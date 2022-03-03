線面構成 光和影隨時間遞延而變化

【圖文提供｜Living住宅美學、一研設計制研所】

設計想法源自於引用建築線條，減少繁複使其融於空間。建築本體公共大廳天花格柵線條，梯廳牆面石材拼接劃分隔線，方塊幾何呈現一種極簡美感，設計以白淨的空間、線性和矩形幾何架構來表達質樸的想法。整體空間以白色為基底，線性勾勒出線和面、幾何的構成，輔以家具鋪陳，創造空間特性。線條或顯現、或隱藏於空間之中，加入虛實、層次的設計手法，以白和黑的對比，讓空間線、面的變化更具層次性，光和影隨著時間的遞延而變化。

空間以單純的線性設計來規劃，光線藉由大面積的開窗進到空間，場域依比例劃分，藉由顏色的分屬營造空間漸進層次。利用鏡面營造出延伸的視景放大感受。壁面樑柱以隱藏性設計將左右二側做收納櫃，讓整體猶如一道牆面。黑色鐵件層架可擺設花、藝品、畫作，使空間樣貌的不同，為生活更添變化。壁面延續以磁磚、烤漆壁面不同材質結合，凹凸造型電視牆、鐵件，單純的白、黑讓光影表現不同。餐廳牆面以清水灰泥呈現，材質的反差形成空間的層次。線的虛實延續到閱讀區，木材質使黑白空間更具質感。純粹的材質、空間的延伸，融入了機能收納，使用環保材質、漆料，不採用對自然環境破壞的建材，落實永續設計的精神。

設計以純粹的線、面發展，組構出幾何、陣列、層次，虛與實、顯現與隱藏。使用木材、鐵件、磁磚等單純的材質做組構，以接續、上下拚接、層次分列等設計手法，不同材質的結合讓空間在中有不同的視感，在線性中做創新變化。電視牆面壁掛電視的地方，設計凹面形成一個隱形的框邊，在光線的映照下，光影更形塑整體面的立體感。空間以新造型主義範疇來思考，在線條及幾何的架構中，讓空間在簡潔中蘊含質感，在寧靜中散發讓人安定心神獨具一格的設計。