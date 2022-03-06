在極簡裡追求高雅精細 在溫潤新空間推展亞洲藝術

【撰文｜rippling 圖文提供｜亞紀畫廊】

創立於2018年的Each Modern亞紀畫廊，著重於亞洲戰後與當地藝術推廣，創辦人黃亞紀藉由寫作翻譯、策展評論等各種方式，致力提升亞洲藝術家的影響力，今年（2021）九月，亞紀畫廊搬新家，從新展館的迷人呈現，顯見創辦人的特性。

亞紀畫廊新址位於信義路二段，鄰近捷運東門站，左右伴有小巧的知名咖啡館，讓該城市角落自成一道獨特氛圍。原先相鄰的兩棟50年以上透天老宅，分別是三樓與兩樓高，直接打通整合成一個80坪的畫廊空間。在新造的門面上，白牆、溫柔木色、乾淨線條、大片玻璃、簡單銀色logo的搭配，即揭示了亞紀畫廊獨有的精緻細膩風格。

畫廊的進駐並無大幅改動建築結構，然而仍賦予舊建築新穎的生命。從一樓通往二樓的樓梯，即延伸門面元素，以淺色原木板材鋪設，再加上富紋理的白色凱恩礦物塗料牆面，以及極簡優美的線條呈現，讓觀者從踏進內部開始，即擁有溫潤舒適且精緻高級的感受。

在二樓，為保留建築原本的牆面結構，畫廊僅只拆除鷹架，簡化不必要元素，讓人得以在日本T8燈管的均光中，自然觀覽挑高天花板下的各式創作。畫廊特別請到色彩顧問，使用精密儀器量測展強色溫亮度，讓觀者能如許多國外藝廊美術館一般，欣賞作品的每一個細節。

樓梯上能通往二樓半的展望台空間，木質地板在此轉為水泥磨砂地板，除了讓人直覺聯想到戶外瞭望台，也讓人憶起了畫廊先前空間的相同地板材質。在這裡，人們得以從截然不同的角度觀看作品，重新體驗發掘創作的細節，感受藝術家給予的驚喜。

亞紀畫廊對細節的要求，不僅體現在上述的質感材料選配、線條到立面的呈現、照明或觀看角度的貼心設計，如果細心觀察，可以見到該空間的活動門無把手等突出物，皆是材質設計與牆面無異的隱形門，讓人在觀覽作品時能不受空間干擾。種種細處要求，皆得以指向畫廊對美感的追求與實踐力。

在這樣細膩且具執行力的特質下，亞紀畫廊不僅代理並展出如旅美台灣藝術家陳昭宏、旅巴西藝術家林亦軒、年輕攝影家吳美琪等台灣年輕藝術家，以及日本攝影大師等亞洲藝術家的作品，也與關渡美術館、華山文創園區乃至國外單位合作，負責人黃亞紀更從事翻譯、藝術評論等，希冀以所有可能的形式，讓藝術走向大眾，甚至影響人們對亞洲藝術的印象。

掛畫Tip

掛畫的高度，一般可以選擇懸掛在畫心離地150-155公分視平線位置上，以亞洲人而言通常最適觀看位置。但Murphy告訴我們，事有例外，例如200公分以上的大畫就不一定能依照這樣的規則。

Each Modern 亞紀畫廊

台北市中正區信義路二段79巷38號

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號/2022 第138期