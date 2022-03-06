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在家中搭建空中走廊？開箱高雄超高層景觀渡假宅

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Harper 圖片提供｜葳夏室內設計】

本案位於高雄市三民區，為一戶緊鄰愛河的高樓層景觀渡假宅，原始格局為70坪的樓中樓配置，因應業主喜好與需求，以木質調元素擘畫空間，並藉各領域木地板跳色設計揉捻全室調性，整體呈現溫暖、透亮的現代日式風格，重新鋪設的樓梯是本案設計精神之縮影，以使用者角度出發，打造更貼近生活與自然的宜居微奢寓所。

一踏進家門，首先能透過格柵看到空間盡頭的面窗，巧妙迴避傳統上的風水顧慮，同時也不會遮蔽得天獨厚的廣闊視野，更提供玄關良好採光與靈活多變的光影動線，特別訂製的手工格柵立面另有玄機，以人類普遍視線高度150公分為界線，劃分粗細不一的線條與間距，消弭傳統小間距格柵可能流露出的壓迫感，構築空間視覺穿透的跳躍與變化。

玄關收納部分，設計師以實面格柵妝點左側衣帽櫃與正面鞋櫃櫃體，在進門處仍保留一定程度隱蔽性，並以帶濃厚日式風情的圓形幾何元素點綴其中，鋪陳整體空間氛圍。

同樣的隱藏式開關與收納設計灑落在空間各處牆壁與廊道間，採用嵌入式手把，除了增加私領域及儲物隱私性，也降低業主在家生活風險，同時以木質調、格柵與幾何分割修飾表面，呼應空間整體日系與禪風調性。

為滿足業主著重空間感與互動性的訴求，針對本案樓中樓格局，設計師並沒有選擇填滿二樓夾層，而是採用開放性設計，利用將空間中央的橫樑改造為形似空中走廊的延伸廊道，解放天花高度與空間感，搭配透明玻璃面扶手，以功能性手法包裝樑柱，是樑，同時也是樓地板的設計，更讓不論身處ㄧ、二樓或客、餐廳的家人們，擁有全方位、多角度互動體驗，避免樓層隔閡阻絕親情交流。

除此之外，設計師以大量木紋、木皮等日式元素修飾樑柱，與全室融為一體，淡化樑體存在感，傲人的樓高接手成為空間焦點，客廳上方配置特殊訂製的方形氣氛飾燈，與天花的黑色崁燈、類銅鏡不鏽鋼板交織映照，融會為一幅幅光影視覺盛宴，同時藉鏡面反射的穿透效果鋪展空間感與樓高優勢。

公領域同樣採用開放式設計，呼應本案強調互動性與穿透性之核心價值，沙發背牆可見一面盈滿日式別緻浪漫氣息的可移動隔屏，藉由屏障閉合變化，勾勒客廳與餐廳間多元互動與關係，滿足業主生活中各式需求，提供空間更多樣貌與功能。

主臥感應開啟的引導燈條，有效防止長被在家中發生危險，也點綴空間不同亮點。
主臥感應開啟的引導燈條，有效防止長被在家中發生危險，也點綴空間不同亮點。

床尾衣櫃大把手設計，兼具易開的實用性與貫穿全室的圓型元素。
床尾衣櫃大把手設計，兼具易開的實用性與貫穿全室的圓型元素。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號/2022 第138期

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