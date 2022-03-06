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15萬美元邀龐培歐演講 誰埋單？

穿越時間界限 在日常中體現不同緯度的美—嘉義的日式老宅

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Nina you 圖片提供｜舊美好unique antique】

老物件的美好是什麼？

在嘉義有間選物店—舊美好，駐於一間約三十五坪的老木屋，主理人黃先生希望打造一間沒有時間限制的空間。讓老物不只是老物，以物件的美感出發，傳遞韻感、傳遞臺灣民藝的美好。

沿著土地脈絡，展現交雜日本味的臺灣美感

對於一個空間，也許很多事都是有緣分的。黃先生和我們分享，有現在老木屋空間感覺是冥冥之中注定的，雖然以前就很想找老木屋，但礙於修繕價格等原因遲遲不敢動這個念頭，這想法沉積多年後，因緣際會之下，找到了一間整體造型都很喜歡的老木屋。

在整理的過程中，幾乎是以原材料去修復，花了兩年多時間去修繕它，不管表面看不看得到，都想實際地呈現老臺灣的美好。黃先生他們把這個木屋視作一個大型物件，保留木構架、也實實在在用了臺灣南部的土，其中一面牆更是強化了土的質感。只希望來到這個空間的人，能夠感受到臺灣舊有空間存在而美好的事情是什麼。

與物件在生活上互動，創造形而上的韻味

在訪談過程中，黃先生與我們一直強調的是，希望能做一個「沒有時間性」的空間。也許很多人會覺得這裡是一間老房子，以復古的眼光來看待它，但他們更希望的是，給予像是沒有經歷過早期臺灣社會的年輕人或外國人，來到這個空間感受到的不單單只是復古，而是美感。

藉由空間、以物件，去傳遞美感與韻感，這些是需要培養、引導，去默化的。把我們的感官打開，才能夠感受到舊美好裡物件的美。店內成為陳列架的老櫃子，它也必須有美的比例或美的色澤，有這些元素才能重回人的生活中。美是沒有時間侷限的。物件的魅力在於不只是現在你喜歡它，也許幾百年後會有另一個人也愛上它，被發現的美能夠無限延續、珍藏。

從生活中提煉美感，體現土地上的舊美好

不管是修繕老屋還是修復老物，都凸顯出臺灣民藝的重要。日本對於傳統民藝擁有一定程度的注重，臺灣相較之下似乎有個斷層。黃先生更希望能透過舊美好這個地方、這個品牌，能讓更多人認識臺灣這片土地，以這片土地上的物件去做延伸，保存傳統的樣貌。

在嘉義巷弄中的舊美好，從空間整體到裝修、物品陳列，體現物品與生活之間更多關聯。以老物件為出發，在生活中淬鍊美，傳遞臺灣最根本的傳統的美。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號/2022 第138期

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