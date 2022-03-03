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拾起生活中的美好食光

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Harper 圖片提供｜土庫拾趣】

座落在土庫里老屋林立的巷弄中，「土庫拾趣」是一間由老宅透天一樓改建而成的日式器皿雜貨專賣店，土庫一詞過去是指存放稻穀的倉庫，在這裡，是一間陳列了各式風格器皿與質感餐具的小屋，希望客人來拾趣的同時，也拾起生活的美好與值得被細細品嚐的小食光。

不過現在的土庫里不再種植水稻了，憑藉著豐富且充滿時代記憶感的老宅建築為基礎，進行空間再造與地方創生，搖身一變為台中人文薈萃與創意聚落，遍地開花的異國餐廳、咖啡廳、藝廊與選物小店，也讓土庫名列在地人與觀光客假日漫步與休憩的首選。

第一眼看到土庫拾趣，還以為是電影裡佇立在北歐雪地中，燒著柴火的小木屋，老闆Justy以暖色木材鋪蓋一樓店面外觀，再以淡藍色的復古木作窗框替換原有的鋁門窗，讓經過的行人與遊客一眼就能望進店內，看見陳列在大量木桌、木架上的雜貨商品，希望帶給來者一種發掘到寶藏的驚喜感。

五年前毅然決然離開外商工作，創業經營質感餐具雜貨，Justy注意到現代人日漸重視餐具質感與用餐品質，卻經常苦於找不到定時推陳出新的餐具品牌，在產品外觀與樣式上也少有變化，而土庫拾趣店內商品多數來自日本兩大瓷器產區，名古屋與九州，偏北歐的簡約風格，簡單的線條就能為平凡日常畫上幾筆美好點綴，一點點手作感更賦予每個餐具不同生命與獨特性。

為了貼近台灣人用餐習慣與飲食的多樣性，Justy在選品上除了特別過濾出合適尺寸，也會盡量維持款式的整體性，讓使用者在用餐時能夠享受成套的視覺滿足與完整感，例如店內的Albee系列線條盤就分有拉麵碗、丼飯碗、飯碗、深盤、平盤等不同尺寸與白、灰、深藍三種顏色，在搭配上兼具多樣化與整體性。

在疫情的長期影響下，很多人的生活型態產生變化，待在家裡的時間變多了，外食次數少了，也開始自己煮飯，日復一日的生活總讓人疲乏，而用餐是一天中難得的休憩，別再讓吃飯只是每天的例行公事，到土庫拾趣，拾起一些過去不曾發現的小樂趣，也拾起生活中的美好食光。

補充說明：土庫過去被用以形容農家儲備稻穀的簡易倉庫，當一個地方因為種植水稻興盛而出現遍地土庫的光景，該地就經常會被命名為「土庫」，其中不乏被沿用至今的案例，像是雲林縣的土庫鎮與高雄楠梓區的土庫路，台中市西區的土庫里也是如此。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號/2022 第138期

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拾起生活中的美好食光

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