉穩氣息。較沉著的天花板，與食物的鮮艷顏色形成對比，更凸顯料理的美味。

地中海料理融合了許多地區的特色，交織成獨有樣貌，Joanna所打造的異國感地中海餐廳，將窗花、紅磚、花磚、木質和石牆，巧妙地融合為一，構建地中海風情的空間。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號/2022 第138期