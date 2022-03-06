疫下如何 特別篇／做書店的人選的五本書

【撰文｜Jocelyne Lin 攝影｜Jocelyne Lin】

「畫完第一間設計圖時，總覺得好像少了點什麼。」擅長書店設計的文域設計總監謝鎮宇說，在做書店的過程中，除了空間規劃，「書」似乎才是其中最重要的成分，自然而然的也開始反省自己到底都看了什麼？

也是因為疫情，生活變慢，看書的時間變多了，這天我來到文域設計的辦公室，問問「做書店的人」會推薦什麼書給讀者？執掌設計完中國杭州的「單向空間」與江蘇太倉的「太倉閱潮書店」，關於書，謝鎮宇有了更多感觸，從前滿室的設計類書籍，現在也多了其他調味，這回他推薦5本書給讀者，有的讀來當頭棒喝，有的可以舒心，有的適合常伴左右，閱讀對他來說雖然是件私密的事，但這幾本書卻值得讓他放下有些害羞的心情，與我們分享。

左上《成功的原則》、右上《不圓的圓》、左下《給未來的讀者》、中下《成為自由的人》、右下《超譯尼采》

Select1.《成為自由的人》李惠貞

「每個人在人生的經歷上必有關卡、轉捩點，總是有那一本可以把你從泥沼中拉出，那我看了覺得很有感觸的便是《成為自由的人》李惠貞老師的書，以前很多勵志的書對我來說都太雞湯，但這是本可以讓人一看再看的。」如書名，這本書首先定義了什麼是「自由」，而在接近自由的過程中，跟著李惠貞老師如在大海般或深或淺的漫游，漸漸的也隨之理出某些哲理，將這些話悄悄收進心窩，有安定心神，使人視野明朗之用。

自由的另一面是自律、自重，並不是空喊著我要做自己。一般人常有誤解，以為自由就是就是我行我素，事實上，對自由帶著膚淺想法的人，最容易活成自怨自艾。而且如果還不夠認識自己，如何做自己？成為自己的第一步就是自由，而自由的的基礎來自於內在的探索。人生中每一次挑戰、磨難，都是一個向上的台階，給我們機會，去看得更寬廣更深遠。－－《成為自由的人》李惠貞

Select2.《成功的原則》Ray Dalio

「這本繪本我會把它分享給大眾，它適合所有人閱讀，精簡了《原則》裡面的內容，變成繪本的形式，是一本給大人的繪本。書中探討夢想、人生的目標、人際關係經營，是我在沒有閱讀到這本書之前不知道的觀念，影響了我帶團隊一個很重要的觀點，我們在追求每個目標都是在追求一個點，上去後還會有很多目標在後面，一定會往下一個目標邁進，那當然一定會有一些很不順的時候，然而一個人無法走得很遠，書中主人翁原本喜歡證明自己是對的，最後心裡想法轉變成熱愛學習、喜歡去探究事物的根本，把過程當作是重點，而不是那個目標，因為有時候我們會因目標迷失初衷，他開始去加入很多不同的夥伴進來，喜歡不同想法但有共同方向的人，團隊變得很不一樣。」

穿越人生叢林的最好方式，是與一群看事情角度與我不同的有識之士結伴同行。我也學到，沒有什麼這更棒的了：跟一群你在乎而且對彼此極度真實和極度透明的隊友，一起達成共同目標。

－－《成功的原則》Ray Dalio

Select3.《給未來的讀者》李惠貞

同樣是李惠貞老師的書，像是編寫日記般，把所看之書上受到的啟發與其中讀到的金句濃縮匯聚，每讀一篇就像讀了一本新的書一般，且讀到精華。然而每篇並非互不相干，而是像書封上的繁星一樣，彼此相互映照，彼此環環相扣。此書除了可以按照日期順下去讀，它也提供了另一種閱讀方式，依照主題分類篇章：為何要閱讀、閱讀的迷思、閱讀的奧妙等等。

在某些語言中，書和故事有「道路」之意，書寫一行字，即指出一條路徑。…「書」確實是一條路徑，通往自由。－－《給未來的讀者》李惠貞

Select4.《超譯尼采》Friedrich Wilhelm Nietzsche

「尼采這本就是要看的人想得到什麼就看什麼，我們做設計的人喜歡到處看嘛，但有時候真的有用嗎？真的有吸收到嗎？裡面有一段我覺得很棒的就是：『如果你沒有很仔細的去思考，體驗再多也沒有用。』看到這句話有點當頭棒喝，體驗不在多而是有沒有深度，我覺得很厲害，100年前寫的書，到現在還是有用。」這本經典讀物，相信大家都不陌生，就像一本人生字典一樣，想得到什麼樣的啟示，去裡面翻找必能獲得一二。

沒有思考，再多的體驗也毫無價值－－《超譯尼采》Friedrich Wilhelm Nietzsche

Select5.《不圓的圓》方序中

「有些繪本適合親子共讀，有些是畫給大人看的，但我覺得都是可以一起看，畢竟疫情時代，在隔離時不是你一個人而已，而是一家人都關在一起。另外我也覺得不應該把小孩晾在一邊自己看書，有小孩子後開始會看繪本了，以前不知道繪本那麼好看，覺得繪本就是給小孩子看的，以前的繪本也都感覺會不會是大人要唸給小孩子聽的，但這本繪本很特別，它是沒有文字的繪本，是要讓小孩子去講給大人聽的一本繪本。」《不圓的圓》為設計師方序中首本童書設計，在沒有文字輔助的情況下，每個人的解讀方式都不同，趣味也因此橫生，闡明了所有人都是不同的，也都不完美，而正是那個凹角缺口使每個人都獨特。

同場加映《閱讀的島》

因為做書店的關係，謝鎮宇也為此走跳了全台南北的獨立書店，《閱讀的島》是一本收羅台灣獨立書店的專門刊物，內容涵蓋最新的書店情報、新書店的經營理念與各家書店選書書評，若你是喜歡獨立書店的人，這本刊物絕對是必收的！

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號/2022 第138期