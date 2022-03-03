融入弧形語彙 在科技冷調住宅看見曙光底蘊

【撰文｜編輯部 圖片提供｜葳夏室內設計】

本案為位於高雄市一戶20坪新成屋空間設計，原始空間配置為3房格局，設計師特地將其劃分為2房2廳，透過主臥打通的設計，增大了更衣室的使用範圍，為屋主締造相當完善且實用的私人空間配置。

整體空間體現屋主偏好的科技冷調與高冷色系風格，然為避免居住空間過於冷僻與生澀，設計者遂透過「柔中帶剛」巧思佈展，精心融入弧形語彙作為鋪設，在俐落的銀色調性與灰鏡、黑玻櫃體延展下，道盡了極致與新穎的嶄新感受，並在弧形語彙的力道鋪展下，由櫃體、層架、桌面的變化，展現虛實交錯的輕盈與延伸感受。

在黑、白、灰基礎色調的搭配中，本次設計更多方透過銀色的金屬感材料，為空間注入富含科技感的俐落感受，並透過材質呼應的方式，打造出一體成型的和諧氛圍，在沈穩深色的調性之間，多方透過材料的變化、設計工法的轉換與精細的巧思佈展，展現一股深刻且豐富的場域氣息。

首先於入門處，透過地坪材質的轉換界定玄關區和穿鞋區；在映入眼簾的餐桌區以訂製的大型桌面設置，特地採用的弧形線軸設計不僅僅有造型變換的巧思，更於桌面間藏置了許多置物空間，並適度在黑色玻璃面體的揉合下，增大桌面長度，讓材料在穿透延伸的特性下擁有視覺加乘，消弭桌面過於冗長的印象，其次更在層板內貼了彩色玻璃紙，為沈穩的餐廚區點綴不凡之思，接著依循著路徑流暢的廊道與天花板增設了線性燈條、地底感應燈，有利於屋主應用。

公領域部分，首先以灰階地坪、電視牆作為主要色系，其次在黑色櫃體的鋪展下，以屋主收藏珍稀陶器、波蘭陶的嗜好為發想，於空間中多方設置了可提供展示的配置，每個展示櫃的外部以黑色玻璃門片、弧形金屬門片錯位搭配，最後多方透過弧形語彙的櫃體門面、置物層架與弧形桌面設計，為沈穩冷掉的空間打造出「剛中帶柔」的視覺效果；其中更多方透過黑玻、灰鏡、線性燈條的適度點綴，為同調異材質的空間，佈展贈貼了許多豐富度與視覺亮點。

空間本身在走道的部分已是光線不足，加上整體空間深色調性的鋪展會顯得更為晦暗，有鑑於此，在公私領域轉換之際，透過黑玻的鋪設、於天花板、地面採用嵌入式線性燈條的勾勒，提升廊道的亮度，為使用者打造更佳便於日常應用的空間配置。此外空間中多方以弧形語彙作為造型設計，雖然工序較直線為費工，卻因此體現了令人耳目一新的新穎質感與空間力道。

本次空間擘劃精心地在科技冷調與溫潤質感間的適度拿捏下，打造一體成型的空間佈局；因應使用者訴求將格局重新擘劃，透過流暢的路徑轉折，在弧形語彙、玻璃元素的鋪展下，由虛與實的場域轉換，引領出一股俐落且鮮明的空間調性，步入期間，可以感受到一氣呵成的各式配置，將造型設計與機能配置完整呈現。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號/2022 第138期