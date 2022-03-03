當古物與滿牆浮雕相遇：在建材樣本屋構建尋寶樂園

【撰文｜rippling 圖文提供｜西門教堂古物商行】

台南民權街位於赤崁樓南方，有著「台灣第一街」之稱，這個名號即能見其發展歷史之久遠。在此，一棟有著教堂圓頂的五樓建築，特立獨行般地矗立在古厝間。走進一樓，得見三十年前原屋主的特殊設計——專長於浮雕的室內設計師，將全數樣本施作在這個工作室牆面，讓整個空間猶如歷史的集合。今年，西門教堂古物商行的主理人阿勝攜上大量古物古家具，進駐到這個空間，讓空間與物品，共同構築成一個尋寶樂園。

建材拼貼上牆，古物的最佳展演場

喜愛古早柑仔店、舊攤販的七年級高雄人阿勝，選擇在富有文化氣息的古都台南定居，並從事古物經營，全然是與靈魂相契的選擇。一開始，他承接朋友的餐酒館空間，在好奇該空間特殊造型，進而探詢七八旬地方耆老後，才知道自己幸運租下的，是西門教堂舊址，於是將自己的古物店稱作「西門教堂古物商行」。就這麼過了好些年，租賃合約即將到期，阿勝萌生想換個空間、尋求新意的念想。「就讓客人找我吧！」在這樣如尋寶一樣的幽默想法下，他搬進了原為室內設計工作室的大樓。

推開復古鐵框落地門進到屋內，還能感受到當時阿勝見到該空間的雀躍之情。原屋主為了讓業主直觀感受建材特色或圖樣形式，直接將各種磁磚建材，甚至各式羅馬柱呈現在牆面上，天花板更有不同花紋的巴洛克圖騰、圓頂雕花及彩繪玻璃。在如此多元華麗、處處驚奇的拼貼設計下，卻又不顯得凌亂無序，簡直是為多樣的古物而生的空間。阿勝表示，他幾乎只是稍稍整理一下，就連人帶物直接搬進來這個25坪空間了。

不羈陳設，打造歐洲市集尋寶氛圍

為了添增空間氛圍，阿勝選擇在天花板吊上他搜來的各種燈具，無論是日式老燈或歐洲水晶燈，都讓這個揉合巴洛克與日式風格的建築更富風采。並且，由於新空間比原先空間小一點，他為其增加了中島，除了增加展示面積，更創造出明確的行走動線，指引觀者的瀏覽路徑。

而在物品擺置上，他不會刻意為物品營造與空間的互動氛圍，他認為，老物無需特意展現，其存在本身即魅力具足。此外，他在此也延續在搬遷時那個「讓人來找」的想法，從台灣、歐美來的各式道具在空間的不刻意整齊排列下，也打造了歐洲古物店、跳蚤市集的尋寶氛圍。當人們能在無法一眼看盡的物品當中，不帶拘束地翻找到命定相逢的物品，那樣的成就感是為人所著迷的。

下一回去台南，在吃不盡的美食之外，可別忘了能到「台灣第一街」認識老台南風貌，並且給自己一趟充滿驚喜的尋寶之旅！

西門教堂古物商行

台南市中西區民權路二段256號

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號/2022 第138期