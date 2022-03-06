快訊

15萬美元邀龐培歐演講 誰埋單？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在極簡裡追求高雅精細 在溫潤新空間推展亞洲藝術

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜rippling 圖文提供｜亞紀畫廊】

創立於2018年的Each Modern亞紀畫廊，著重於亞洲戰後與當地藝術推廣，創辦人黃亞紀藉由寫作翻譯、策展評論等各種方式，致力提升亞洲藝術家的影響力，今年（2021）九月，亞紀畫廊搬新家，從新展館的迷人呈現，顯見創辦人的特性。

亞紀畫廊新址位於信義路二段，鄰近捷運東門站，左右伴有小巧的知名咖啡館，讓該城市角落自成一道獨特氛圍。原先相鄰的兩棟50年以上透天老宅，分別是三樓與兩樓高，直接打通整合成一個80坪的畫廊空間。在新造的門面上，白牆、溫柔木色、乾淨線條、大片玻璃、簡單銀色logo的搭配，即揭示了亞紀畫廊獨有的精緻細膩風格。

畫廊的進駐並無大幅改動建築結構，然而仍賦予舊建築新穎的生命。從一樓通往二樓的樓梯，即延伸門面元素，以淺色原木板材鋪設，再加上富紋理的白色凱恩礦物塗料牆面，以及極簡優美的線條呈現，讓觀者從踏進內部開始，即擁有溫潤舒適且精緻高級的感受。

在二樓，為保留建築原本的牆面結構，畫廊僅只拆除鷹架，簡化不必要元素，讓人得以在日本T8燈管的均光中，自然觀覽挑高天花板下的各式創作。畫廊特別請到色彩顧問，使用精密儀器量測展強色溫亮度，讓觀者能如許多國外藝廊美術館一般，欣賞作品的每一個細節。

樓梯上能通往二樓半的展望台空間，木質地板在此轉為水泥磨砂地板，除了讓人直覺聯想到戶外瞭望台，也讓人憶起了畫廊先前空間的相同地板材質。在這裡，人們得以從截然不同的角度觀看作品，重新體驗發掘創作的細節，感受藝術家給予的驚喜。

亞紀畫廊對細節的要求，不僅體現在上述的質感材料選配、線條到立面的呈現、照明或觀看角度的貼心設計，如果細心觀察，可以見到該空間的活動門無把手等突出物，皆是材質設計與牆面無異的隱形門，讓人在觀覽作品時能不受空間干擾。種種細處要求，皆得以指向畫廊對美感的追求與實踐力。

在這樣細膩且具執行力的特質下，亞紀畫廊不僅代理並展出如旅美台灣藝術家陳昭宏、旅巴西藝術家林亦軒、年輕攝影家吳美琪等台灣年輕藝術家，以及日本攝影大師等亞洲藝術家的作品，也與關渡美術館、華山文創園區乃至國外單位合作，負責人黃亞紀更從事翻譯、藝術評論等，希冀以所有可能的形式，讓藝術走向大眾，甚至影響人們對亞洲藝術的印象。

掛畫Tip

掛畫的高度，一般可以選擇懸掛在畫心離地150-155公分視平線位置上，以亞洲人而言通常最適觀看位置。但Murphy告訴我們，事有例外，例如200公分以上的大畫就不一定能依照這樣的規則。

Each Modern 亞紀畫廊

台北市中正區信義路二段79巷38號

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號/2022 第138期

延伸閱讀

倫敦拍賣締佳績 Franz Marc、René Magritte新紀錄

即興說唱鋼琴 feat. TASO台灣藝術家交響樂團 好評升級

藝術與大眾零距離 台灣藝術家經典巡迴講座起跑

梵谷致密友隱藏版畫作首度曝光 5月上紐約佳士得拍場

相關新聞

顛覆陶藝館印象 以現代極簡空間呈現陶器形式美學

在敦化南路與信義路交叉口巷弄裡，今年11月新開幕、兼有藝廊與陶藝教室空間的純Object，以擁有前庭後院的奢侈之姿，座落在這樣一個寸土寸金、商業繁忙的區域裡，好似在告訴人們，步調再快，都有個能讓人深深呼吸，回到與大地、與自己相處的地方在等你。

以地中海風情為底蘊 打造異國感餐廳

「亞維空間設計」總監簡瑋琪Joanna因經常出國，對於品嚐過各國美食的她，佳肴一直是生活中不可或缺的部分，美好的食物能夠替日常增添一層質感。從有質感的生活中尋求感動，自然而然就能培養出高級品味。同時日常質感從食物到空間都環環相扣，整體空間定調也會影響其他器皿或是傢俱選擇。這次Joanna總監受邀為一名來台開餐廳的以色列名廚創造一間道地的地中海風餐廳，就讓我們一起來看看她運用了哪些巧思，打造這間「皮塔地中海料理餐廳」。

在家中搭建空中走廊？開箱高雄超高層景觀渡假宅

本案位於高雄市三民區，為一戶緊鄰愛河的高樓層景觀渡假宅，原始格局為70坪的樓中樓配置，因應業主喜好與需求，以木質調元素擘畫空間，並藉各領域木地板跳色設計揉捻全室調性，整體呈現溫暖、透亮的現代日式風格，重新鋪設的樓梯是本案設計精神之縮影，以使用者角度出發，打造更貼近生活與自然的宜居微奢寓所。

穿越時間界限 在日常中體現不同緯度的美—嘉義的日式老宅

老物件的美好是什麼？ 在嘉義有間選物店—舊美好，駐於一間約三十五坪的老木屋，主理人黃先生希望打造一間沒有時間限制的空間。讓老物不只是老物，以物件的美感出發，傳遞韻感、傳遞臺灣民藝的美好。

在極簡裡追求高雅精細 在溫潤新空間推展亞洲藝術

創立於2018年的Each Modern亞紀畫廊，著重於亞洲戰後與當地藝術推廣，創辦人黃亞紀藉由寫作翻譯、策展評論等各種方式，致力提升亞洲藝術家的影響力，今年（2021）九月，亞紀畫廊搬新家，從新展館的迷人呈現，顯見創辦人的特性。

以檜木與騎樓構築台灣藝術空間

位於內湖的白石畫廊・台北，最受關注的便是由日本建築師隈研吾所設計的空間，這位擅長運用天然建材，堆疊組構出具東方禪意「負建築」的設計師，在此之前未曾設計過畫廊空間，他是如何想像台灣與畫廊呢？可以從這個從規劃到完工歷時整整一年，2017年開幕的畫廊窺見一二。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。