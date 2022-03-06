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15萬美元邀龐培歐演講 誰埋單？

以檜木與騎樓構築台灣藝術空間

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜rippling 圖文提供｜白石畫廊】

位於內湖的白石畫廊・台北，最受關注的便是由日本建築師隈研吾所設計的空間，這位擅長運用天然建材，堆疊組構出具東方禪意「負建築」的設計師，在此之前未曾設計過畫廊空間，他是如何想像台灣與畫廊呢？可以從這個從規劃到完工歷時整整一年，2017年開幕的畫廊窺見一二。

2016年4月，日本東京發跡的白石畫廊，在進駐輕井澤、香港後，歷經數年找尋，終於在內湖基湖路找到了擁有寬敞一樓門面、高挑天花板等要素的滿意空間，旋即簽下合約，正式確定了台北的落腳處，並與日本知名建築師隈研吾討論，設計屬於台灣的畫廊空間。

畫廊總監蘇芸加告訴我們，強調建築當與在地環境、文化融合的隈研吾，為台灣收整出兩個特色元素：檜木與騎樓。於是，在白石畫廊・台北的門面，隈研吾使用擁有香氣的北美檜木取代禁伐的台灣檜木，層層堆疊出具份量的騎樓空間。木塊不僅構築出極具視覺效果的量體感，更在不同角度變化下，流線式地延伸至空間內部的展示台、收納櫃、接待櫃檯、茶室等，營造出戲劇性十足又顯得溫柔自然的殊趣。

《奇胡利：台北》個展。（2018）
《奇胡利：台北》個展。（2018）

隈研吾以檜木組構出特殊的空間表情，讓畫廊不再只是一個冷冰的白盒子，這使得許多展覽在空間裡能呈現出很不一樣的樣貌。例如2018年玻璃藝術大師戴爾・奇胡利展覽，其50年來鮮豔生動並極富生命力的晶瑩玻璃創作，在乾淨白牆與溫暖木色中，呈顯出極美的反射效果。

《奇胡利：台北》個展。（2018）
《奇胡利：台北》個展。（2018）

由於畫廊擁有挑高的天花板，以及能精準調校的德國echo燈具，並且大力強化了牆體的承重強度，確保牆體能乘載大尺寸作品，於是無論是戴爾・奇胡利宛如水晶燈般長長垂墜，或如水草茁茁上長的作品，或是英美德日中等各國的繪畫、塗鴉、攝影、雕塑等等各藝術領域佼佼者的創作，都能在這個空間中做出最佳的呈現。

《花田和治の世界：北國變奏曲》巡迴展。（2021）
《花田和治の世界：北國變奏曲》巡迴展。（2021）

今年，白石畫廊・台北走到第四年，並且在三月的四週年慶以聯展形式，以台灣當代藝術為主軸，展出江賢二、陳張莉、莊普等18位台灣知名中生代藝術家，宣告畫廊與在地當代藝術文化的進一步連結，讓人期待在隈研吾這個隱有台灣元素、自然人文兼具的空間，將來會為台灣藏家呈現如何的藝術樣貌。

四週年慶聯展《藝/牆之佮》。（2021）
四週年慶聯展《藝/牆之佮》。（2021）

藝術展示Tips

台灣地震頻仍，如何安全固定，又不影響美觀性，是展示雕塑品的重點。蘇芸加表示，或可以以透明釣魚線，或施做立體透明壓克力底座，以綁、夾方式固定，以不損害作品表面為原則。

白石畫廊 Whitestone Gallery

台北市內湖區基湖路1號1樓

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號/2022 第138期

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