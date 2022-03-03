老屋大作戰／置身水泥叢林中的私人渡假村 40年老宅的脫胎換骨之旅

【撰文｜Harper 圖片提供｜苡希創意設計】

我常在說，做老屋翻新最重要的就是格局配置和結構判斷能力，這也是我最大的底氣，在中古屋市場中，屋主們的需求無非就是期許空間能夠更貼近實際使用習慣，我希望利用過去競競業業習得的成果，讓每一個客戶的生活都能變得更好。

－苡希創意設計總監 葉佳奇

房屋概況

本案位於台北市，為一戶屋齡超過40年的36坪老宅，由於業主子女旅居國外，原本的四房配置已不符合需求，如何重置並擘劃一個更貼近業主現在與未來幾十年生活的空間格局，成為本案一大命題。

本案業主是一名軟體的網路程式自營商，平時工作壓力較大，設計師以純粹、簡約的白、灰色與業主喜愛的木質調鋪展空間，希望新的家能成為業主下班後紓壓、放鬆的避風港。

改造前，平面圖。

改造後，平面圖。

室內各空間 裝修前後大對比

玄關與客廳

在客廳空間與格局設計部分，設計師拆除了進門後左手邊，客廳外側的落地窗，把空間再向外推展，多出來的這塊空地擺放了一台業主的跑步機，在疫情影響人們減少外出的生活模式下，家中有可供運動用的空間更顯便利。

改造前，客廳。

改造後，客廳。

一走進玄關，即能看到鋪展於地面的京仕450條海島型木地板，業主希望維持空間簡約、舒服氛圍的同時，也能以最高標準挑選建材與各式家具家電，打造曖曖內含光的低調奢華空間，此款木地板沒有任一重複的樣式，以獨特的手作感與深淺有致的木紋，傳遞業主對生活質感與品味格調的要求與堅持。

改造前，玄關與客廳。

改造後，玄關與客廳。

對門是作暗門設計的汙衣櫃，供業主擺放外出衣服、手錶等物，設計師認為全室平面的空間難免過於單調、沉悶，因此以隔柵鋪展汙衣櫃及玄關右側鞋櫃表面，賦予空間層次感與設計感。

改造前，客廳與對門處。

改造後，客廳與對門處。

主臥室

葉佳奇總監拆除主臥外側的落地窗，並配合男業主中午休息時藉打坐釋放壓力的習慣，以臥榻取代原有的一字型陽台。主衛浴部分是同樣以業主生活習慣出發的另一較大變動，由於男業主平時使用外面客浴頻率較高，主臥衛浴多是女業主一人使用，設計師將主臥左側空間打通、拓寬，改造為更衣室暨化妝間，並將主浴移動至最內側，這也是本案工程最棘手之處。

改造前，主臥室。

改造後，主臥室。

在移動主衛浴位置時，葉佳奇總監盡可能降低了糞管斜度，以精巧工法設計，在維持洩水功能的同時，也不會過度增加地板墊高的高度，以保障長者生活安全。

改造前，主臥與衛浴。

改造後，主臥與衛浴。

客用浴室與洗衣間

如上所述，即便是晚上有需求，男業主也是大多使用外面的客用浴廁，配合業主使用習慣與想要大浴缸的要求，葉佳奇總監打通餐廳與浴室，擴增客用衛浴空間。除此之外，業主喜歡泡澡紓壓，但不希望泡澡時只能看著天花板，設計師在浴缸與隔壁洗衣間之間設置半高玻璃隔間，穿透的視野不僅擴大視覺感受，也讓使用者能同時看到洗衣間擺飾的綠植、盆栽與巧妙擋住洗衣機的南方松戶外木材，儼然身處都市叢林中一座神祕度假村。

改造前的客用衛浴僅小小一間。

改造後的客用衛浴還擁有小花園景觀。

多功能室

考量到業主子女旅居國外，且兩人返鄉時間也經常錯開，房間使用率不高，設計師遂以多功能室取代原有房間，供子女回家時休憩使用，多功能室為一處稍微架高、能夠打地鋪的空間，採用與客廳相同的木地板。

推拉門的設計讓室內平時仍保有大量採光。

由於在原有格局上，洗衣間的出入口會切到一部分多功能室，因此在開門口前方設計一處斜角與留白，使用者平常經過多功能室要去洗衣間時，便不用多穿脫一次鞋子，推拉門拉上又是一個獨立空間。

改造前的多功能室位置。

改造後，多功能室。

廚房與餐廳

全室採用吊隱式冷氣是業主另一堅持，吊隱式冷氣的優點在於能夠省去壁掛空間並增添視覺美感，為了不壓縮本案原來就不足260公分的樓高，設計師選擇以斜面設計餐廳天花，以兩邊斜角藏起吊隱式冷氣的進風、出風口，但不將天花填滿，讓空間不會音設置吊隱式冷氣而過於壓迫。

改造前，臥室。

改造後，餐廳。

因應樓高問題，葉佳奇總監在各領域都有做出類似設計，利用天花的設計讓頂部視感更加開闊，以面積換取視覺高度；利用牆面細微斷層帶出垂直面的層次感，比起直接拉平，更增加空間豐富度與細緻度，也透過層次設計放大面積，讓使用者身處其中並不會感覺到壓力。

斜面天花設計，讓空間感更加開闊。

過程中的困難點

苡希創意設計總監葉佳奇：「本案工程最難就在移動廁所糞管，因為要拉遠，但不想墊高太多廁所高度，原本的空間高度就不夠，我也不想因此而增加高度，推拉門是另外一個重點，因為推拉門不可能離地、浮太高，而且現場的糞管不是PVC管，是會生鏽的鑄鐵管，因此施工糞管的高度是比較困難的部分，不過因為2CM的木地板加上1.4CM的夾板，提供足夠厚度，加上以衣櫃做遮掩，讓問題比較好解決。」

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號/2022 第138期