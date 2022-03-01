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璀璨鉑金 優雅滿心 延續奢華美學的精益求精

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整理｜王程瀚 圖片提供｜凱豐設計】

本案為座落市郊的清幽別墅，寬敞的百坪空間飽含一家三口對於家的理想期待，設計者汲取男主人喜愛的現代質韻、女主人及女兒喜愛的古典優雅、夢幻時尚，以新奢華風格為定調，透過細緻尊榮的設計筆觸，玩轉異材質的精緻混搭，更攏絡別具質感的軟性傢俬、業主一家的精品收藏，進而打造專屬的新藝術時尚情境，替奢華一詞締造更深層的美學探索。

格局重整 賦予居家理想機能樣貌

凱豐設計透過重新梳理內部格局，立面過渡的凹角、樑下與梯間的零碎角落，皆巧妙化為收納置入的空間。地下車庫貼牆設計大面頂天深櫃，鏡面滑門後方隱含儲物間，在白黑交織的語彙中完善儲物機能，一樓客餐廳透過電視牆柱體與樓梯下方的畸零空地，打造金屬框構的玻璃展示櫃，成為該區耀眼的藝術端景，餐廳著重女主人重視的中島規劃，廚具上方亦藉由與天花之間的餘白建構連綿的白色櫃體，在簡練線條中展演律動美感。。二樓琴房、書房分別為女兒及父親日常練習、辦公的所在，沉穩色調注入心靈的安定，琴房貼合使用者偏好的歐式古典營造場域美學，貼牆的櫃子精研內部尺寸，予以樂器更好的保存；書房順應男主人喜歡的現代感織構俐落線條與簡約佈局，形塑質感滿分的閱讀辦公環境。

三樓主臥室藉由加大的梳化區解放女主人對美的渴望，連袂珍藏精品包包的大面玻璃展示櫃，成為最吸睛的時尚角落，並且主臥梳化區利用壁面轉折的間隙創造化妝品的擺放空間。四樓女兒房則在一室夢幻的選色及特色裝置間營造網美氛圍，一圓少女的夢幻綺想，且在樑下開展閱讀、展示、儲物等多元綜效。全域精心將機能以隱藏式美學手法建構於造型之內，達成美感、收納與設計一次到位的完美實現。

此外，為演繹現代與古典的優雅邂逅，在新奢華語境下，流轉經典不敗的黑白灰配色，巧妙透過石材、線板的大量運用，於天地壁間鋪展，跳落櫃體與檯面之間，局部綴以玻璃、金屬、鏡面、皮革等質感元素，輔以現代設計的拼接手法形構異材質的和諧混搭，與時尚的精品軟裝傢具相輔相成，兼容現代大器與古典高雅，一場精緻亮麗的展演秀，於空間中正式開展。

以人為本的設計理念 開啟空間新生命

此案所要訴說的重點，在於秉承精工造藝的精神，極致演繹住家的麗緻表情，面對線面與質材間的轉折接合，設計者精研其中的比例細節，以俐落技法進行搭接，同時空間順應新奢華風格，無論在線條變化、材質搭接上皆採高難度的手法鋪陳。值得一提的是，色彩與線條亦是本案重要的美學元素，全域挑高設計的天花植入圓弧、金屬飾條、細緻雕花，自細節延展別樣的麗緻風情。公領域以開放式設計結合低彩度的經典黑白灰配色，搭配石材、線板、金屬、透光素材的重複混搭，融入精緻家具搭佐華美燈飾，私領域緊密貼合成員喜好，以鮮明色調與風格各自表述。

百坪別墅基地內，設計師深究家的理想畫面，以「新奢華」的核心語彙，提煉男女主人各自偏愛的現代洗練與古典優雅為美學精髓，並將屋主一家的日常愛好與生活習慣納入設計，最終打造出以人為本的擘劃藍圖，敘寫空間生命的延續與新生。

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