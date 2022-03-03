快訊

今年缺電就請吃雞排？王美花「不請」這麼解釋

「303大停電」台電補償方案出爐 王美花：3日內上呈報告

融入弧形語彙 在科技冷調住宅看見曙光底蘊

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜編輯部 圖片提供｜葳夏室內設計】

本案為位於高雄市一戶20坪新成屋空間設計，原始空間配置為3房格局，設計師特地將其劃分為2房2廳，透過主臥打通的設計，增大了更衣室的使用範圍，為屋主締造相當完善且實用的私人空間配置。

整體空間體現屋主偏好的科技冷調與高冷色系風格，然為避免居住空間過於冷僻與生澀，設計者遂透過「柔中帶剛」巧思佈展，精心融入弧形語彙作為鋪設，在俐落的銀色調性與灰鏡、黑玻櫃體延展下，道盡了極致與新穎的嶄新感受，並在弧形語彙的力道鋪展下，由櫃體、層架、桌面的變化，展現虛實交錯的輕盈與延伸感受。

在黑、白、灰基礎色調的搭配中，本次設計更多方透過銀色的金屬感材料，為空間注入富含科技感的俐落感受，並透過材質呼應的方式，打造出一體成型的和諧氛圍，在沈穩深色的調性之間，多方透過材料的變化、設計工法的轉換與精細的巧思佈展，展現一股深刻且豐富的場域氣息。

首先於入門處，透過地坪材質的轉換界定玄關區和穿鞋區；在映入眼簾的餐桌區以訂製的大型桌面設置，特地採用的弧形線軸設計不僅僅有造型變換的巧思，更於桌面間藏置了許多置物空間，並適度在黑色玻璃面體的揉合下，增大桌面長度，讓材料在穿透延伸的特性下擁有視覺加乘，消弭桌面過於冗長的印象，其次更在層板內貼了彩色玻璃紙，為沈穩的餐廚區點綴不凡之思，接著依循著路徑流暢的廊道與天花板增設了線性燈條、地底感應燈，有利於屋主應用。

公領域部分，首先以灰階地坪、電視牆作為主要色系，其次在黑色櫃體的鋪展下，以屋主收藏珍稀陶器、波蘭陶的嗜好為發想，於空間中多方設置了可提供展示的配置，每個展示櫃的外部以黑色玻璃門片、弧形金屬門片錯位搭配，最後多方透過弧形語彙的櫃體門面、置物層架與弧形桌面設計，為沈穩冷掉的空間打造出「剛中帶柔」的視覺效果；其中更多方透過黑玻、灰鏡、線性燈條的適度點綴，為同調異材質的空間，佈展贈貼了許多豐富度與視覺亮點。

空間本身在走道的部分已是光線不足，加上整體空間深色調性的鋪展會顯得更為晦暗，有鑑於此，在公私領域轉換之際，透過黑玻的鋪設、於天花板、地面採用嵌入式線性燈條的勾勒，提升廊道的亮度，為使用者打造更佳便於日常應用的空間配置。此外空間中多方以弧形語彙作為造型設計，雖然工序較直線為費工，卻因此體現了令人耳目一新的新穎質感與空間力道。

本次空間擘劃精心地在科技冷調與溫潤質感間的適度拿捏下，打造一體成型的空間佈局；因應使用者訴求將格局重新擘劃，透過流暢的路徑轉折，在弧形語彙、玻璃元素的鋪展下，由虛與實的場域轉換，引領出一股俐落且鮮明的空間調性，步入期間，可以感受到一氣呵成的各式配置，將造型設計與機能配置完整呈現。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號/2022 第138期

延伸閱讀

楊冪「復古捲+鮮艷紅唇」濃情港風造型嫵媚又高級！回顧陸劇女王的性感港風造型史

紅毯黑白極簡風藏超大「亮點」 資優生凱特布蘭琪最會

帥就任性！貝克漢熱愛白T恤 和女兒一起煎鬆餅溫馨可愛

《社內相親》金世正性感富家女LOOK超美艷！皮褲+網襪一改清新女偶像形象，升級版好身材靠2食物養成

相關新聞

線面構成 光和影隨時間遞延而變化

設計想法源自於引用建築線條，減少繁複使其融於空間。建築本體公共大廳天花格柵線條，梯廳牆面石材拼接劃分隔線，方塊幾何呈現一種極簡美感，設計以白淨的空間、線性和矩形幾何架構來表達質樸的想法。整體空間以白色為基底，線性勾勒出線和面、幾何的構成，輔以家具鋪陳，創造空間特性。線條或顯現、或隱藏於空間之中，加入虛實、層次的設計手法，以白和黑的對比，讓空間線、面的變化更具層次性，光和影隨著時間的遞延而變化。

拾起生活中的美好食光

座落在土庫里老屋林立的巷弄中，「土庫拾趣」是一間由老宅透天一樓改建而成的日式器皿雜貨專賣店，土庫一詞過去是指存放稻穀的倉庫，在這裡，是一間陳列了各式風格器皿與質感餐具的小屋，希望客人來拾趣的同時，也拾起生活的美好與值得被細細品嚐的小食光。

當古物與滿牆浮雕相遇：在建材樣本屋構建尋寶樂園

台南民權街位於赤崁樓南方，有著「台灣第一街」之稱，這個名號即能見其發展歷史之久遠。在此，一棟有著教堂圓頂的五樓建築，特立獨行般地矗立在古厝間。走進一樓，得見三十年前原屋主的特殊設計——專長於浮雕的室內設計師，將全數樣本施作在這個工作室牆面，讓整個空間猶如歷史的集合。今年，西門教堂古物商行的主理人阿勝攜上大量古物古家具，進駐到這個空間，讓空間與物品，共同構築成一個尋寶樂園。

融入弧形語彙 在科技冷調住宅看見曙光底蘊

本案為位於高雄市一戶20坪新成屋空間設計，原始空間配置為3房格局，設計師特地將其劃分為2房2廳，透過主臥打通的設計，增大了更衣室的使用範圍，為屋主締造相當完善且實用的私人空間配置。

老屋大作戰／置身水泥叢林中的私人渡假村 40年老宅的脫胎換骨之旅

我常在說，做老屋翻新最重要的就是格局配置和結構判斷能力，這也是我最大的底氣，在中古屋市場中，屋主們的需求無非就是期許空間能夠更貼近實際使用習慣，我希望利用過去競競業業習得的成果，讓每一個客戶的生活都能變得更好。 －苡希創意設計總監 葉佳奇

璀璨鉑金 優雅滿心 延續奢華美學的精益求精

本案為座落市郊的清幽別墅，寬敞的百坪空間飽含一家三口對於家的理想期待，設計者汲取男主人喜愛的現代質韻、女主人及女兒喜愛的古典優雅、夢幻時尚，以新奢華風格為定調，透過細緻尊榮的設計筆觸，玩轉異材質的精緻混搭，更攏絡別具質感的軟性傢俬、業主一家的精品收藏，進而打造專屬的新藝術時尚情境，替奢華一詞締造更深層的美學探索。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。