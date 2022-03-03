快訊

今年缺電就請吃雞排？王美花「不請」這麼解釋

「303大停電」台電補償方案出爐 王美花：3日內上呈報告

線面構成 光和影隨時間遞延而變化

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【圖文提供｜Living住宅美學、一研設計制研所】

設計想法源自於引用建築線條，減少繁複使其融於空間。建築本體公共大廳天花格柵線條，梯廳牆面石材拼接劃分隔線，方塊幾何呈現一種極簡美感，設計以白淨的空間、線性和矩形幾何架構來表達質樸的想法。整體空間以白色為基底，線性勾勒出線和面、幾何的構成，輔以家具鋪陳，創造空間特性。線條或顯現、或隱藏於空間之中，加入虛實、層次的設計手法，以白和黑的對比，讓空間線、面的變化更具層次性，光和影隨著時間的遞延而變化。

空間以單純的線性設計來規劃，光線藉由大面積的開窗進到空間，場域依比例劃分，藉由顏色的分屬營造空間漸進層次。利用鏡面營造出延伸的視景放大感受。壁面樑柱以隱藏性設計將左右二側做收納櫃，讓整體猶如一道牆面。黑色鐵件層架可擺設花、藝品、畫作，使空間樣貌的不同，為生活更添變化。壁面延續以磁磚、烤漆壁面不同材質結合，凹凸造型電視牆、鐵件，單純的白、黑讓光影表現不同。餐廳牆面以清水灰泥呈現，材質的反差形成空間的層次。線的虛實延續到閱讀區，木材質使黑白空間更具質感。純粹的材質、空間的延伸，融入了機能收納，使用環保材質、漆料，不採用對自然環境破壞的建材，落實永續設計的精神。

設計以純粹的線、面發展，組構出幾何、陣列、層次，虛與實、顯現與隱藏。使用木材、鐵件、磁磚等單純的材質做組構，以接續、上下拚接、層次分列等設計手法，不同材質的結合讓空間在中有不同的視感，在線性中做創新變化。電視牆面壁掛電視的地方，設計凹面形成一個隱形的框邊，在光線的映照下，光影更形塑整體面的立體感。空間以新造型主義範疇來思考，在線條及幾何的架構中，讓空間在簡潔中蘊含質感，在寧靜中散發讓人安定心神獨具一格的設計。

延伸閱讀

2浪貓街上互毆！白喵旁邊看戲遭「吉娃娃騎上去色色」網笑翻：資訊量太大

台南地下道1周磁磚剝落3次 議員現勘促修繕

汐止國小磁磚剝落太危險 賴品妤促修繕

桃復興角板山形象字樣磁磚鋪面易滑 已刨除重新施作

相關新聞

線面構成 光和影隨時間遞延而變化

設計想法源自於引用建築線條，減少繁複使其融於空間。建築本體公共大廳天花格柵線條，梯廳牆面石材拼接劃分隔線，方塊幾何呈現一種極簡美感，設計以白淨的空間、線性和矩形幾何架構來表達質樸的想法。整體空間以白色為基底，線性勾勒出線和面、幾何的構成，輔以家具鋪陳，創造空間特性。線條或顯現、或隱藏於空間之中，加入虛實、層次的設計手法，以白和黑的對比，讓空間線、面的變化更具層次性，光和影隨著時間的遞延而變化。

拾起生活中的美好食光

座落在土庫里老屋林立的巷弄中，「土庫拾趣」是一間由老宅透天一樓改建而成的日式器皿雜貨專賣店，土庫一詞過去是指存放稻穀的倉庫，在這裡，是一間陳列了各式風格器皿與質感餐具的小屋，希望客人來拾趣的同時，也拾起生活的美好與值得被細細品嚐的小食光。

當古物與滿牆浮雕相遇：在建材樣本屋構建尋寶樂園

台南民權街位於赤崁樓南方，有著「台灣第一街」之稱，這個名號即能見其發展歷史之久遠。在此，一棟有著教堂圓頂的五樓建築，特立獨行般地矗立在古厝間。走進一樓，得見三十年前原屋主的特殊設計——專長於浮雕的室內設計師，將全數樣本施作在這個工作室牆面，讓整個空間猶如歷史的集合。今年，西門教堂古物商行的主理人阿勝攜上大量古物古家具，進駐到這個空間，讓空間與物品，共同構築成一個尋寶樂園。

融入弧形語彙 在科技冷調住宅看見曙光底蘊

本案為位於高雄市一戶20坪新成屋空間設計，原始空間配置為3房格局，設計師特地將其劃分為2房2廳，透過主臥打通的設計，增大了更衣室的使用範圍，為屋主締造相當完善且實用的私人空間配置。

老屋大作戰／置身水泥叢林中的私人渡假村 40年老宅的脫胎換骨之旅

我常在說，做老屋翻新最重要的就是格局配置和結構判斷能力，這也是我最大的底氣，在中古屋市場中，屋主們的需求無非就是期許空間能夠更貼近實際使用習慣，我希望利用過去競競業業習得的成果，讓每一個客戶的生活都能變得更好。 －苡希創意設計總監 葉佳奇

璀璨鉑金 優雅滿心 延續奢華美學的精益求精

本案為座落市郊的清幽別墅，寬敞的百坪空間飽含一家三口對於家的理想期待，設計者汲取男主人喜愛的現代質韻、女主人及女兒喜愛的古典優雅、夢幻時尚，以新奢華風格為定調，透過細緻尊榮的設計筆觸，玩轉異材質的精緻混搭，更攏絡別具質感的軟性傢俬、業主一家的精品收藏，進而打造專屬的新藝術時尚情境，替奢華一詞締造更深層的美學探索。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。